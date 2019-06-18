Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa
Erromesak atzean utzi du Palentzia, Leonen Sahagunen sartzeko
Etapari buruzko informazioa 17: El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa
Mapa handitu
Etapako interesguneak 17: El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa
Ibilbidea
- 0 km. Tenplarioen lurrikarak (aterpetxea. taberna. Aterpetxe bateko janari denda txikia)
Lehengo Terradillosko tenplari enkargua utzi eta P-905 errepidean (P-973, 1,4. km) hiltzen den partzela-pista bat hartuko dugu. Errepide tarte labur batean, pista bat dago, zereal eta makal ilareen artean, San Juan eta Huelga erreken ondoan. Moratinos herrira eramango gaitu paisaia horrek. Done Jakue bideko azkenaurreko herria da Moratinos, Palentziatik igarotzen dena, eta hondeatutako upeltegiak eta adobe-etxeak ditu: buztinezko masa, batzuetan lastoarekin nahastuta, eta hormak eta hormak eraikitzeko erabiltzen da.
- 3,3 km. Moratinos (aterpetxea. Hostala. ostatua aterpetxean bertan)
Aquinoko Santo Tomas elizaren parean eskuinetara egin eta herritik aterako gara. Bi kilometro eta erdi San Nikolas eta Real Camino azken herri palentinotik bereizten gaituzte.
- 5,8 km. San Nikolas del Real Camino (aterpetxea. ostatua aterpetxean bertan)
San Nikolasetik irtetean, Sequillo ibaia salbatuko dugu, eta eskuinera egingo dugu, N-120 errepidearen ertzera doan erromesen bidea hartzeko. Ekialdetik ehun eta berrogeita hamar metro iparraldera, A-231 errepidea, Done Jakue bideko autobia, igarotzen da. Bidexkatik Palentzia eta Leonen arteko muga pasatuko dugu, Bideko kilometro-errekorra duen Gaztelako azken probintzia. Guztira, 214,4 kilometro (7,7 km). N-120arekiko paralelo egingo dugu aurrera, eta, hura zeharkatu ondoren, Valderabuey ibaia zeharkatuko dugu harrizko zubi batetik. Horrela, Zubiko Ama Birjinaren ermita dagoen zelaigune arboladi batera iritsiko gara, estilo erromaniko mudejarrekoa (10,3. km). Etaparen heren bat gaindituta, Bideak Sahagunera eramango gaitu. N-120-ren azpitik (11,6 km) saihestuz, Leongo herri horretako hirigunera sartuko gara. Ronda de Estación kaletik pasa, bideen gaineko zubia pasa, udal aterpetxearen ondotik pasa eta La Herrería eta Antonio Nicolás kaleetatik jarraitu.
- 13. km. Sahagún (zerbitzu guztiak)
Sahagunek mudejar artea erakusten du San Lorentzo eta San Tirso elizetan, harririk gabe utzi eta adreiluz armatu zituzten alarifeek altxatuta. Halaber, Antonio Nicolás kalearen amaieran, San Benitoko arku barrokoa ikus dezakegu. Aurrerago, Cea ibaia (Esla ibaiaren adarra) salbatuko dugu Canto zubitik, Sahagun (13,7 km) kanporatzen duena. Zuhaitzak dituen pasealeku batean, N-120 errepidera sartzeko errepidearekiko paralelo, jarraituko du jardunaldiak. Errepide nazionalaren oinean, Mayorgarako desbideraketa igaro baino lehen, zuhaitzak desagertu eta pasealekua ibiltoki bihurtzen da. Errepidetik bereizten gaituen landaredia urratuz erreka bat eta kilometro erdi pasa eta N-120 bidea gurutzatuko dugu. Laster, markesina baten ondoan, harrizko kartel batek, gaizki, aurkezten den alternatiba bikoitzaz ohartarazten du: aurrez aurre, Errege Bide Frantsesetik jarraitzen du, Bercianos eta Burgo Ranero aldera. Eskuinaldera, A-231 autobia zubi batetik zeharkatuz, Ehiza Barrutira iritsiko gara berehala, eta herri horretatik Eliztarren Galtzadara. Barrutiko galtzadan sartu eta Frantziako Errege Bidera itzultzeko aukera ere badago, herriaren amaieran dagoen beste zubi batetik (izan ere, puntu horretan beti jarraitu du jatorrizko adarkatzeak, ibilbide bat edo bestea hartzeko). Bi ibilbideak hurrengo egunean elkartzen dira (17,4 km). Frantziako Errege Bidetik jarraituko dugu aurrez aurre (Camino del Coto y Calzadilla aukerako oharrak atalean deskribatzen da laburki). Lurreko errei bat, erromesentzat propio egina eta banana faltsuen ilara batek (Acer pseudoplatanus) itzalduta, 32,2 kilometro egingo ditugu. Ondoan, erromesek bizikletaz erabiltzen duten pista asfaltatu bat dago. Errege Bideko Bertzianorako bidea monotono samarra da, eta ordubetez ibili ondoren, ezkerretara, zelaigune batean Peraleseko Ama Birjinaren ermita ikusiko dugu (21,5 km). Aurrerago, erreka bat zeharkatu eta Manfred Kress erromes alemanaren omenez gurutzea albo batera utzi ondoren, Errege Bideko Bertzianoetan sartuko gara.
- 23. km. Errege Bideko bertzianoak (aterpetxeak. taberna. Denda)
Bercianosko sarreran, bieira batez apaindutako iturri bat agurtzen dugu. Herria Kale Nagusian barrena zeharkatuko dugu, Leongo lehen herri horietako arkitektura tradizionalaren oinarrizko materialarekin batera. Bertzianon, janari-denda pare batek eta taberna batek indarrak berritzeko aukera ematen dute etaparen azken zatiari aurre egiteko. Herria utzi eta banana faltsuen pistara itzuliko gara, eta, aldi berean, zelaiak zipriztintzen dituzten mahats-lursail txikiak ikusiko ditugu. Bi kilometro egin ondoren, Olmo errekaren ondoko atseden-eremu batera iritsiko gara (25,1. km). Gero, zuhaizti-pista A-231 autobiako biaduktu bateraino (28,7 km) doa, eta, ondoren, Burgelu Raneroraino. Errepide bat gurutzatu eta herri horretan sartuko gara, haurren oroimenean dagoen gurutzadura baten parean. Errege kaletik aurrera egin daiteke, edo herria errepidetik inguratu erromesen aterpetxeetaraino.
- 30,6 km. Burgelu Ranero (aterpetxeak. Tabernak. Denda. Farmazia)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak