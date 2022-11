Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero

L’itinerari

Km 0. Terradillos dels Templers (Alberg. Bar. Petita botiga d'alimentació en un dels albergs)

Km 3,3. Moratinos (Alberg. Hostal. Bar en el propi alberg)

Km 5,8. Sant Nicolás del Real Camí (Alberg. Bar en el propi alberg)

Km 13. Sahagún (Tots els Serveis)

Km 23. Bercianos del Real Camí (Albergs. Bar. Botiga)

Km 30,6. El Burg Ranero (Albergs. Bars. Botiga. Farmàcia)

Abandonem l'anticper una pista de parcel·lària que mor en la P-905, també marcada com a P-973. Un breu tram de carretera dóna pas a una pista que avança entre el cereal i les fileres de pollancres, disposades al costat delsAquest paisatge ens acompanya fins a Moratinos, penúltim poble del Camí de Santiago al seu pas per Palència que llueix cellers excavats i cases de tova: massa de fang barrejada a vegades amb palla i utilitzada per a aixecar parets i murs.A l'altura de l'esglésiagirem a la dreta i sortim de la localitat. Dos quilòmetres i mig ens separen de Sant, últim poble palentí.A la sortida de Sant Nicolás salvem eli girem a la dreta per a prendre la senda de pelegrins que avança a la vora de la N-120. Cent cinquanta metres al nord d'aquesta discorre l'A-231, l'autovia del Camí de Santiago. Per la senda traspassem el, última província castellana que ostenta el rècord de quilòmetres del Camí. Un total de 214,4 que ja esperen a ser descoberts. Progressem en paral·lel a la N-120 i després de creuar-la passem elper un pont de pedra. Accedim així a una esplanada arbrada on es troba l'ermita, d'estil romànic mudèjarSuperat un terç de l'etapa, el Camí ens dirigeix fins a Sahagún. Evitant la N-120 per sotaaccedim al nucli urbà d'aquesta localitat lleonesa. Després del carrer Ronda d'Estació creuem el pont sobre les vies, passem al costat de l'alberg municipal i continuem pels carrers La Ferreria i Antonio Nicolás.Sahagún exhibeix l'art mudèjar a les, aixecades per alarifes que van prescindir de la pedra i van armar les seves obres amb maó. També, al final del carrer Antonio Nicolás, podem veure l'arc. Més endavant, salvem el riu Cea - afluent de l'Esla - pel, que acomiada a Sahagún.La jornada prossegueix per un passeig arbrat i paral·lel a la carretera d'accés a la N-120. Al peu de la carretera nacional, abans de passar el desviament a Mayorga, desapareixen els arbres i el passeig es converteix en un andadero. Fregant la vegetació que ens separa de la carretera salvem un rierol i mig quilòmetre després creuem la N-120. En breu, al costat d'una marquesina, un cartell de pedra adverteix, malament, de la doble alternativa que es presenta: de front es continua pel Real Camí Francès cap a Bercianos i el Burg Ranero. Cap a la dreta, salvant l'autovia A-231 per un pont, s'accedeix immediatament a Calçada del Vedat i des d'aquesta població a Calzadilla dels Hermanillos. També hi ha l'opció d'entrar en Calçada del Vedat i tornar al Real Camí Francès per un altre pont situat al final del poble (de fet en aquest punt sempre ha persistit la bifurcació original per a prendre un itinerari o un altre). Totes dues rutes s'ajunten de nou en la següent jornada.Continuem de front pel Real Camí Francès (). Un carril de terra, construït ex profeso per als pelegrins i ombreig per una fila sense fi de falsos plàtans (Acer pseudoplatanus), ens acompanyarà durant els pròxims 32,2 quilòmetres. Al costat flueix una pista asfaltada utilitzada pels pelegrins amb bici. El trànsit cap a Bercianos del Real Camí és bastant monòton i, després d'una hora de marxa, a mà esquerra, veiem en una esplanada l'ermita. Més endavant, després de creuar un rierol i deixar a un costat la creu en record del, entrem enA l'entrada de Bercianos ens saluda una font decorada amb una petxina de pelegrí. Travessem la localitat pel seu carrer Major en companyia de la tova, material bàsic de l'arquitectura tradicional d'aquests primers pobles lleonesos. En Bercianos, un parell d'ultramarins i un bar permeten reposar forces per a afrontar l'última part de l'etapa. Deixem el poble per a reprendre la pista dels falsos plàtans, contemplant al seu torn les petites parcel·les de vinya que esquitxen els camps. Després de dos quilòmetres arribem al costat d'una àrea de descans situada al costat del.Després, la pista arbrada avança fins a un viaducte de l'autovia A-231i posteriorment fins al. Travessem una carretera per a entrar en aquesta localitat a l'altura d'un. És possible continuar de front pel carrer Real o vorejar el poble per la carretera fins als albergs de pelegrins.