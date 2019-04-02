Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Sanabrés Etapa de Laxe a Outeiro

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg Turístic Silleda

Disponible sense connexió
6
0
Albergue turistico silleda

Carrer Veneçuela, 38, 2n, 3r i 4t esquerra
Silleda (Pontevedra)

643898693

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Beatriz Vidal Sánchez

Observacions: En un radi de 150-200 metres es troben diversos bars on poder desdejunar d'hora, menjar, ja sigui menú del dia o plats combinats i entrepans, i sopar.

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Laxe a Outeiro Etapa 12

Etapa de Laxe a Outeiro

km 33,3
Temps 08H 25’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies