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Camino Sanabrés Etapa de A Laxe a Outeiro

Albergue Turístico Silleda

Disponible sin conexión
6
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Albergue turistico silleda

Calle Venezuela, 38, 2º, 3º y 4º izquierda
Silleda (Pontevedra)

643898693

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Beatriz Vidal Sánchez

Observaciones: En un radio de 150-200 metros se encuentran varios bares donde poder desayunar temprano, comer, ya sea menú del día o platos combinados y bocadillos, y cenar.

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de A Laxe a Outeiro Etapa 12

Etapa de A Laxe a Outeiro

km 33,3
Tiempo 08H 25’
Dificultad Media
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