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Luarcatik Karitaterako etapa
Gatzez eta sarez inguratutako arrantza-ingurunetik abiatzen da Oturreraino
Etapari buruzko informazioa 25: Luarcatik Karitaterako etapa
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Etapako interesguneak 25: Luarcatik Karitaterako etapa
Ibilbidea
Oharra: Piñerako erromesen aterpetxea berriz ere erabilgarri dago. Luarka. Izokin-usaina, zenbait dozena ontzi kaletara ateratzear, eta sareak, nasak eta gainerako arrantza-tresnak etengabe mugitzea. Eszenatoki berezi horren ondoren, Zubi Zaharreko plazatxo txikiaren hogeita bosgarren jardunaldia egingo dugu. Hortik Negro ibaia gurutzatuko da, Crucero kalean sartu eta La Peña kalean gora egiteko. Oturrera iristeko, garrantzi handi samarra duen lehen herrira, Valdésen kontzejuko asentamendu parrokia sakabanatu batzuk atzean utziko ditugu. Hervedosasko baserri txikia, lau etxe, Naviako Kontzejuan sartu aurreko azkena da. Bere lehen parrokiara, Baora, sartzen zen edo, hobeto esanda, eukaliptoen eta asfalto bacheatu apur baten arteko pasealeku baten ondoren sartzen zen. Ezkerretara egingo dugu Casa Carmina aldera, erromesen eskura iturri bat baitago, eta Villapedren sartuko gara. Hurrengo herrira (Piñera) iritsi aurretik, N-634 errepidea gurutzatu, burdinazko langa bat ireki eta erreka bat egurrezko zubi batetik igaro beharko da. Pinaziak erromesen aterpetxea du. Villaoril, La Colorada eta Navia alderako bidean aurrera egingo dugu. Izen bereko kontzejuko hiriburua da eta antzinako Errege Bidetik sartuko gara bertara. Itsasadarreko zubitik alde egiten du herri horrek, eta Navia ibaiak (Galizia) itsasoari ordaintzen dio zerga. Ez gara El Espinen sartuko, Coañako kontzejuan, ezkerretara desbideratu, bidea gurutzatu eta Costa Rica izeneko indiar etxe baten ondoan ezkerretara igotzeko. Orain, bi egunetan, Ribadeoraino, ohikoa izango da Done Jakue gurutzea bidean ikustea, Jesus Trabadelo Francoren artistak eraikiak. Santiago Agindua XII. mendean sortu zen, Santiago apostoluaren hilobira joaten ziren erromesak defendatzeko. Jarriora joango gara, eta, han, galeria-baso baten azpitik pasatuko gara, eta A-8aren eta N-634aren paraleloan dauden auzo-pistetan barrena, Cartaviora iritsiko gara, eta, gero, Karitatera.
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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