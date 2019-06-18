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Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero
O peregrino abandona Palencia para entrar en León por Sahagún
Información sobre a etapa 17: Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero
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Puntos de interese da etapa 17: Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero
O itinerario
- Km 0. Terradillos dos Templarios (Albergue. Bar. Pequena tenda de alimentación nun de albérguelos)
Abandonamos a antiga encomenda templaria de Terradillos por unha pista de parcelaria que morre na P-905, tamén marcada como P-973 (Km 1,4). Un breve tramo de estrada dá paso a unha pista que avanza entre o cereal e as fileiras de chopos, dispostas xunto aos arroios de San Juan e da Folga. Esta paisaxe acompáñanos até Moratinos, penúltimo pobo do Camiño de Santiago ao seu paso por Palencia que loce adegas escavadas e casas de adobe: masa de barro mesturada ás veces con palla e utilizada paira levantar paredes e muros.
- Km 3,3. Moratinos (Albergue. Hostal. Bar no propio albergue)
Á altura da igrexa de Santo Tomás de Aquino viramos á dereita e saímos da localidade. Dous quilómetros e medio sepárannos de San Nicolás do Real Camiño, último pobo palentino.
- Km 5,8. San Nicolás do Real Camiño (Albergue. Bar no propio albergue)
Á saída de San Nicolás salvamos o río Sequillo e viramos á dereita paira tomar a senda de peregrinos que avanza á beira da N-120. Cento cincuenta metros ao norte desta discorre a A-231, a autovía do Camiño de Santiago. Pola senda traspasamos o límite entre Palencia e León, última provincia castelá que ostenta a marca de quilómetros do Camiño. Un total de 214,4 que xa esperan a ser descubertos (Km 7,7). Progresamos en paralelo á N-120 e despois de cruzala pasamos o río Valderabuey por unha ponte de pedra. Accedemos así a unha chaira arboredo onde se atopa a ermida da Virxe da Ponte, de estilo románico mudéjar (Km 10,3). Superado un terzo da etapa, o Camiño diríxenos até Sahagún. Evitando a N-120 por baixo (Km 11,6) accedemos ao centro urbano desta localidade leonesa. Tras a rúa Rolda de Estación cruzamos a ponte sobre as vías, pasamos xunto ao albergue municipal e continuamos polas rúas A Herrería e Antonio Nicolás.
- Km 13. Sahagún (Todos os Servizos)
Sahagún exhibe a arte mudéjar nas igrexas de San Lorenzo e San Tirso, levantadas por alarifes que prescindiron da pedra e armaron as súas obras con ladrillo. Tamén, ao final da rúa Antonio Nicolás, podemos ver o arco barroco de San Benito. Máis adiante, salvamos o río Cea - afluente do Esla - pola ponte Canto, que despide a Sahagún (Km 13,7).A xornada prosegue por un paseo arboledo e paralelo á estrada de acceso á N-120. Ao pé da estrada nacional, antes de pasar o desvío a Mayorga, desaparecen as árbores e o paseo convértese nun andadero. Rozando a vexetación que nos separa da estrada salvamos un arroio e medio quilómetro despois cruzamos a N-120. En breve, xunto a una marquesiña, un cartel de pedra advirte, mal, da dobre alternativa que se presenta: de fronte continúase polo Real Camiño Francés cara a Bercianos e o Burgo Ranero. Cara á dereita, salvando a autovía A-231 por unha ponte, accédese inmediatamente a Calzada del Coto e desde esta poboación a Calzadilla dos Hermanillos. Tamén cabe a opción de entrar en Calzada del Coto e regresar ao Real Camiño Francés por outra ponte situada ao final do pobo (de feito neste punto sempre persistiu a bifurcación orixinal paira tomar un itinerario ou outro). Ambas as rutas xúntanse de novo na seguinte xornada (Km 17,4).Continuamos de fronte polo Real Camiño Francés (a alternativa por Calzada del Coto e Calzadilla descríbese brevemente nas apartado observacións). Un carril de terra, construído ex profeso paira os peregrinos e sombreado por unha fila sen fin de falsos plátanos (Acer pseudoplatanus), acompañaranos durante os próximos 32,2 quilómetros. Á beira flúe una pista asfaltada utilizada polos peregrinos en bicicleta. O tránsito cara a Bercianos del Real Camino é bastante monótono e, tras unha hora de marcha, a man esquerda, vemos nunha chaira a ermida da nosa Señora de Perales (Km 21,5). Máis adiante, tras cruzar un arroio e deixar ao carón a cruz en recordo do peregrino alemán Manfred Kress, entramos en Bercianos del Real Camino.
- Km 23. Bercianos del Real Camino (Albergues. Bar. Tenda)
Á entrada de Bercianos saúdanos una fonte decorada cunha vieira. Atravesamos a localidade pola súa rúa Maior en compañía do adobe, material básico da arquitectura tradicional destes primeiros pobos leoneses. En Bercianos, un par de ultramarinos e un bar permiten repor forzas paira afrontar a última parte da etapa. Deixamos o pobo paira retomar a pista dos falsos plátanos, contemplando á súa vez as pequenas parcelas de vide que salpican os campos. Tras dous quilómetros chegamos xunto a unha área de descanso situada xunto ao arroio do Olmo (Km 25,1).Despois, a pista arboredo avanza até un viaduto da autovía A-231 (Km 28,7) e posteriormente até El Burgo Ranero. Cruzamos una estrada paira entrar nesta localidade á altura dun cruceiro en memoria dos nenos. É posible continuar de fronte pola rúa Real ou bordear o pobo pola estrada até os albergues de peregrinos.
- Km 30,6. El Burgo Ranero (Albergues. Bares. Tenda. Farmacia)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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