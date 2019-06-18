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Hontanas - Boadilla del Camino etapa
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Etapari buruzko informazioa 14: Hontanas - Boadilla del Camino etapa
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Etapako interesguneak 14: Hontanas - Boadilla del Camino etapa
Ibilbidea
- 0 km. Hontanak (aterpetxeak. Hostala. Landetxeak. taberna. Denboraldiko denda)
Hontanasko Real kalea BU-P-4013 errepidean amaitzen da. Berehala utzi eta eskuinetara doan bidea hartuko dugu. Dorre baten aurrien ondotik pasatuz (2,1 km), errepidearen ondo-ondotik (4 km) bukatuko dugu. Bideak ez du bazterbiderik, eta haren ordez lizar eramangarrien ilara bat dago. Haren itzalak askoz ere eramangarriagoa egiten du igarotzea. Laster, hondora, San Anton komentuko aurriak ikusiko ditugu. Horien arkuak errepidearen gainean daude (aterpetxea eta ostatua denboraldian). Alfontso vii.ak sortu zuen 1146an, eta, bertan, monje antoniarrek gangrena infekzioso bat tratatzen zuten gaixoak, "San Antongo sua" deitzen zena. Gaur egun oso ezaguna den gaitz horren eragilea zekalearen alea aldatzen zuen onddoa zen (5,6. km). Komentuaren eskeletoa erdibitzen duen garaipen-arkua igaro ondoren, Castrojerizen (Done Jakue bideko Burgosko azken hiribildua) dagoen bi kilometro baino gehiagoko zuzenari helduko diogu. Antzinako gaztelu bat menderatzen duen muino baten magalean zabaltzen da, ilargi-erdi baten forman. Lehenik eta behin, Sagarrondoko Ama Birjinaren kolegiata gotiko ohia atera zaigu. Aurrerago, Ekialdeko Errege kalea hartu eta etxe blasoiko eta arkitektura tradizionaleko kaskoa aurkituko dugu. Handik gutxira, eskuinetara, Santo Domingo eliza gotikoa ikusiko dugu, XVI. mendeko portada platereskoa duena. Bitxikeria gisa, kalera ateratzen den alboan kalabera pare bat daude zizelkatuta. Desnibela Plaza Nagusian amaitzen da, eta ataripeak ditu atseden hartzeko.
- 9,2 km. Castrojeriz (zerbitzu guztiak)
Castrojerizko bisita artistikoaren amaieran, San Esteban eliza, kultura-zentro eta erromesen aterpe bihurtua, eta San Juan eliza, Rodrigo Gil de Hontañón arkitektoak diseinatua, estilo gotiko alemanean. Kale berean, orain Errege Erregina deiturikoa, Castrojerizetik atera gara, Mostelareseko Igeltsurako igoerari aurre egiteko, mugarri geografikoa eta Compostelarako erromesaldiaren oroitzapen ahaztezina. Bat-egite akusatua Odrilla ibaia egurrezko zubi batetik igaro eta metro batzuetara hasten da. Kilometro batean eta hirurehun metroan 140 metroko desnibela gainditzen dugu, 777 metrotik 917 metroraino, eta horrek %11ko batez besteko malda dakar. Gainean, guruztoki geometriko bat dago (12,8 km). Arnasketa etena izan arren, Mostelareseko lautada zeharkatuko dugu, pixkanaka Camposeko Lurreko paisaia zoragarria ezagutzeko, Espainiako aletegi ezizenaz ere ezaguna. Usategiak, ehiza ugari eta artez gainezka, edo Aymeric Picaudek kontatu zuen bezala -altxorrez, urrez, zilarrez, oihalez eta zaldi indartsuez betetako lurraldea, ogi, ardo, haragi, arrain, esne eta eztiz betea, baina zuhaitzik gabea. Lau kilometrotan, bideak, lerro zuri eta liluragarri batek, eguzkira garamatza. Bide horretan, lur-eremu on batetik, zorriaren iturriaren ondoan dagoen askaldegiraino (16,9 km) eramango gaitu. Ondoren, bederatziehun metroz, Itero del Castillora doan errepidea hartuko dugu, aterpetxearekin, eta ezkerretik utziko dugu, San Nikolas parrokia zaharraren ondora iristeko - gaur egun, denboraldiko erromesen aterpea da, San Giacomo senidetasun italiarreko boluntarioek kudeatua -. Ondoren, Fitero zubira edo Pisuerga ibaiaren gaineko Formulara iritsiko gara. Hemen Burgos amaitu eta Palentzia hasten da. Jatorrizko lana Alfontso vi.a Bravoren erregealdian eraiki zen (1072 - 1109), baina fabrika horretatik ez da ezer geratzen, eta gaur ikusten duguna XVI. mendean eraikitako zubiaren gehigarri eta berreraikitze lanak dira.
- 18,5 km. Fitero zubia (aterpetxea)
Pisuergaren ertzean dagoen landa-bide batek Itero de la Vega herrira eramango gaitu, Palentziako Bideko lehen herrira (20,3 km). Pietateko Ama Birjinaren ermita, XIII. mendekoa, urratsera atera zen lehen monumentua da. Herrian San Pedro eliza eta erroilu jurisdikzionala daude.
- 20,3 km. Itero de la Vega (Aterpetxeak. Hostala. taberna. Denda)
Santa Ana kaletik Itero zeharkatuko dugu eta, errepide bat gurutzatu ondoren, pare bat kilometro pista jarraituko dugu Pisuergako ureztatze-kanaleraino (22,5 km). Ia bi kilometro aurrerago, lurretik uhindu ondoren, Boadilla del Camino (24,3 km) hondoan dago. Berdez, urre-kolorez eta okreez osatutako lautada bortitz batek gure helmugatik bereizten gaitu oraindik, eta lau kilometroko azken tiradaren ondoren iristea lortu dugu. Herri txikia izan arren, Boadillak hainbat aterpetxe ditu gaua emateko. Jasokundeko elizaren ondoan, apaindurazko biribilki gotiko handi bat nabarmentzen da. Nahitaez bisitatu beharrekoa da.
- 28,5 km. Boadilla del Camino (aterpetxeak. Taberna)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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