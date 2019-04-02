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Camiño Sanabrés Etapa da Laxe a Outeiro

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Albergue Turístico Silleda

Dispoñible sen conexión
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Albergue turistico silleda

Rúa Venezuela, 38, 2º, 3º e 4º esquerda
Silleda (Pontevedra)

643898693

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Beatriz Vidal Sánchez

Observacións: Nun radio de 150-200 metros atópanse varios bares onde poder almorzar cedo, comer, xa sexa menú do día ou pratos combinados e bocadillos, e cear.

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa da Laxe a Outeiro Etapa 12

Etapa da Laxe a Outeiro

km 33,3
Tempo 08H 25’
Dificultade media
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