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Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios
17 quilómetros sen un pobo á vista até Calzadilla de Cózaa
Información sobre a etapa 16: Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios
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Puntos de interese da etapa 16: Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios
O itinerario
- Km 0. Carrión de los Condes (Todos os Servizos)
Pola rúa de José Antonio, onde asoma o belo friso da igrexa de Santiago, e as rúas Esteban Collantes e Piña Blasco, chegamos ao río Carrión e ao mosteiro benedictino de San Zoilo, hotel e Centro de Estudos e Documentación do Camiño de Santiago cunha especializada e completa biblioteca xacobea aberta ao público. Avanzando polo viario de saída atopámonos coa N-120, que cruzamos para tomar a estrada de Villotilla (Km 2).
As herbas invadiron a escasa beiravía desta vía local pero afortunadamente presenta pouco tráfico. Ao tres quilómetros do seu inicio deixamos a man dereita a propiedade do que foi a abadía de Benevivere (Km 4,8), e oitocentos metros máis adiante dicimos adeus á estrada para pisar a Vía Aquitana, calzada romana que uniu Bordeus con Astorga e que máis de dúas mil anos despois aínda conserva parte do seu trazado orixinal (Km 5,6). Neste tramo as sombras non escasean, simplemente non existen. Afortunadamente xa non presenta o piso de cantos rodados, que foi cuberto de zahorra hai xa algúns anos. Tamén, xusto antes de cruzar a estrada de Bustillo e en tempada alta, é posible atopar no medio destas soidades un bar improvisado (Km 10).
Case dous quilómetros e medio despois do cruzamento da estrada chegamos xunto a un indicador en pedra que nos informa do paso da Cañada Real Leonesa, un dos itinerarios españois de longo percorrido utilizado polos pastores trashumantes para conducir ao gando desde os pastos de verán (León) aos de inverno (Estremadura) e viceversa .
- Km 12,4. Cañada Real Leonesa (Food truck de maio a outubro de 7:00 a 15:00 h)
Máis de catro quilómetros e medio despois achegámonos finalmente a Calzadilla de Cózaa, pobo salvador que á primeira ollada semella o decorado dun western. Hostal, albergue e restaurante, todo nun, permiten calquera posibilidade: desde o mero descanso e refrixerio até a parada definitiva para aqueles que terminen exasperados da calzada milenaria. Calquera opción é válida.
- Km 17. Calzadilla de Cózaa (Albergue. Hostal. Bar. Tenda)
Dado que o bar se atopa nun extremo, para proseguir a marcha hai que rodear o pobo e incorporarse á rúa Maior que desemboca na N-120. Pola estrada nacional pasamos o río Coza e cruzámola para avanzar por un andadeiro que marcha en paralelo. Ao desvío a Santa María das Tendas, antigo hospital coñecido tamén como do Gran Cabaleiro (Km 18,8), séguelle un tramo dun tres quilómetros que salva un desnivel insignificante de 50 metros. Despois, en suave baixada, cruzamos de novo a N-120 para entrar no pequeno núcleo de Ledigos.
- Km 23,4. Ledigos (Albergue. Bar)
Saímos de Ledigos en paralelo á estrada nacional, que volvemos cruzar para retomar por última vez o socorrido andadeiro que leva até o mesmo Terradillos dos Templarios, pobo que toma o seu nome dos Cabaleiros Templarios, orde militar cristiá fundada no século XII que vixiaba neste mesmo lugar o xa desaparecido hospital de San Juan.
- Km 26,6. Terradillos dos Templarios (Albergue. Bar. Pequena tenda de alimentación nun de albérguelos)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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