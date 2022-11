Etapa de Sebrayo a Gijón / Enllaç fins a Oviedo i Camí Primitiu

L’itinerari

De Sebrayo, aquesta petita població, que ens ha donat llit, sortim per la carretera local i en uns 12 minuts, sota el pont de l'Autovia del Cantàbric, girem cap a la dreta per una pista. Reprenem de nou per asfalt i baixem per una senda on podrem comprovar l'eficàcia del nostre Gore-Tex. Normalment hi ha molt de fang i aigua. Després continuem per una pista, separats de la carretera per una tanca de filferro, fins a creuar el pont sobre l'autovia. Més endavant sortim a la N-632 de front entrem a Villaviciosa, població capdavantera assentada en una àmplia ria de 8 quilòmetres i coneguda per la qualitat de la seva sidra.La recta d'entrada a la població és llarga i pesada i una vegada en el nucli urbà cal anar a sortir a la carretera d'Infiesto, l'AS-255. La deixem per uns moments per a aprofitar el refugi que ens ofereix el Parc de l'Albereda i el llit del riu Linares . L'AS-255 s'abandona finalment per la dreta al costat del bar La Regatina i arribem fins a una ermita per a creuar el pont de pedra de Sant Joan. Passem el barri de la Parra i per la VV-10 arribem fins al llogaret de Casquita , de la parròquia de Grases. Aquí, una fita desgastada amb dues petxines de pelegrí assenyala el desviament a Oviedo o la continuació a Gijón. Els que optin per Oviedo continuaran fins a Santiago per les sendes del Camí Primitiu, per l'interior d'Astúries i Lugo capital per a unir-se al Camí Francès en Melide.Per als quals es decideixin per aquesta interessant opció, l'itinerari és el que segueix: Casquita, Camoca de Baix, Camoca i Sant Pere d'Ambás. A partir d'aquí es pot triar entre continuar pel Camí oficial o seguir pel monestir cistercenc de Valdediós (amb acolliment per part de l'Arquebisbat d'Oviedo). Totes dues alternatives conflueixen en l'alt de la Campa per a baixar fins a Vega de Sariego, amb alberg de pelegrins de 16 places. Des de Sebrayo a Vega de Sariego hi ha 24 quilòmetres. El segon dia, fins a Oviedo, el traçat va cap a Pola de Siero (amb alberg de pelegrins). En aquest tram des de Vega de Sariego fins a Pola han habilitat una ruta alternativa sense trànsit rodat que evita tot el tram de carretera. No hi ha pèrdua des de l'alberg de Vega, i l'itinerari va pel Castre, Dreno, Ermita de la Verge de Bienvendida, Pont de rebressol i Pola de Siero. Des de Siero, continua pel Berrón, Fonciello, Palacio de Meres, Sant Pere de Granda, Colloto, barri de Cerdeño i Oviedo. Entre Vega de Sariego i Oviedo medien 27 quilòmetres.Cap a Gijón, seguim de front pel Camí de la Costa. En un quilòmetre arribem a Grases de Baix i en un altre més a Niévares, ja per la VV-9. Així comencen més de tres quilòmetres de dura pujada per pistes i carretera, salvant més de 300 metres de desnivell, que porten a l'Alt de la Creu. Cal prendre's l'ascensió amb calma perquè alguns trams són realment durs. Des de l'alt, amb vista de la vall de Peó, cal baixar per la carretera fins a aquesta localitat. Hi ha un camí a mà esquerra que atalla, encara que és probable que no estigui molt cuidat.En Peó passem al costat de l'església de Santiago, construcció popular restaurada en 1929. La jornada prossegueix pel pis de l'AS-331, encara que en uns centenars de metres ho canviem pel de camins i pistes que ascendeixen fins a l'alt del Curbiello, segon i últim de l'etapa, que coronem de nou per l'AS-331. A partir d'aquí tot és descens fins a la ciutat de Gijón, que ja albirem. En la baixada de Curbiello deixem la carretera provincial per un camí que surt a la dreta. Més tard, passarem per sobre de l'autovia i amb aquest joc carretera - camí seguirem fins al càmping de Deva, on es troba l'alberg de pelegrins. Des de juny de 2012 el Càmping compta amb una connexió d'autobús que porta fins al Centre. Ja per zona residencial arribarem a Cabueñes, l'avantsala d'un Gijón al qual accedirem al costat del riu Piles.