Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios

O itinerario

Km 0. Carrión de los Condes (Todos os Servizos)

Km 12,4. Cañada Real Leonesa (Food truck de maio a outubro de 7:00 a 15:00 h)

Km 17. Calzadilla de Cózaa (Albergue. Hostal. Bar. Tenda)

Km 23,4. Ledigos (Albergue. Bar)

Km 26,6. Terradillos dos Templarios (Albergue. Bar. Pequena tenda de alimentación nun de albérguelos)

Pola rúa de José Antonio, onde asoma o belo friso da, e as rúas Esteban Collantes e Piña Blasco, chegamos aoe ao, hotel e Centro de Estudos e Documentación do Camiño de Santiago cunha especializada e completa biblioteca xacobea aberta ao público. Avanzando polo viario de saída atopámonos coa N-120, que cruzamos paira tomar a.As herbas invadiron a escasa beiravía desta vía local pero afortunadamente presenta pouco tráfico. Aos tres quilómetros do seu inicio deixamos a man dereita a propiedade do que foi a, e oitocentos metros máis adiante dicimos adeus á estrada paira pisar a, calzada romana que uniu Bordeus con Astorga e que máis de dúas mil anos despois aínda conserva parte do seu trazado orixinal. Neste tramo as sombras non escasean, simplemente non existen. Afortunadamente xa non presenta o piso de cantos rodados, que foi cuberto de zahorra hai xa algúns anos. Tamén, xusto antes de cruzar a estrada de Bustillo e en tempada alta, é posible atopar no medio destas soidades un bar improvisado.Case dous quilómetros e medio despois do cruzamento da estrada chegamos xunto a un indicador en pedra que nos informa do paso da, uno dos itinerarios españois de longo percorrido utilizado polos pastores trashumantes paira conducir ao gando desde os pastos de verán (León) aos de inverno (Estremadura) e viceversaMáis de catro quilómetros e medio despois achegámonos finalmente a Calzadillapobo salvador que á primeira ollada semella o decorado dun western. Hostal, albergue e restaurante, todo nun, permiten calquera posibilidade: desde o mero descanso e refrixerio até a parada definitiva paira aqueles que terminen exasperados da calzada milenaria. Calquera opción é válida.Dado que o bar atópase nun extremo, paira proseguir a marcha hai que rodear o pobo e incorporarse á rúa Maior que desemboca na N-120. Pola estrada nacional pasamos oe cruzámola paira avanzar por un andadero que marcha en paralelo. Ao desvío a Santa, antigo hospital coñecido tamén como do Gran Caballero, séguelle un tramo duns tres quilómetros que salva un desnivel insignificante de 50 metros. Despois, en suave baixada, cruzamos de novo a N-120 paira entrar no pequeno núcleo deSaímos de Ledigos en paralelo á estrada nacional, que volvemos cruzar paira retomar por última vez o socorrido andadero que leva até o mesmo, pobo que toma o seu nome dos Cabaleiros Templarios, orde militar cristiá fundada no século XII que vixiaba en leste mesmo lugar o xa desaparecido