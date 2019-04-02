Sanabriako Bidea A Laxe a Outeiroko etapa
Venezuela kalea 38, 2., 3. eta 4. ezkerra
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Silleda aterpetxe turistikoa
Konexiorik gabe erabilgarri
60
Venezuela kalea 38, 2., 3. eta 4. ezkerra
Silleda (Pontevedra)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Beatriz Vidal Sanchez
Oharrak: 150-200 metroko erradio batean hainbat taberna daude, non goiz gosaldu, bazkaldu, dela eguneko menua, dela plater konbinatuak eta ogitartekoak, eta afaldu ahal izango den.
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 12
A Laxe a Outeiroko etapa
km 33,3
Denbora 08H 25’
Zailtasuna ERTAINA
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