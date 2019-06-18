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Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa
17 kilometro, herririk gabe, Calzadilla de la Cuezaraino
Etapari buruzko informazioa 16: Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa
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Etapako interesguneak 16: Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa
Ibilbidea
- 0 km. Kondeen gurdia (zerbitzu guztiak)
José Antonio kalean, Santiago elizako friso ederrean, eta Esteban Collantes eta Piña Blasco kaleetan, Carrión ibaira eta San Zoilo monastegi beneditarrera, hotelera eta Done Jakue Bideko Azterlan eta Dokumentazio Zentrora iritsiko gara, jendearentzat irekitako liburutegi espezializatu eta osoarekin. Irteera-bidean aurrera eginez, N-120 errepidea topatuko dugu, Villotillako errepidea hartzeko (2. km).
Belarrek tokiko bide horretako bazterbide urria hartu dute, baina, zorionez, zirkulazio gutxi du. Hasi eta hiru kilometrora, eskuinetara utziko dugu Benevivereko abadiaren jabetza (4,8 km), eta zortziehun metro aurrerago Akitana bidea zapaltzeko esango diogu errepideari. Galtzada erromatarrak Bordele eta Astorga elkartu zituen, eta bi mila urte geroago jatorrizko trazaduraren zati bat (5,6 km) gorde du oraindik. Tarte horretan itzalak ez dira gutxi, ez dago besterik gabe. Zorionez, ez du aurkeztu orain dela urte batzuk zagorrez estali zuten uharrizko zorua. Halaber, Bustilloko errepidea gurutzatu baino lehentxeago eta sasoi altuan, taberna inprobisatu bat (10. km) aurki daiteke bakardade horien erdian.
Errepidea gurutzatu eta ia bi kilometro eta erdira, harrizko adierazle baten ondotik iristen gara, eta Leongo Errege Altxonbideko igarobidearen berri ematen digu. Espainiako ibilbide luze bat da, artzain transhumanteek erabiltzen dutena, azienda udako larreetatik (Leon) negukoetara (Extremadura) eramateko, eta alderantziz.
- 12,4 km. Real Leonesa abelbidea (Food truck, maiatzetik urrira, 7:00etatik 15:00etara)
Lau kilometro eta erdi geroago, azkenean, Galtzadilla de la Cuezara joango gara. Herri salbatzailea da, eta lehenengo begiratuan western baten dekoratua ikusten du. Hostala, aterpetxea eta jatetxea, dena batean, edozein aukera ematen dute: atsedenaldi eta frigeriotik hasi eta behin betiko geralekuraino, milaka urteko galtzadatik kenduz amaitu dutenentzat. Edozein aukera da baliozkoa.
- 17. km. La Cueza galtzada (aterpetxea. Hostala. taberna. Denda)
Taberna mutur batean dagoenez, aurrera egiteko herria inguratu eta Kale Nagusian sartu behar da, N-120ra heldu arte. Errepide nazionaletik Cueza ibaia pasa eta gurutzatu egingo dugu, paraleloan doan ibiltoki batean aurrera egiteko. Dendetako Santa Mariarako desbideraketa, Gran Caballero (18,8 km) izenez ere ezaguna zen ospitale zaharra, 50 metroko desnibel handia gainditzen duen hiru kilometro inguruko tartea da. Gero, jaitsiera txiki batean, N-120 berriro gurutzatuko dugu Ledigos herrigune txikian sartzeko.
- 23,4 km. Ledigoak (aterpetxea. Taberna)
Ledigotik atera gara, errepide nazionalarekin paraleloan. Berriro gurutzatu gara, eta, azken aldiz, Tenplarioen Terradillosera daraman ibiltoki laguntzatuari heldu diogu. Tenplarioen Zaldun Tenplarioetatik hartzen du izena herri horrek. XII. mendean sortutako ordena militar kristaua da, eta leku horretan bertan zaintzen zuen San Juan ospitalea.
- 26,6 km. Tenplarioen lurrikarak (aterpetxea. taberna. Aterpetxe bateko janari denda txikia)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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