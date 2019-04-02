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Alberg Turístic Silleda
Carrer Veneçuela, 38, 2n, 3r i 4t esquerra
Silleda (Pontevedra)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Beatriz Vidal Sánchez
Observacions: En un radi de 150-200 metres es troben diversos bars on poder desdejunar d'hora, menjar, ja sigui menú del dia o plats combinats i entrepans, i sopar.
Camí Sanabrés
Etapa de Laxe a Outeiro
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