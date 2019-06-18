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Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes
El camí es revesteix d'art romànic i s'envolta d'importants esglésies
Informació sobre l’etapa 15: Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes
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Punts d’interès de l’etapa 15: Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes
L’itinerari
- Km 0. Boadilla del Camí (Albergs. Bar)
Després d'un últim repàs a les filigranes decoratives del rotllo jurisdiccional i al temple de La nostra Senyora de l'Asunción, que exhibeix, per cert, unainteressant pila baptismal, sortim de Boadilla del Camí pel carrer Major per a prendre un camí que, en breu i després de les últimes naus de la localitat, gira a l'esquerra i avança a la trobada del Canal de Castella. Aquesta obra d'enginyeria va ser concebuda pel Marquès de l'Ancorada (1702 - 1781), estadista i polític il·lustrat. La finalitat de la xarxa fluvial de canals, construïda entre 1753 i 1849, era la de transportar el cereal castellà fins al Cantàbric per mitjà de barcasses tirades per bèsties de tir. Va funcionar fins que la implantació i la regularitat del ferrocarril el va deixar en desús en 1959. Des de llavors condueix el reg i proveeix a les poblacions riberenques (Km 1,8).El nostre camí segueix en paral·lel al Canal durant més de tres quilòmetres i arriba fins a un conjunt de rescloses que en aquest punt permetien a les barques salvar un desnivell de més de catorze metres (Km 5). Creuem a l'altre costat del Canal i entrem en el nucli urbà de Frómista . En el centre es troba un punt d'informació turística i la valuosa església romànica de Sant Martí que mereix una visita i, com no, unes fotos. Sembla una maqueta, tal és la perfecció de la seva escala i les seves formes. Es va construir en el segle XI gràcies al patrocini de Donya Major de Castella i està formada per tres naus, 46 capitells, una cúpula octogonal i dues torres cilíndriques que miren cap a occident.
- Km 5,7. Frómista (Tots els Serveis)
Després d'aquesta llicència artística reprenem l'itinerari anterior i ens dirigim cap a la P-980 en direcció a Carrión dels Comtes. Cal sortejar un parell de rotondes, col·locades entre el pont sobre l'autovia A-67, per a prendre un gens reconfortant andadero que circula en paral·lel a la carretera. Fites jacobeos, alineats matemàticament de dues en dues; el ràpid rodar dels cotxes i dels nostres companys "bicigrinos" i la planícia sembrada que sembla no tenir fi són els únics elements de distracció en tot el tram. La primera localitat a sortir a la nostra trobada és Població de Campos.
- Km 9,2. Població de Campos (Alberg. Centre de Turisme Rural. Bar. Botiga)
A la sortida, abans de travessar el riu Ucieza, els que vulguin poden prendre la variant alternativa que discorre per Villovieco i que acaba enllaçant amb el camí oficial. Els altres, després de passar el riu, reprenen el monòton andadero fins a la següent localitat de Campos.
- Km 12,6. Revenga de Campos (Bar)
Creuem Revenga per la carretera, que coincideix amb el carrer General Amor, i passem al costat de l'església de Sant Lorenzo, que apunta la seva torre conquistada pels nius de cigonya. A la sortida espera e nou l'andadero, que ens acosta fins a la pròxima Villarmentero de Campos.
- Km 14,7. Villarmentero de Campos (Alberg. Centre de Turisme Rural. Bar)
Petita població amb un bar a l'entrada i una àrea de descans a la sortida i a l'ombra d'uns pins pinyers. A manera de tiralínies continuem fins a Villalcázar de Sirga, localitat que es creua per un lateral però que mereix una detinguda visita (Km 18,8).
- Km 18,8. Villalcázar de Sirga (Alberg. Hostal. Bar. Botiga. Centre d'Interpretació dels Palomares)
En la plaça s'alça la gran església templera de Santa María la Blanca, construïda a la fi del XII en transició del romànic al gòtic. No cal anar-se sense donar un cop d'ull a la portada sud, que presenta un Pantocràtor envoltat dels Evangelistes i Apòstols sobre un arc apuntat de riques arquivoltes. El que pernocti en Villalcázar (qui hagi partit de Sant Nicolás de Puente Fitero o Itero de la Vega ja haurà realitzat 27 quilòmetres) podrà apreciar com les últimes llums del dia tenyeixen l'església de color or.Abandonem Villalcázar de Sirga per a reprendre nostre volgut andadero. En aquest tram final trenca l'horitzontal amb alguna costa sense importància. No hi ha sorpreses fins a Carrión dels Comtes, final d'etapa. A la vora del riu Carrión, en temps va ser ciutatemmurallada i estructurada en dos barris dividits. Com en el segle XII, diversos albergs, botigues de tota mena i esglésies, com la de Santa María del Camí i la de Santiago - lafigura de la qual del Pantócrator ja s'ha convertit en icona - acompanyen el pas del pelegrí per Carrión.
- Km 24,6. Carrión dels Comtes (Tots els Serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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