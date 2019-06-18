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Burgelutik Raneron arteko etapa
Etapa bizia, Burgo Raneron gaua pasatuz bitan bana daitekeena
Etapari buruzko informazioa 18: Burgelutik Raneron arteko etapa
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Etapako interesguneak 18: Burgelutik Raneron arteko etapa
Ibilbidea
- 0 km. Burgo Ranero(Aterpetxeak. Tabernak. Denda. Farmazia)
Burgelutik ateratzean, Sagarraren urmaela topatuko dugu. Nahiko ugariak dira Tierra de Camposeko bazter horietan, eta orain dela gutxi arte erabili izan dira animalientzako uraska gisa. Gaur egun, anfibio, harrapari eta anatido batzuen habitata osatzen dute. Frantziako Errege Bideko zuhaizti-pistara itzuliko gara, atzokoan isildutako paisaia batetik: lautada landu ikusgarriak, uhindu gutxi eta ia deforestatuak. Burgelu Ranerotik bi kilometro eta erdira, Granjako ibarreko errekaren ertzean dagoen atsedenleku bat (2,5 km) igaroko dugu, eta bi kilometro aurrerago, ibarbide txiki batean, beste erreka bat: Valdasneros erreka (4,5 km). Monotoniako ordu erdi luze batean, pista bat eta ultraeskuin-eskola bat (7. km) ezkerretara utziko ditugu, eta kilometro bat aurrerago, Villamarkorako desbideraketa (8. km). Lerro zuzenaren legeak atsedenaldi bat eskaintzen digu, pistak bihurgune bat marrazten duenean eta trenbidea azpitik irteten duenean (10,6 km). Atzeko ibarbidean Valdearcosko erreka pasa eta aldapa txiki bat igaro ondoren, Reliegos herriraino erortzen utzi, azken unera arte uzkurtuta. Sarrera berean, adreiluzko eta adobezko upeltegi tradizionalak daude, ardoa kontserbatzeko erabiltzen direnak, baina batez ere topaleku gisa. Las Reliegos zeharkatuko dugu puntatik puntara, Real kaletik zuhaizti-pista usainduz. 1947an meteorito batek jo zuen.
- 13. km. Erliebeak (aterpetxeak. Tabernak)
Frontoia albo batean utzi eta platano faltsuen ondoan sartuko gara zereal-lautadetan, aspertsio bidezko ureztatze-egitura erraldoiekin apainduta. “Reliegos a Mansilla, la legua bien medida” esaera zaharrak bi herrien arteko legua baten distantzia ezartzen du (5.573 eta 5.914 metro bitartekoa). Reliegos baino ia lau kilometro geroago, linea elektrikoko dorreen azpitik igaro ondoren, atseden-eremu bat dago zuhaizti-pistaren ertzean (16,7 km). Pista artifizialari behin betiko agur esango diogu, N-601 errepidea (Adanero – León errepidea) bidezubi batetik salbatuko dugu eta ureztatzeko kanal bat zozketatuko dugu Mansilla de las Mulasen sartzeko. Gazteluko atea zeharkatzean harresiz inguratutako antzinako hiria ikusiko dugu, karez eta ibilgailuz egina. Santa Maria kalean elizaren dorrea agertzen da.
- 19. km. Mandoen mantala (zerbitzu guztiak)
Bideak Mansilla zeharkatzen du eta Esla ibaiaren gaineko zubiraino, Astura latinora, eramaten du. Zubia gurutzatu bezain laster, ezkerretara sortzen den bide bat hartu behar da, N-601 errepidearen paraleloan aurrera egiten duena, erretenen, arto-zelaien eta akaziaren ondoan. Hala, ordubete barru iritsiko gara Villamoros de Mansillara.
- 23,5 km. Villamoros de Mansilla (denda)
Sarreran, bidearen babesa utzi eta N-601 errepidearen bazterbidea hartuko dugu. Villamoros errepidea hartu eta, berriro ere, bide paralelotik, Puente Villarentera iritsiko gara. Han, Porma ibaia gurutzatuko dugu, Erdi Aroko zubiaren ondoan. Villarente zubia zeharkatuko dugu N-601 errepidearen trazadurari jarraituz. Bitan zatituko da herri hau, eta zerbitzu ugari izango ditu.
- 25,3 km. Villarente zubia (zerbitzu guztiak)
Ezkerreko espaloitik joanez gero, Caja Españaren bulego batera iristean, oinezkoen pasabidetik pasa eta eskuineko espaloitik jarraituko dugu. Avellaneda jatetxearen parean, N-601 errepidetik pixka bat urrunduko gara, eskuinera sortzen den pista bat hartzeko (26,3 km). Handik, Arriolako ubidea salbatu, Sanfelismora doan errepidea gurutzatu eta aurrera jarraitu. Atsedenleku estali bat jarri dute hasieran, eta Arcahuejara iritsiko gara.
- 29,5 km. Arcahueja (aterpetxea. Taberna)
Populazio horren ondoren, zati hori zenbait txirristarekin hasten da. Valdelafuenterako desbideraketa alde batera utzi (30,9. km), tachuela txiki bat igo eta N-601 errepidearen ondoan dagoen poligono batera joango gara. 2010. urtearen hasieran prestatutako oinezkoentzako pasabide batetik, N-601 errepidearen bide-korapiloa salbatu, eta Puente Castrora joango gara, Leon auzora, Torio ibaitik hiritik bereizita. Puente Castron sartuko gara Madrid hiribidetik, Done Jakue bidea elkartzen den kaletik. 83. zenbakiaren parean, Lastra hiribidea aterako da, San Tomas Canterbury aterpetxea dagoen tokia, baina, gure asmoa Leonera joatea bada, bidegurutzean zuzen jarraituko dugu Madril hiribidean, pasabide batera iritsi eta Torio ibaia zeharkatzeko. Eskuinaldean XVIII. mendeko harrizko zubia dago. Ibilgua gaindituta –dagoeneko Leonen–, Miguel Castaño alkatearen kalea hartuko dugu aurrez aurre, eta Santa Ana plazaraino jarraituko dugu. Han, zeihar gisa hartuko dugu eskuinean Barahona kala. Kale horretatik aurrera, Puerta Moneda kalea izango da; eskuinetara egingo dugu, Escurial kalean, eta plazatik behera joango gara, plazatik. Tolarias kaletik eskuinera egingo dugu, eta Plaza Nagusira iritsiko gara. Handik, Mariano Domínguez Berrueta kalea hartu eta Leongo katedralaren aurrean sartuko gara.
- 37,1 km. Leon (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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