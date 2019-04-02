Albergue Turístico Silleda

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Beatriz Vidal Sánchez

Observaciones: En un radio de 150-200 metros se encuentran varios bares donde poder desayunar temprano, comer, ya sea menú del día o platos combinados y bocadillos, y cenar.