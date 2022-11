Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios

El itinerario

Km 0. Carrión de los Condes (Todos los Servicios)

Km 12,4. Cañada Real Leonesa (Food truck de mayo a octubre de 7:00 a 15:00 h)

Km 17. Calzadilla de la Cueza (Albergue. Hostal. Bar. Tienda)

Km 23,4. Ledigos (Albergue. Bar)

Km 26,6. Terradillos de los Templarios (Albergue. Bar. Pequeña tienda de alimentación en uno de los albergues)

Por la calle de José Antonio, donde asoma el bello friso de la, y las calles Esteban Collantes y Piña Blasco, llegamos aly al, hotel y Centro de Estudios y Documentación del Camino de Santiago con una especializada y completa biblioteca jacobea abierta al público. Avanzando por el vial de salida nos encontramos con la N-120, que cruzamos para tomar la. Las hierbas han invadido el escaso arcén de esta vía local pero afortunadamente presenta poco tráfico. A los tres kilómetros de su inicio dejamos a mano derecha la propiedad de lo que fue la, y ochocientos metros más adelante decimos adiós a la carretera para pisar la, calzada romana que unió Burdeos con Astorga y que más de dos mil años después aún conserva parte de su trazado original. En este tramo las sombras no escasean, simplemente no existen. Afortunadamente ya no presenta el piso de cantos rodados, que fue cubierto de zahorra hace ya algunos años. También, justo antes de cruzar la carretera de Bustillo y en temporada alta, es posible encontrar en medio de estas soledades un bar improvisado. Casi dos kilómetros y medio después del cruce de la carretera llegamos junto a un indicador en piedra que nos informa del paso de la, uno de los itinerarios españoles de largo recorrido utilizado por los pastores trashumantes para conducir al ganado desde los pastos de verano (León) a los de invierno (Extremadura) y viceversaMás de cuatro kilómetros y medio después nos acercamos finalmente apueblo salvador que al primer vistazo semeja el decorado de un western. Hostal, albergue y restaurante, todo en uno, permiten cualquier posibilidad: desde el mero descanso y refrigerio hasta la parada definitiva para aquellos que hayan terminado desquiciados de la calzada milenaria. Cualquier opción es válida.Dado que el bar se encuentra en un extremo, para proseguir la marcha hay que rodear el pueblo e incorporarse a la calle Mayor que desemboca en la N-120. Por la carretera nacional pasamos ely la cruzamos para avanzar por un andadero que marcha en paralelo. Al desvío a, antiguo hospital conocido también como del Gran Caballero, le sigue un tramo de unos tres kilómetros que salva un desnivel insignificante de 50 metros. Después, en suave bajada, cruzamos de nuevo la N-120 para entrar en el pequeño núcleo deSalimos de Ledigos en paralelo a la carretera nacional, que volvemos a cruzar para retomar por última vez el socorrido andadero que lleva hasta el mismo, pueblo que toma su nombre de los Caballeros Templarios, orden militar cristiana fundada en el siglo XII que vigilaba en este mismo lugar el ya desaparecido