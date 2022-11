Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers

L’itinerari

Km 0. Carrión dels Comtes (Tots els Serveis)

Km 12,4. la Canyada Real Lleonesa (Food truck de maig a octubre de 7.00 a 15.00 h)

Km 17. Calzadilla de la Cogui (Alberg. Hostal. Bar. Botiga)

Km 23,4. Ledigos (Alberg. Bar)

Km 26,6. Terradillos dels Templers (Alberg. Bar. Petita botiga d'alimentació en un dels albergs)

Pel carrer de José Antonio, on apunta el bell fris de l'església, i els carrers Esteban Collantes i Pinya Blasco, arribem ali al, hotel i Centre d'Estudis i Documentació del Camí de Santiago amb una especialitzada i completa biblioteca jacobea oberta al públic. Avançant pel vial de sortida ens trobem amb la N-120, que creuem per a prendre la.Les herbes han envaït l'escàs voral d'aquesta via local però afortunadament presenta poc trànsit. Als tres quilòmetres del seu inici deixem a mà dreta la propietat del que va ser l'abadia, i vuit-cents metres més endavant diem adéu a la carretera per a trepitjar la, calçada romana que va unir Bordeus amb Astorga i que més de dues mil anys després encara conserva part del seu traçat original. En aquest tram les ombres no escassegen, simplement no existeixen. Afortunadament ja no presenta el pis de còdols, que va ser cobert de llast fa ja alguns anys. També, just abans de travessar la carretera de Bustillo i en temporada alta, és possible trobar enmig d'aquestes solituds un bar improvisat.Gairebé dos quilòmetres i mig després de l'encreuament de la carretera arribem al costat d'un indicador en pedra que ens informa del pas de la, un dels itineraris espanyols de llarg recorregut utilitzat pels pastors transhumants per a conduir al bestiar des de les pastures d'estiu (Lleó) als d'hivern (Extremadura) i viceversaMés de quatre quilòmetres i mig després ens acostem finalment a Calzadillapoble salvador que al primer cop d'ull assembla el decorat d'un western. Hostal, alberg i restaurant, tot en un, permeten qualsevol possibilitat: des del mer descans i refrigeri fins a la parada definitiva per a aquells que hagin acabat desballestats de la calçada mil·lenària. Qualsevol opció és vàlida.Atès que el bar es troba en un extrem, per a prosseguir la marxa cal envoltar el poble i incorporar-se al carrer Major que desemboca en la N-120. Per la carretera nacional passem eli la creuem per a avançar per un andadero que marxa en paral·lel. Al desviament a Santa, antic hospital conegut també com del Gran Caballero, li segueix un tram d'uns tres quilòmetres que salva un desnivell insignificant de 50 metres. Després, en suau baixada, creuem de nou la N-120 per a entrar en el petit nucli de LedigosSortim de Ledigos en paral·lel a la carretera nacional, que tornem a creuar per a reprendre per última vegada el socorregut andadero que porta fins al mateix, poble que pren el seu nom dels Cavallers Templers, ordre militar cristiana fundada en el segle XII que vigilava en aquest mateix lloc el ja desaparegut