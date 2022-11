Hontanas - Boadilla del Camino etapa

Ibilbidea

0 km. Hontanak (aterpetxeak. Hostala. Landetxeak. taberna. Denboraldiko denda)

9,2 km. Castrojeriz (zerbitzu guztiak)

18,5 km. Fitero zubia (aterpetxea)

20,3 km. Itero de la Vega (Aterpetxeak. Hostala. taberna. Denda)

28,5 km. Boadilla del Camino (aterpetxeak. Taberna)

Hontanasko Real kalea BU-P-4013 errepidean amaitzen da. Berehala utzi eta eskuinetara doan bidea hartuko dugu. Dorre baten aurrien ondotik pasatuz (2,1errepidearen ondo-ondotik (4 km) bukatuko dugu.Bideak ez du bazterbiderik, eta haren ordez lizar eramangarrien ilara bat dago. Haren itzalak askoz ere eramangarriagoa egiten du igarotzea. Laster, hondora,arkuak errepidearen gainean daude (aterpetxea eta ostatua denboraldian).sortu zuen 1146an, eta, bertan, monje antoniarrek gangrena infekzioso bat tratatzen zuten gaixoak, "San AntongoGaur egun oso ezaguna den gaitz horren eragilea zekalearen alea aldatzen zuen onddoa zenKomentuaren eskeletoa erdibitzen duen garaipen-arkua igaro ondoren, Castrojerizen (Done Jakue bideko Burgoskohiribildua) dagoen bi kilometro baino gehiagoko zuzenari helduko diogu. Antzinako gaztelu bat menderatzen duen muino baten magalean zabaltzen da, ilargi-erdi baten forman. Lehenik eta behin,Aurrerago, Ekialdeko Errege kalea hartu eta etxe blasoiko eta arkitektura tradizionaleko kaskoa aurkituko dugu. Handik gutxira, eskuinetara,Bitxikeria gisa, kalera ateratzen den alboan kalabera pare bat daude zizelkatuta. Desnibelaeta ataripeak ditu atseden hartzeko.Castrojerizko bisita artistikoaren amaieran,eta erromesen aterpe bihurtua, etadiseinatua, estilo gotiko alemanean. Kale berean, orain Errege Erregina deiturikoa, Castrojerizetik atera gara, Mostelareseko Igeltsurako igoerari aurremugarri geografikoa eta Compostelarako erromesaldiaren oroitzapen ahaztezina. Bat-egite akusatua Odrillaigaro eta metro batzuetara hasten da. Kilometro batean eta hirurehun metroan 140 metroko desnibela gainditzen dugu, 777 metrotik 917 metroraino, eta horrek %11ko batez besteko malda dakar. Gainean, guruztoki geometriko bat dago (12,8 km).Arnasketa etena izan arren, Mostelareseko lautada zeharkatuko dugu, pixkanaka Camposekoezagutzeko, Espainiako aletegi ezizenaz ere ezaguna. Usategiak, ehiza ugari eta artez gainezka, edokontatu zuen bezala -altxorrez, urrez, zilarrez, oihalez eta zaldi indartsuez betetako lurraldea, ogi, ardo, haragi, arrain, esne eta eztiz betea, baina zuhaitzik gabea. Lau kilometrotan, bideak, lerro zuri eta liluragarri batek, eguzkira garamatza. Bide horretan, lur-eremu on batetik, zorriaren iturriaren ondoan dagoen askaldegiraino (16,9 km) eramango gaitu.Ondoren, bederatziehun metroz, Itero del Castillora doan errepidea hartuko dugu, aterpetxearekin, eta ezkerretik utziko dugu,zaharraren ondora iristeko - gaur egun, denboraldiko erromesen aterpea da,boluntarioek kudeatua -. Ondoren,edo Pisuerga ibaiarenFormulara iritsikoHemen Burgos amaitu eta Palentzia hastenJatorrizko lana Alfontso vi.a Bravoren erregealdian eraiki zen (1072 - 1109), baina fabrika horretatik ez da ezer geratzen, eta gaur ikusten duguna XVI. mendean eraikitako zubiaren gehigarri eta berreraikitze lanak dira.Pisuergaren ertzean dagoen landa-bide batekPalentziako Bideko lehen herrira (20,3 km).urratsera atera zen lehen monumentua da. HerrianetaSanta Ana kaletik Itero zeharkatuko dugu eta, errepide bat gurutzatu ondoren, pare bat kilometro pista jarraituko duguIa bi kilometro aurrerago, lurretik uhindu ondoren, Boadilla del Camino (24,3 km) hondoan dago.Berdez, urre-kolorez eta okreez osatutako lautada bortitz batek gure helmugatik bereizten gaitu oraindik, eta lau kilometroko azken tiradaren ondoren iristea lortu dugu. Herri txikia izan arren, Boadillak hainbat aterpetxe ditu gaua emateko.bat nabarmentzen da. Nahitaez bisitatu beharrekoa da.