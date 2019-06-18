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Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes

km 24,6
Tempo 05H 20’
Dificultade media
Albergues 12
Dispoñible sen conexión

O camiño está cuberto de arte románica e está rodeado de importantes igrexas

Información sobre a etapa 15: Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes

Perfil: Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes

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Puntos de interese da etapa 15: Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes

  • 6 Albergue Espíritu Santo
  • 5 Albergue Villalcázar de Sirga
  • 4 Albergue Estrella del Camino
  • 3 Albergue de Frómista
  • 2 Albergue Putzu
  • 1 Albergue de Boadilla del Camino

O itinerario

  • Km 0. Boadilla del Camino (Albergues. Bar)

Tras un último repaso ás filigranas decorativas do rolo xurisdiccional e ao templo da nosa Señora da Asunción, que exhibe, por certo, unainteresante pila bautismal, saímos de Boadilla del Camino pola rúa Maior paira tomar un camiño que, en breve e tras as últimas naves da localidade, xira á esquerda e avanza ao encontro da Canle de Castela. Esta obra de enxeñaría foi concibida polo Marqués da Ensenada (1702 - 1781), estadista e político ilustrado. A finalidade da rede fluvial de canles, construída entre 1753 e 1849, era a de transportar o cereal castelán até o Cantábrico por medio de barcazas tiradas por bestas de tiro. Funcionou ata que a implantación e a regularidade do ferrocarril deixouno en desuso en 1959. Desde entón conduce a rega e abastece ás poboacións ribeiregas (Km 1,8).O noso camiño segue en paralelo á Canle durante máis de tres quilómetros e chega até un conxunto de esclusas que neste punto permitían ás barcas salvar un desnivel de máis de catorce metros (Km 5). Cruzamos alén da Canle e entramos no centro urbano de Frómista. No centro atópase un punto de información turística e a valiosa igrexa románica de San Martín que merece una visita e, como non, unhas fotos. Parece una maqueta, tal é a perfección da súa escala e as súas formas. Construíuse no século XI grazas ao patrocinio de Dona Maior de Castela e está formada por tres naves, 46 capiteis, una cúpula octogonal e dúas torres cilíndricas que miran cara a occidente.

  • Km 5,7. Frómista (Todos os Servizos)

Despois desta licenza artística retomamos o itinerario anterior e dirixímonos cara á P-980 en dirección a Carrión de los Condes. Hai que sortear un par de rotondas, colocadas entre a ponte sobre a autovía A-67, paira tomar un nada reconfortante andadero que circula en paralelo á estrada. Mouteiras xacobeas, aliñados matematicamente de dúas en dúas; o rápido rodar dos coches e dos nosos compañeiros "bicigrinos" e a planicie sementada que parece non ter fin son os únicos elementos de distracción en todo o tramo. A primeira localidade en saír ao noso encontro é Poboación de Campos.

  • Km 9,2. Poboación de Campos (Albergue. Centro de Turismo Rural. Bar. Tenda)

Á saída, antes de cruzar o río Ucieza, os que queiran poden tomar a variante alternativa que discorre por Villovieco e que termina enlazando co camiño oficial. Os demais, tras pasar o río, retoman o monótono andadero até a seguinte localidade de Campos.

  • Km 12,6. Revenga de Campos (Bar)

Cruzamos Revenga pola estrada, que coincide coa rúa Xeral Amor, e pasamos xunto á igrexa de San Lorenzo, que asoma a súa torre conquistada polos niños de cegoña. Á saída agarda e novo o andadero, que nos achega até a próxima Villarmentero de Campos.

  • Km 14,7. Villarmentero de Campos (Albergue. Centro de Turismo Rural. Bar)

Pequena poboación cun bar á entrada e unha área de descanso á saída e á sombra duns piñeiros piñoneros. A modo de tiralíneas continuamos até Villalcázar de Sirga, localidade que se cruza por un lateral pero que merece una detida visita (Km 18,8).

  • Km 18,8. Villalcázar de Sirga (Albergue. Hostal. Bar. Tenda. Centro de Interpretación dos Pombais)

Na praza álzase a gran igrexa templaria de Santa María a Branca, construída a finais do XII en transición do románico ao gótico. Non hai que irse sen botar unha ollada ao portada sur, que presenta un Pantocrátor rodeado dos Evanxelistas e Apóstolos sobre un arco apuntado de ricas arquivoltas. O que pase a noite en Villalcázar (quen parta de San Nicolás de Ponte Fitero ou Itero de la Vega xa realizaría 27 quilómetros) poderá apreciar como as últimas luces do día tinguen a igrexa de cor ouro.Abandonamos Villalcázar de Sirga paira retomar o noso querido andadero. Neste tramo final rompe a horizontal con algunha que outra costa sen importancia. Non hai sorpresas até Carrión de los Condes, final de etapa. A beiras do río Carrión, en tempos foi cidadeamurallada e estruturada en dous barrios divididos. Como no século XII, diversos albergues, tendas de todo tipo e igrexas, como a de Santa María do Camiño e a de Santiago - cuxafigura do Pantócrator xa se converteu en icona - acompañan o paso do peregrino por Carrión.

  • Km 24,6. Carrión de los Condes (Todos os Servizos)

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Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios Etapa 16

Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios

km 26,6
Tempo 06H 00’
Dificultade media
6 Albergues