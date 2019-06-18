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Camí del Nord

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Etapa 30

Etapa de Vilalba a Baamonde

km 20,7
Temps 04H 30’
Dificultat baixa
Albergs 1
Disponible sense connexió

Val la pena dormir a Baaomonde, però també seguir fins a Miraz

Informació sobre l’etapa 30: Etapa de Vilalba a Baamonde

Perfil: Etapa de Vilalba a Baamonde

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Punts d’interès de l’etapa 30: Etapa de Vilalba a Baamonde

  • 6 Albergue de peregrinos de Baamonde
  • 5 Església de Santiago
  • 4 Pont de Saa
  • 3 Església de Sant Xoan
  • 2 Pont Rodríguez
  • 1 Torre del Castell dels Andrade

L’itinerari

Després de deixar la població, la primera fita, que ens marca 120 quilòmetres i 999 metres fins a Santiago, ens porta per pista asfaltada a travessar un riu el llit del qual està cobert de vegetació. Després passarem (es tracta d'un desviament provisional) sota el pont de l'autovia i anirem al Pont Rodríguez sobre el riu Trimaz. Aquí se situa l'únic repit de la jornada després del qual arribarem després d'uns quilòmetres de fronda gallega a San Xoan d'Alba, al peu de la N-634. Cal seguir per aquesta carretera uns metres i deixar-la per la dreta per a continuar per camins paral·lels fins A torre. Creuarem la nacional i avançarem paral·lels per la seva esquerra per a tornar a creuar-la a l'altura de Casa Alejandro i passar posteriorment sota l'autovia. Després ve un altre pont, aquesta vegada el de Saa sobre el riu Llaurada, situat en el vell camí que unia Vilalba amb Parga i Sobrat dos Monxes. A continuació trobarem un desviament sense senyalitzar a causa de les obres de l'autovia.Si encara continuen, atenció: és per l'esquerra, sota el túnel. Creuarem de nou la N-634 i per pistes asfaltades arribarem a l'indicador de la Parròquia de Pigara, on està situat la fita que indica 108,458 quilòmetres a Santiago. Seguirem en direcció Ferreira i passada aquesta localitat sortirem de nou a la nacional, en el punt quilòmetre 638 i a l'altura d'una gasolinera.Pel voral de la carretera i 50 metres abans d'arribar al quilòmetre 639 ens desviem per un camí a mà esquerra que ens torna a treure a la nacional. Després de passar sota el pont de la A-6 entrarem en Baamonde, localitat del consell de Begonte i fi del viatge per avui.

Les dificultats

Observacions

En imatges

Què veure, què fer

Albergs

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