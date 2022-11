Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero

O itinerario

Km 0. Terradillos dos Templarios (Albergue. Bar. Pequena tenda de alimentación nun de albérguelos)

Km 3,3. Moratinos (Albergue. Hostal. Bar no propio albergue)

Km 5,8. San Nicolás do Real Camiño (Albergue. Bar no propio albergue)

Km 13. Sahagún (Todos os Servizos)

Km 23. Bercianos del Real Camino (Albergues. Bar. Tenda)

Km 30,6. El Burgo Ranero (Albergues. Bares. Tenda. Farmacia)

Abandonamos a antigapor unha pista de parcelaria que morre na P-905, tamén marcada como P-973. Un breve tramo de estrada dá paso a unha pista que avanza entre o cereal e as fileiras de chopos, dispostas xunto aosEsta paisaxe acompáñanos até, penúltimo pobo do Camiño de Santiago ao seu paso por Palencia que loce adegas escavadas e casas de adobe: masa de barro mesturada ás veces con palla e utilizada paira levantar paredes e muros.Á altura daviramos á dereita e saímos da localidade. Dous quilómetros e medio sepárannos de, último pobo palentino.Á saída de San Nicolás salvamos oe viramos á dereita paira tomar a senda de peregrinos que avanza á beira da N-120. Cento cincuenta metros ao norte desta discorre a A-231, a autovía do Camiño de Santiago. Pola senda traspasamos o, última provincia castelá que ostenta a marca de quilómetros do Camiño. Un total de 214,4 que xa esperan a ser descubertos. Progresamos en paralelo á N-120 e despois de cruzala pasamos opor unha ponte de pedra. Accedemos así a unha chaira arboredo onde se atopa a, de estilo románico mudéjarSuperado un terzo da etapa, o Camiño diríxenos até. Evitando a N-120 por baixoaccedemos ao centro urbano desta localidade leonesa. Tras a rúa Rolda de Estación cruzamos a ponte sobre as vías, pasamos xunto ao albergue municipal e continuamos polas rúas A Herrería e Antonio Nicolás.Sahagún exhibe a arte mudéjar nas, levantadas por alarifes que prescindiron da pedra e armaron as súas obras con ladrillo. Tamén, ao final da rúa Antonio Nicolás, podemos ver o. Máis adiante, salvamos o río Cea - afluente do Esla - pola, que despide a Sahagún.A xornada prosegue por un paseo arboledo e paralelo á estrada de acceso á N-120. Ao pé da estrada nacional, antes de pasar o desvío a Mayorga, desaparecen as árbores e o paseo convértese nun andadero. Rozando a vexetación que nos separa da estrada salvamos un arroio e medio quilómetro despois cruzamos a N-120. En breve, xunto a una marquesiña, un cartel de pedra advirte, mal, da dobre alternativa que se presenta: de fronte continúase polo Real Camiño Francés cara a Bercianos e o Burgo Ranero. Cara á dereita, salvando a autovía A-231 por unha ponte, accédese inmediatamente a Calzada del Coto e desde esta poboación a Calzadilla dos Hermanillos. Tamén cabe a opción de entrar en Calzada del Coto e regresar ao Real Camiño Francés por outra ponte situada ao final do pobo (de feito neste punto sempre persistiu a bifurcación orixinal paira tomar un itinerario ou outro). Ambas as rutas xúntanse de novo na seguinte xornada.Continuamos de fronte polo Real Camiño Francés (). Un carril de terra, construído ex profeso paira os peregrinos e sombreado por unha fila sen fin de falsos plátanos (Acer pseudoplatanus), acompañaranos durante os próximos 32,2 quilómetros. Á beira flúe una pista asfaltada utilizada polos peregrinos en bicicleta. O tránsito cara a Bercianos del Real Camino é bastante monótono e, tras unha hora de marcha, a man esquerda, vemos nunha chaira a. Máis adiante, tras cruzar un arroio e deixar ao carón a cruz en recordo do, entramos en BercianosÁ entrada de Bercianos saúdanos una fonte decorada cunha vieira. Atravesamos a localidade pola súa rúa Maior en compañía do adobe, material básico da arquitectura tradicional destes primeiros pobos leoneses. En Bercianos, un par de ultramarinos e un bar permiten repor forzas paira afrontar a última parte da etapa. Deixamos o pobo paira retomar a pista dos falsos plátanos, contemplando á súa vez as pequenas parcelas de vide que salpican os campos. Tras dous quilómetros chegamos xunto a unha área de descanso situada xunto ao.Despois, a pista arboredo avanza até un viaduto da autovía A-231e posteriormente até. Cruzamos una estrada paira entrar nesta localidade á altura dun. É posible continuar de fronte pola rúa Real ou bordear o pobo pola estrada até os albergues de peregrinos.