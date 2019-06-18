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Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers
17 quilòmetres sense un poble a la vista fins a Calzadilla de la Cogui
Informació sobre l’etapa 16: Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers
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Punts d’interès de l’etapa 16: Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers
L’itinerari
- Km 0. Carrión dels Comtes (Tots els Serveis)
Pel carrer de José Antonio, on apunta el bell fris de l'església de Santiago, i els carrers Esteban Collantes i Pinya Blasco, arribem al riu Carrión i al monestir benedictí de San Zoilo, hotel i Centre d'Estudis i Documentació del Camí de Santiago amb una especialitzada i completa biblioteca jacobea oberta al públic. Avançant pel vial de sortida ens trobem amb la N-120, que creuem per a prendre la carretera de Villotilla (Km 2).
Les herbes han envaït l'escàs voral d'aquesta via local però afortunadament presenta poc trànsit. Als tres quilòmetres del seu inici deixem a mà dreta la propietat del que va ser l'abadia de Benevivere (Km 4,8), i vuit-cents metres més endavant diem adeu a la carretera per a trepitjar la Via Aquitana, calçada romana que va unir Bordeus amb Astorga i que més de dues mil anys després encara conserva part del seu traçat original (Km 5,6). En aquest tram les ombres no escassegen, simplement no existeixen. Afortunadament ja no presenta el pis de còdols, que va ser cobert de llast fa ja alguns anys. També, just abans de travessar la carretera de Bustillo i en temporada alta, és possible trobar enmig d'aquestes solituds un bar improvisat (Km 10).
Gairebé dos quilòmetres i mig després de l'encreuament de la carretera arribem al costat d'un indicador en pedra que ens informa del pas de la Canyada Real Lleonesa, un dels itineraris espanyols de llarg recorregut utilitzat pels pastors transhumants per a conduir al bestiar des de les pastures d'estiu (Lleó) als d'hivern (Extremadura) i viceversa .
- Km 12,4. la Canyada Real Lleonesa (Food truck de maig a octubre de 7.00 a 15.00 h)
Més de quatre quilòmetres i mig després ens acostem finalment a Calzadilla de la Cogui, poble salvador que al primer cop d'ull assembla el decorat d'un western. Hostal, alberg i restaurant, tot en un, permeten qualsevol possibilitat: des del mer descans i refrigeri fins a la parada definitiva per a aquells que hagin acabat desballestats de la calçada mil·lenària. Qualsevol opció és vàlida.
- Km 17. Calzadilla de la Cogui (Alberg. Hostal. Bar. Botiga)
Atès que el bar es troba en un extrem, per a prosseguir la marxa cal envoltar el poble i incorporar-se al carrer Major que desemboca en la N-120. Per la carretera nacional passem el riu Cogui i la creuem per a avançar per un andadero que marxa en paral·lel. Al desviament a Santa María de les Botigues, antic hospital conegut també com del Gran Cavaller (Km 18,8), li segueix un tram d'uns tres quilòmetres que salva un desnivell insignificant de 50 metres. Després, en suau baixada, creuem de nou la N-120 per a entrar en el petit nucli de Ledigos.
- Km 23,4. Ledigos (Alberg. Bar)
Sortim de Ledigos en paral·lel a la carretera nacional, que tornem a creuar per a reprendre per última vegada el socorregut andadero que porta fins al mateix Terradillos dels Templers, poble que pren el seu nom dels Cavallers Templers, ordre militar cristiana fundada en el segle XII que vigilava en aquest mateix lloc el ja desaparegut hospital de Sant Joan.
- Km 26,6. Terradillos dels Templers (Alberg. Bar. Petita botiga d'alimentació en un dels albergs)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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