Etapa de la Caritat a Ribadeo

L’itinerari

Abandonarem La Caritat per la via principal, passant al costat de l'Ajuntament fins a trobar una indicació a mà dreta que després d'un camí ens porta a creuar un rierol. Si ve crescut és gairebé segur que caldrà seguir per la carretera comarcal en direcció a Valdepares. Encara cal travessar la nacional en dues ocasions fins a arribar a aquesta població i una altra vegada més per a arribar a el Franc. Des d'aquí, per un ombrívol camí després d'unes cases, tornem a retrobar-nos amb la nostra benvolguda N-634 i per un pont vell superem el riu Porcia, també anomenat riu de les ferrerías. A l'altre costat un cartell ens indica que estem en els dominis del consell de Tàpia de Casariego.Aviat, després de pujar per una pista de ciment, trobem la primera bifurcació del dia. La inscripció alberg, cap a la dreta, indica el rumb a Tàpia de Casariego. En aquesta localitat costanera hi ha un alberg amb cuina molt ben conservat i amb un excel·lent mirador cap a la mar, ull perquè pot ser que estigui tancat temporalment, cridar per a confirmar. El que vulgui pernoctar allí prossegueix durant 4,5 quilòmetres fins a l'alberg. Cal ressaltar que des de Tàpia resten altres 12,2 quilòmetres fins a Ribadeo, seguint a la vora de diversos arenals fins a aconseguir Santa Gadea i la platja de Penarronda. L'itinerari prossegueix per Villadún i Rozadela (on es troba el alberg turístic Camí Nord), per a aconseguir Figueres i el Pont dels Sants. Així, des de la Caritat a Ribadeo via Tàpia de Casariego sumen en total 23,5 quilòmetres.Tornant a aquesta primera bifurcació, detallarem el recorregut per Brul i Tol. A mà esquerra, en la direcció del Camí, creuarem la Nacional. Fins a Brul esperen ara prop de 6 quilòmetres per camí còmode, fugint de la carretera i entre camps de blat de moro i sega. Més enllà de Brul sortirem a l'AS-31, per la qual acabarem entrant en Tol, on se situa un altre alberg de pelegrins (tancat temporalment, cridar per a confirmar). Seguint la carretera ens toparem més endavant amb una fita amb la indicació Camí que es dirigeix a Vegadeo. Aquest traçat l'utilitzaven en l'antiguitat els pelegrins per a salvar el riu Eo pel pont de pedra de Santiago d'Abres. Cal matisar que aquest recorregut, acabat de millorar i senyalitzat, no arriba a Ribadeo, sinó que després d'Abres entra a Galícia i es dirigeix a Travada, connectant després en Mondoñedo. Des de la Caritat a Vegadeo, on està l'alberg de pelegrins Mar i Muntanya, telèfon 698 40 04 16. Aquesta seria l'etapa natural, després l'endemà es farien altres 23 quilòmetres per Abres, Travada fins A Trapa, on abans existia un alberg a donatiu ja desaparegut, (arran de la seva desaparició fent pràcticament inviable aquesta ruta a no ser de ficar-se una quilometrada des de Vegadeo fins a Mondoñedo), per a després en la tercera jornada, després de 17 quilòmetres a través de Sao Tomé i el pazo de Tobar, s'arribaria a Mondoñedo.Tornant al punt on es bifurca el camí que va a Vegadeo, els que optin per la via de Barres i Figueras avancen sempre per l'AS-31, arribant primer a Barres, on travessen la N-640 i continuen per l'AS-31 fins a Figueres. L'últim esforç del dia és creuar la ria de l'Eo pel pont modern dels Sants. Astúries s'acomiada i ens dona la benvinguda Galícia. A aquest costat del pont, a baix a la dreta, veurem una petita casa groga amb boniques vistes. És el alberg de pelegrins de Ribadeo.