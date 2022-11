Etapa del Burgo Ranero a León

O itinerario

Km 0. El Burgo Ranero(Albergues. Bares. Tenda. Farmacia)

Km 13. Reliegos(Albergues. Bares)

Km 19. Mansilla de las Mulas(Todos os Servizos)

Km 23,5. Villamoros de Mansilla(Tenda)

Km 25,3. Ponte Villarente(Todos os Servizos)

Km 29,5. Arcahueja(Albergue. Bar)

Km 37,1. León(Todos os Servizos)

Á saída del Burgo atopámonos con a. Son relativamente abundantes nestes confíns de Terra de Campos e foron utilizadas até fai ben pouco como abrevadero para os animais. Hoxe constitúen o hábitat de determinadas especies de anfibios, rapaces e anátidas. Retomamos a pista arboredo do Real Camiño Francés por unha paisaxe calcado ao de onte: impresionantes chairas cultivadas, de escasas ondulaciones e case deforestadas. A dous quilómetros e medio del Burgo Ranero pasamos unha área de descanso situado á beira de oe dous quilómetros máis adiante, nunha lixeira vaguada, flúe outro arroio: o de.En media hora longa de monotonía deixamos a man esquerda unha pista e escola de ultraligeros) e un quilómetro máis adiante o. A lei da liña recta ofrécenos un respiro cando a pista debuxa unha curva e salva por baixo as vías do tren. Na vaguada posterior pasamos oe tras superar un leve repecho deixámonos caer até a poboación de, acazapada até o último momento. Na mesma entrada hai unhas adegas tradicionais en ladrillo e adobe, usadas para conservar o viño pero fundamentalmente como lugar de encontro. Atravesamos Reliegos de punta a punta, olfateando a pista arboredo pola rúa Real, onde impactou un meteorito en 1947.Deixamos o frontón ao carón para mergullarnos xunto aos falsos plátanos nas chairas de cereal, decoradas por estruturas xigantes de rega por aspersión. O refrán “de Reliegos a Mansilla, a legua ben medida”, establece a distancia dunha legua (entre 5.573 e 5.914 metros) entre ambas as localidades. Case catro quilómetros despois de Reliegos, tras pasar baixo as torres de liña eléctrica, hai unha área de descanso ao bordo da pista arboredo. Damos o adeus definitivo á pista artificial, salvamos a N-601 (estrada Adanero – León) por un viaduto e sorteamos unha canle de rega para entrar en. Descubrimos a antiga cidade amurallada ao traspasar a, en cal e canto rodado. Na rúa Santa María asoma a torre da igrexa.O Camiño atravesa Mansilla e conduce até a ponte sobre o, o latino Astura. Nada máis cruzar a ponte hai que tomar un camiño que nace á esquerda e que avanza paralelo á N-601, xunto ás acequias, os campos de millo e algunha que outra acacia. Así, chegamos nunha hora aÁ entrada deixamos a protección do camiño para tomar a beiravía da N-601. Pasamos Villamoros pola estrada e de novo pola senda paralela chegamos até, onde cruzamos oxunto á ponte de orixe medieval. Atravesamos Ponte Villarente seguindo o trazado da N-601, que parte en dúas esta localidade con multitude de servizos.Se transitamos pola beirarrúa da esquerda, ao chegar a unha oficina de Caixa España, cruzamos polo paso de peóns e continuamos pola beirarrúa dereita. Á altura do Restaurante Avellaneda distanciámonos un pouco da N-601 para tomar unha pista que nace á nosa dereita. Por ela salvamos a canle de Arriola, cruzamos máis adiante a estrada que se dirixe ae continuamos de fronte. Tras un repecho, a cuxo comezo habilitaron unha área de descanso cuberta, alcanzamosDespois desta poboación o tramo se recrudece con varios tobogáns. Deixamos ao carón o desvío a, coroamos unha pequena tachuela e seguimos cara a un polígono situado ao pé da N-601. Por unha pasarela peonil, habilitada a comezos de 2010, salvamos o nó viario da N-601 e imos en dirección a, barrio de León separado da urbe por o. Entramos en Ponte Castro pola rúa Avenida de Madrid, pola que conflúe o Camiño de Santiago, á altura do núm. 83 salgue a avenida Da Lastra onde está situado o albergue Santo Tomás de Canterbury, pero se a nosa intención é continuar a León no cruzamento seguimos recto na avenida de Madrid para chegar até unha pasarela e cruzar o. Á dereita desta atópase a.Superado a canle – xa en– tomamos de fronte a rúa do Alcalde Miguel Castaño e continuamos por ela até a praza de Santa Ana onde tomaremos en oblicuo á dereita cálaa Barahona, continuamos por devandita rúa que máis adiante se converte en rúa Porta Moeda, torcemos á dereita na rúa Escurial para chegar até a marabillosa praza do Gran e pasamos por diante do albergue das Carbajalas continuando pola rúa Juan de Arfey até a praza de San Martin, atopámonos no barrio húmido, coñecido pola cantidade de bares e restaurantes e pola calidade e cantidade das súas tapas. aquí dobramos á dereita por rúa Pregarias pola cal chegamos á praza Maior, desde alí só quédanos tomar a rúa Mariano Domínguez Berrueta para plantarnos diante da Catedral de León.