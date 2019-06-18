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Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa
Bideak arte erromanikoa du eta eliza garrantzitsuez inguratuta dago
Etapari buruzko informazioa 15: Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa
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Etapako interesguneak 15: Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa
Ibilbidea
- 0 km. Boadilla del Camino (aterpetxeak. Taberna)
Rollo jurisdikzionalaren filigrana apaingarrien eta Jasokundeko Andre Mariaren tenpluaren azken errepasoa egin ondoren, bataiarri interesgarri bat erakusten duena, Boadilla del Camino kaletik atera ginen, kale Nagusitik. Bide hori laster eta herriko azken nabeen ondoren, ezkerretara biratu eta Gaztelako Ubidearen elkargunean aurrera egin zuen. Ingeniaritza-lan hori Ensenadako Markesak (1702 - 1781) sortu zuen, estatistikaria eta politikari ilustratua. Kanalen ibai-sarea 1753 eta 1849 artean eraiki zen, eta Gaztelako zereala Kantauri itsasoraino garraiatzea zuen helburu, tiroko piztiek tiratutako gabarren bidez. Trenbidearen ezarpenak eta erregulartasunak 1959an erabiltzeari utzi zion arte funtzionatu zuen. Ordutik ureztaketa bideratu eta ibaiertzak hornitzen ditu (1,8. km). Gure bideak Kanalarekiko paralelo jarraitzen du hiru kilometro baino gehiagoan, eta esklusa-multzo bateraino iristen da. Esklusek, puntu horretan, hamalau metrotik gorako desnibela (5. km) gainditzeko aukera ematen zuten. Kanalaren beste aldera pasa eta Fromistako hirigunean sartuko gara. Erdian informazio turistikoko gune bat eta San Martin eliza erromaniko baliotsua daude. Merezi du bisita eta, nola ez, argazki batzuk. Maketa bat dirudi, bere eskalaren eta formen perfekzioa. XI. mendean eraiki zen, Gaztelako Doña Maiorren babesari esker, eta hiru nabek, 46 kapitelek, kupula oktogonal batek eta mendebaldera begira dauden bi dorre zilindrikok osatzen dute.
- 5,7 km. Fromista (zerbitzu guztiak)
Arte-lizentzia horren ondoren, aurreko ibilbideari heldu, eta P-980 errepidera joko dugu, Carrión de los Condes aldera. Biribilgune pare bat saihestu behar dira, A-67 autobiaren gaineko zubiaren artean, errepidearekiko paralelo doan ibiltoki erosoa hartzeko. Mugarri jakobeak, matematikoki binaka lerrokatuak; autoen eta gure lagun "bizikletazaleen" errodatze azkarra eta amaierarik ez duela dirudien lautada dira tarte osoan arreta galarazteko elementu bakarrak. Gure topaketara atera den lehen herria Población de Campos da.
- 9,2 km. Landetako biztanleak (aterpetxea. Landa turismoko zentroa. taberna. Denda)
Irteeran, Ucieza ibaia gurutzatu aurretik, nahi dutenek Villoviecotik doan eta bide ofizialarekin lotzen den aukerako saihesbidea har dezakete. Gainerakoek, ibaia igaro ondoren, aldameneko monotonoari ekiten diote hurrengo Campos herriraino.
- 12,6 km. Rebesta de Campos (Bar)
Revenek General Amor kalearekin bat egiten duen errepidea zeharkatuko du, eta San Lorentzo elizaren ondotik pasatuko gara. Zikoinen habiek konkistatutako dorrea ikusiko dugu. Irteeran, berriz ere, Villarmentero de Camposera iritsiko gara.
- 14,7 km. Villarmentero de Campos (aterpetxea. Landa turismoko zentroa. Taberna)
Populazio txikia, taberna bat sarreran eta atsedenleku bat irteeran eta pinazi-pinuen itzalean. Tiralinea moduan, Villalcázar de Sirgaraino jarraituko dugu. Herria albo batetik gurutzatzen da, baina bisitaldi luzea merezi du (18,8 km).
- 18,8 km. Villalcázar de Sirga (aterpetxea. Hostala. taberna. Denda. Usategiak Interpretatzeko Zentroa)
Plazan Andre Maria Zuriaren eliza tenplario handia dago, XII. mendearen amaieran eraikia, erromanikotik gotikorako trantsizioan. Ez da joan behar hegoaldeko portadari begiratu gabe; izan ere, Pantokrator bat du, ebanjelistek eta apostoluek inguratua, arkibolta aberatsez betetako arku zorrotz baten gainean. Villalcázarren gaua ematen duenak (San Nikolas de Puente Fitero edo Itero de la Vegatik abiatu denak 27 kilometro egin ditu dagoeneko) ohartuko da eguneko azken argiek urrezko eliza tindatzen dutela. Villalcázar de Sirga utzi eta gure ibiltoki maiteari ekingo diogu berriro. Azken tarte horretan, horizontalak hausten ditu, garrantzirik gabeko aldapa batzuekin. Ez dago ustekaberik Carrión de los Condes arte, etapa-amaieraraino. Carrión ibaiaren ertzean, garai batean harresiz inguratutako hiria izan zen, bi auzotan banatuta. XII. mendean bezala, hainbat aterpetxe, mota guztietako denda eta eliza daude, hala nola Santa María del Camino eta Santiagokoa - Pantokratorra dagoeneko ikono bihurtu da -, erromesak Carriondik igaro behar du.
- 24,6 km. Kondeen gurdia (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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