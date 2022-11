Etapa de Luarca á Caridade

O itinerario

Aviso: O albergue de peregrinos de Piñera está de novo dispoñible.Luarca. Cheiro a salitre, algunhas decenas de barcos a piques de partir cara aos caladoiros e un continuo movemento de redes, nasas e demais apeiros de pesca. Tras este singular escenario, nosa vixésimo quinta xornada parte da pequena Plazuela da Ponte Vella, por onde se cruza o río Negro para entrar na rúa Cruceiro, e ascender pola rúa La Peña.Para chegar até Otur, a primeira poboación de certa entidade, deixaremos atrás varias parroquias de asentamento algo disperso do concello de Valdés. O pequeno caserío de Hervedosas, literalmente catro casas, é o último antes de internarnos no Concello de Navia. Á súa primeira parroquia, Bao, accédese ou, mellor, accedíase tras un paseo entre eucaliptos e algo de asfalto bacheado. Viraremos a man esquerda cara a Casa Carmina, onde hai unha fonte a disposición dos peregrinos, e entraremos en Villapedre. Antes de chegar a Piñera, seguinte localidade, haberá que cruzar a N-634, abrir unha cancela de ferro e vadear un arroio por unha ponte de madeira.Piñera conta con albergue de peregrinos. Avanzaremos na dirección do Camiño cara a Villaoril, A Colorada e Navia, capital do concello do mesmo nome, á que accedemos polo antigo Camiño Real. Esta localidade abandónase pola ponte da ría, onde o río Navia, galego de nacemento, tributa as súas augas ao mar.Non entraremos no Espín, xa do concello de Coaña, para desviarnos a man esquerda, cruzar a vía e subir a man esquerda xunto a unha casa indiana de nome Costa Rica. Agora, e durante dúas xornadas até Ribadeo, será frecuente ver polo Camiño a cruz de Santiago, construídas polo artista del Franco, Jesús Trabadelo. A Orde de Santiago foi fundada no século XII para defender aos peregrinos que acudían ao sepulcro do Apóstolo Santiago. Iremos cara a Jarrio e unha vez alí pasaremos baixo un bosque galería, e xa por pistas veciñais paralelas á A-8 e a N-634 e pola beiravía desta última chegaremos a Cartavio e despois á Caridade.