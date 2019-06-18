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Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero
El pelegrí deixa enrere Palència per endinsar-se a Lleó per Sahagún
Informació sobre l’etapa 17: Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero
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Punts d’interès de l’etapa 17: Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero
L’itinerari
- Km 0. Terradillos dels Templers (Alberg. Bar. Petita botiga d'alimentació en un dels albergs)
Abandonem l'antic encàrrec templer de Terradillos per una pista de parcel·lària que mor en la P-905, també marcada com a P-973 (Km 1,4). Un breu tram de carretera dóna pas a una pista que avança entre el cereal i les fileres de pollancres, disposades al costat dels rierols de Sant Joan i de la Vaga. Aquest paisatge ens acompanya fins a Moratinos , penúltim poble del Camí de Santiago al seu pas per Palència que llueix cellers excavats i cases de tova: massa de fang barrejada a vegades amb palla i utilitzada per a aixecar parets i murs.
- Km 3,3. Moratinos (Alberg. Hostal. Bar en el propi alberg)
A l'altura de l'església de Sant Tomàs d'Aquino girem a la dreta i sortim de la localitat. Dos quilòmetres i mig ens separen de Sant Nicolás del Real Camí, últim poble palentí.
- Km 5,8. Sant Nicolás del Real Camí (Alberg. Bar en el propi alberg)
A la sortida de Sant Nicolás salvem el riu Sequillo i girem a la dreta per a prendre la senda de pelegrins que avança a la vora de la N-120. Cent cinquanta metres al nord d'aquesta discorre l'A-231, l'autovia del Camí de Santiago. Per la senda traspassem el límit entre Palència i Lleó, última província castellana que ostenta el rècord de quilòmetres del Camí. Un total de 214,4 que ja esperen a ser descoberts (Km 7,7). Progressem en paral·lel a la N-120 i després de creuar-la passem el riu Valderabuey per un pont de pedra. Accedim així a una esplanada arbrada on es troba l'ermita de la Verge del Pont, d'estil romànic mudèjar (Km 10,3). Superat un terç de l'etapa, el Camí ens dirigeix fins a Sahagún . Evitant la N-120 per sota (Km 11,6) accedim al nucli urbà d'aquesta localitat lleonesa. Després del carrer Ronda d'Estació creuem el pont sobre les vies, passem al costat de l'alberg municipal i continuem pels carrers La Ferreria i Antonio Nicolás.
- Km 13. Sahagún (Tots els Serveis)
Sahagún exhibeix l'art mudèjar a les esglésies de Sant Lorenzo i Sant Tirso, aixecades per alarifes que van prescindir de la pedra i van armar les seves obres amb maó. També, al final del carrer Antonio Nicolás, podem veure l'arc barroc de Sant Benito. Més endavant, salvem el riu Cea - afluent de l'Esla - pel pont Canto, que acomiada a Sahagún (Km 13,7).La jornada prossegueix per un passeig arbrat i paral·lel a la carretera d'accés a la N-120. Al peu de la carretera nacional, abans de passar el desviament a Mayorga, desapareixen els arbres i el passeig es converteix en un andadero. Fregant la vegetació que ens separa de la carretera salvem un rierol i mig quilòmetre després creuem la N-120. En breu, al costat d'una marquesina, un cartell de pedra adverteix, malament, de la doble alternativa que es presenta: de front es continua pel Real Camí Francès cap a Bercianos i el Burg Ranero. Cap a la dreta, salvant l'autovia A-231 per un pont, s'accedeix immediatament a Calçada del Vedat i des d'aquesta població a Calzadilla dels Hermanillos. També hi ha l'opció d'entrar en Calçada del Vedat i tornar al Real Camí Francès per un altre pont situat al final del poble (de fet en aquest punt sempre ha persistit la bifurcació original per a prendre un itinerari o un altre). Totes dues rutes s'ajunten de nou en la següent jornada (Km 17,4).Continuem de front pel Real Camí Francès (l'alternativa per Calçada del Vedat i Calzadilla es descriu breument en l'apartat observacions). Un carril de terra, construït ex profeso per als pelegrins i ombreig per una fila sense fi de falsos plàtans (Acer pseudoplatanus), ens acompanyarà durant els pròxims 32,2 quilòmetres. Al costat flueix una pista asfaltada utilitzada pels pelegrins amb bici. El trànsit cap a Bercianos del Real Camí és bastant monòton i, després d'una hora de marxa, a mà esquerra, veiem en una esplanada l'ermita de La nostra Senyora de Perales (Km 21,5). Més endavant, després de creuar un rierol i deixar a un costat la creu en record del pelegrí alemany Manfred Kress, entrem en Bercianos del Real Camí.
- Km 23. Bercianos del Real Camí (Albergs. Bar. Botiga)
A l'entrada de Bercianos ens saluda una font decorada amb una petxina de pelegrí. Travessem la localitat pel seu carrer Major en companyia de la tova, material bàsic de l'arquitectura tradicional d'aquests primers pobles lleonesos. En Bercianos, un parell d'ultramarins i un bar permeten reposar forces per a afrontar l'última part de l'etapa. Deixem el poble per a reprendre la pista dels falsos plàtans, contemplant al seu torn les petites parcel·les de vinya que esquitxen els camps. Després de dos quilòmetres arribem al costat d'una àrea de descans situada al costat del rierol de l'Olmo (Km 25,1).Després, la pista arbrada avança fins a un viaducte de l'autovia A-231 (Km 28,7) i posteriorment fins al Burg Ranero. Travessem una carretera per a entrar en aquesta localitat a l'altura d'un creuer en memòria dels nens. És possible continuar de front pel carrer Real o vorejar el poble per la carretera fins als albergs de pelegrins.
- Km 30,6. El Burg Ranero (Albergs. Bars. Botiga. Farmàcia)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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