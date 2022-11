Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes

O itinerario

Km 0. Boadilla del Camino (Albergues. Bar)

Km 5,7. Frómista (Todos os Servizos)

Km 9,2. Poboación de Campos (Albergue. Centro de Turismo Rural. Bar. Tenda)

Km 12,6. Revenga de Campos (Bar)

Km 14,7. Villarmentero de Campos (Albergue. Centro de Turismo Rural. Bar)

Km 18,8. Villalcázar de Sirga (Albergue. Hostal. Bar. Tenda. Centro de Interpretación dos Pombais)

Km 24,6. Carrión de los Condes (Todos os Servizos)

Tras un último repaso ás filigranas decorativas doe ao templo da, que exhibe, por certo, unainteresante pila bautismal, saímos de Boadilla del Camino pola rúa Maior paira tomar un camiño que, en breve e tras as últimas naves da localidade, xira á esquerda e avanza ao encontro da. Esta obra de enxeñaría foi concibida polo Marqués da Ensenada (1702 - 1781), estadista e político ilustrado. A finalidade da rede fluvial de canles, construída entre 1753 e 1849, era a de transportar o cereal castelán até o Cantábrico por medio de barcazas tiradas por bestas de tiro. Funcionou ata que a implantación e a regularidade do ferrocarril deixouno en desuso en 1959. Desde entón conduce a rega e abastece ás poboacións ribeiregas.O noso camiño segue en paralelo á Canle durante máis de tres quilómetros e chega até un conxunto de esclusas que neste punto permitían ás barcas salvar un desnivel de máis de catorce metros. Cruzamos alén da Canle e entramos no centro urbano de. No centro atópase un punto de información turística e a valiosaque merece una visita e, como non, unhas fotos. Parece una maqueta, tal é a perfección da súa escala e as súas formas. Construíuse no século XI grazas ao patrocinio de Dona Maior de Castela e está formada por tres naves, 46 capiteis, una cúpula octogonal e dúas torres cilíndricas que miran cara a occidente.Despois desta licenza artística retomamos o itinerario anterior e dirixímonos cara á P-980 en dirección a Carrión de los Condes. Hai que sortear un par de rotondas, colocadas entre a ponte sobre a autovía A-67, paira tomar un nada reconfortante andadero que circula en paralelo á estrada. Mouteiras xacobeas, aliñados matematicamente de dúas en dúas; o rápido rodar dos coches e dos nosos compañeiros "bicigrinos" e a planicie sementada que parece non ter fin son os únicos elementos de distracción en todo o tramo. A primeira localidade en saír ao noso encontro éÁ saída, antes de cruzar o, os que queiran poden tomar a variante alternativa que discorre por Villovieco e que termina enlazando co camiño oficial. Os demais, tras pasar o río, retoman o monótono andadero até a seguinte localidade de Campos.Cruzamos Revenga pola estrada, que coincide coa rúa Xeral Amor, e pasamos xunto á, que asoma a súa torre conquistada polos niños de cegoña. Á saída agarda e novo o andadero, que nos achega até a próximaPequena poboación cun bar á entrada e unha área de descanso á saída e á sombra duns piñeiros piñoneros. A modo de tiralíneas continuamos até, localidade que se cruza por un lateral pero que merece una detida visita (Km 18,8).Na praza álzase a gran igrexa templaria de, construída a finais do XII en transición do románico ao gótico. Non hai que irse sen botar unha ollada ao portada sur, que presenta unrodeado dos Evanxelistas e Apóstolos sobre un arco apuntado de ricas arquivoltas. O que pase a noite en Villalcázar (quen parta de San Nicolás de Ponte Fitero ou Itero de la Vega xa realizaría 27 quilómetros) poderá apreciar como as últimas luces do día tinguen a igrexa de cor ouro.Abandonamos Villalcázar de Sirga paira retomar o noso querido andadero. Neste tramo final rompe a horizontal con algunha que outra costa sen importancia. Non hai sorpresas até, final de etapa. A beiras do, en tempos foi cidadeamurallada e estruturada en dous barrios divididos. Como no século XII, diversos albergues, tendas de todo tipo e igrexas, como a dee a de Santiago - cuxafigura do- acompañan o paso do peregrino por Carrión.