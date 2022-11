Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes

El itinerario

Km 0. Boadilla del Camino (Albergues. Bar)

Km 5,7. Frómista (Todos los Servicios)

Km 9,2. Población de Campos (Albergue. Centro de Turismo Rural. Bar. Tienda)

Km 12,6. Revenga de Campos (Bar)

Km 14,7. Villarmentero de Campos (Albergue. Centro de Turismo Rural. Bar)

Km 18,8. Villalcázar de Sirga (Albergue. Hostal. Bar. Tienda. Centro de Interpretación de los Palomares)

Km 24,6. Carrión de los Condes (Todos los Servicios)

Tras un último repaso a las filigranas decorativas dely al templo de, que exhibe, por cierto, una interesante pila bautismal, salimos de Boadilla del Camino por la calle Mayor para tomar un camino que, en breve y tras las últimas naves de la localidad, gira a la izquierda y avanza al encuentro del. Esta obra de ingeniería fue concebida por el Marqués de la Ensenada (1702 - 1781), estadista y político ilustrado. La finalidad de la red fluvial de canales, construida entre 1753 y 1849, era la de transportar el cereal castellano hasta el Cantábrico por medio de barcazas tiradas por bestias de tiro. Funcionó hasta que la implantación y la regularidad del ferrocarril lo dejó en desuso en 1959. Desde entonces conduce el riego y abastece a las poblaciones ribereñas. Nuestro camino sigue en paralelo al Canal durante más de tres kilómetros y llega hasta un conjunto de esclusas que en este punto permitían a las barcas salvar un desnivel de más de catorce metros. Cruzamos al otro lado del Canal y entramos en el casco urbano de. En el centro se encuentra un punto de información turística y la valiosaque merece una visita y, como no, unas fotos. Parece una maqueta, tal es la perfección de su escala y sus formas. Se construyó en el siglo XI gracias al patrocinio de Doña Mayor de Castilla y está formada por tres naves, 46 capiteles, una cúpula octogonal y dos torres cilíndricas que miran hacia occidente.Después de esta licencia artística retomamos el itinerario anterior y nos dirigimos hacia la P-980 en dirección a Carrión de los Condes. Hay que sortear un par de rotondas, colocadas entre el puente sobre la autovía A-67, para tomar un nada reconfortante andadero que circula en paralelo a la carretera. Mojones jacobeos, alineados matemáticamente de dos en dos; el rápido rodar de los coches y de nuestros compañeros "bicigrinos" y la planicie sembrada que parece no tener fin son los únicos elementos de distracción en todo el tramo. La primera localidad en salir a nuestro encuentro esA la salida, antes de cruzar el, los que quieran pueden tomar la variante alternativa que discurre por Villovieco y que termina enlazando con el camino oficial. Los demás, tras pasar el río, retoman el monótono andadero hasta la siguiente localidad de Campos.Cruzamos Revenga por la carretera, que coincide con la calle General Amor, y pasamos junto a la, que asoma su torre conquistada por los nidos de cigüeña. A la salida aguarda e nuevo el andadero, que nos acerca hasta la cercanaPequeña población con un bar a la entrada y un área de descanso a la salida y a la sombra de unos pinos piñoneros. A modo de tiralíneas continuamos hasta, localidad que se cruza por un lateral pero que merece una detenida visita (Km 18,8).En la plaza se alza la gran iglesia templaria de, construida a finales del XII en transición del románico al gótico. No hay que irse sin echar un vistazo a la portada sur, que presenta unrodeado de los Evangelistas y Apóstoles sobre un arco apuntado de ricas arquivoltas. El que pernocte en Villalcázar (quien haya partido de San Nicolás de Puente Fitero o Itero de la Vega ya habrá realizado 27 kilómetros) podrá apreciar como las últimas luces del día tiñen la iglesia de color oro. Abandonamos Villalcázar de Sirga para retomar nuestro querido andadero. En este tramo final rompe la horizontal con alguna que otra cuesta sin importancia. No hay sorpresas hasta, final de etapa. A orillas del, en tiempos fue ciudad amurallada y estructurada en dos barrios divididos. Como en el siglo XII, diversos albergues, tiendas de todo tipo e iglesias, como la dey la de Santiago - cuya figura del- acompañan el paso del peregrino por Carrión.