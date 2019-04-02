Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Sanabriako Bidea A Laxe a Outeiroko etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Silleda aterpetxe turistikoa

Konexiorik gabe erabilgarri
6
0
Albergue turistico silleda

Venezuela kalea 38, 2., 3. eta 4. ezkerra
Silleda (Pontevedra)

643898693

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Beatriz Vidal Sanchez

Oharrak: 150-200 metroko erradio batean hainbat taberna daude, non goiz gosaldu, bazkaldu, dela eguneko menua, dela plater konbinatuak eta ogitartekoak, eta afaldu ahal izango den.

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
A Laxe a Outeiroko etapa Etapa 12

A Laxe a Outeiroko etapa

km 33,3
Denbora 08H 25’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi