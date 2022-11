Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes

L’itinerari

Km 0. Boadilla del Camí (Albergs. Bar)

Km 5,7. Frómista (Tots els Serveis)

Km 9,2. Població de Campos (Alberg. Centre de Turisme Rural. Bar. Botiga)

Km 12,6. Revenga de Campos (Bar)

Km 14,7. Villarmentero de Campos (Alberg. Centre de Turisme Rural. Bar)

Km 18,8. Villalcázar de Sirga (Alberg. Hostal. Bar. Botiga. Centre d'Interpretació dels Palomares)

Km 24,6. Carrión dels Comtes (Tots els Serveis)

Després d'un últim repàs a les filigranes decoratives deli al temple de La, que exhibeix, per cert, unainteressant pila baptismal, sortim de Boadilla del Camí pel carrer Major per a prendre un camí que, en breu i després de les últimes naus de la localitat, gira a l'esquerra i avança a la trobada del. Aquesta obra d'enginyeria va ser concebuda pel Marquès de l'Ancorada (1702 - 1781), estadista i polític il·lustrat. La finalitat de la xarxa fluvial de canals, construïda entre 1753 i 1849, era la de transportar el cereal castellà fins al Cantàbric per mitjà de barcasses tirades per bèsties de tir. Va funcionar fins que la implantació i la regularitat del ferrocarril el va deixar en desús en 1959. Des de llavors condueix el reg i proveeix a les poblacions riberenques.El nostre camí segueix en paral·lel al Canal durant més de tres quilòmetres i arriba fins a un conjunt de rescloses que en aquest punt permetien a les barques salvar un desnivell de més de catorze metres. Creuem a l'altre costat del Canal i entrem en el nucli urbà de Frómista. En el centre es troba un punt d'informació turística i la valuosaque mereix una visita i, com no, unes fotos. Sembla una maqueta, tal és la perfecció de la seva escala i les seves formes. Es va construir en el segle XI gràcies al patrocini de Donya Major de Castella i està formada per tres naus, 46 capitells, una cúpula octogonal i dues torres cilíndriques que miren cap a occident.Després d'aquesta llicència artística reprenem l'itinerari anterior i ens dirigim cap a la P-980 en direcció a Carrión dels Comtes. Cal sortejar un parell de rotondes, col·locades entre el pont sobre l'autovia A-67, per a prendre un gens reconfortant andadero que circula en paral·lel a la carretera. Fites jacobeos, alineats matemàticament de dues en dues; el ràpid rodar dels cotxes i dels nostres companys "bicigrinos" i la planícia sembrada que sembla no tenir fi són els únics elements de distracció en tot el tram. La primera localitat a sortir a la nostra trobada ésA la sortida, abans de travessar el, els que vulguin poden prendre la variant alternativa que discorre per Villovieco i que acaba enllaçant amb el camí oficial. Els altres, després de passar el riu, reprenen el monòton andadero fins a la següent localitat de Campos.Creuem Revenga per la carretera, que coincideix amb el carrer General Amor, i passem al costat de l'església, que apunta la seva torre conquistada pels nius de cigonya. A la sortida espera e nou l'andadero, que ens acosta fins a la pròximaPetita població amb un bar a l'entrada i una àrea de descans a la sortida i a l'ombra d'uns pins pinyers. A manera de tiralínies continuem fins a Villalcázar, localitat que es creua per un lateral però que mereix una detinguda visita (Km 18,8).En la plaça s'alça la gran església templera de Santa, construïda a la fi del XII en transició del romànic al gòtic. No cal anar-se sense donar un cop d'ull a la portada sud, que presenta unenvoltat dels Evangelistes i Apòstols sobre un arc apuntat de riques arquivoltes. El que pernocti en Villalcázar (qui hagi partit de Sant Nicolás de Puente Fitero o Itero de la Vega ja haurà realitzat 27 quilòmetres) podrà apreciar com les últimes llums del dia tenyeixen l'església de color or.Abandonem Villalcázar de Sirga per a reprendre nostre volgut andadero. En aquest tram final trenca l'horitzontal amb alguna costa sense importància. No hi ha sorpreses fins a Carrión, final d'etapa. A la vora del, en temps va ser ciutatemmurallada i estructurada en dos barris dividits. Com en el segle XII, diversos albergs, botigues de tota mena i esglésies, com la de Santai la de Santiago - lafigura de la qual del- acompanyen el pas del pelegrí per Carrión.