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Albergue Turístico Silleda
Rúa Venezuela, 38, 2º, 3º e 4º esquerda
Silleda (Pontevedra)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Beatriz Vidal Sánchez
Observacións: Nun radio de 150-200 metros atópanse varios bares onde poder almorzar cedo, comer, xa sexa menú do día ou pratos combinados e bocadillos, e cear.
Camiño Sanabrés
Etapa da Laxe a Outeiro
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