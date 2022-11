Etapa de Ribadeo a Lourenzá

L’itinerari

Atenció perquè a Galícia, al contrari que a Astúries, haurem d'atendre la part més oberta de la petxina de pelegrí per a seguir en la direcció correcta. Al seu torn, les fites s'encarregaran de mostrar-nos la distància restant fins a Santiago, que serà un revulsiu més per a aconseguir la nostra meta.Després de deixar Ribadeo per la rúa Sant Lázaro al costat del camp de futbol, la jornada prossegueix per camins i carreteres locals, majorment, cap a Pastoriza d'Obe i Vilela, amb bar-restaurant i alberg de pelegrins (Km 7). A uns 20 minutos es troba ja Vilar, on s'agafa una pista forestal que va cap a A Posa't d'Arante . Aquesta pista és millor no triar-la en època de pluges ja que s'inunda amb facilitat. En aquest cas el més assenyat és sortir a la DL.-133 i passar Sant Vicent fins a arribar al camí que baixa a A Posa't d'Arante (Km 11,5).En A Posa't aquesta dona principi el primer ascens de la jornada, una cosa dura al principi però que aviat remet el seu desnivell. En l'alt accedim al Consell de Barreiros i descendim fins a Villamartín Petit (Km 17). Abandonem el nucli rural en la fita que assenyala 177,453 quilòmetres fins a Santiago. Pugem per pista asfaltada a Villamartín Gran (Km 18,5), on hi ha un Punt de Suport al Pelegrí (veure observacions) i després de travessar una carretera comarcal ens dirigim cap a Gondán, localitat amb alberg de pelegrins (Km 22).Per pistes veïnals, travessant un parell de llogarets, baixem fins a San Xusto, amb bar i alberg de 14 places (Km 25). Fins a Lourenzá resta prop d'una hora, la que ens portarà travessar entre una massa d'eucaliptus la muntanya Calvari i baixar posteriorment fins al nucli. Per una rampa amb passamans, bastant relliscosa si ha plogut, i el Posa't dona Pedra d'origen medieval, entrem a Vilanova de Lourenzá (Km 29,5).