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Leondik Bideko San Martinera bitarteko etapa
Leongo irteera deserosoa, 12 kilometro uholde eta industrietatik
Etapari buruzko informazioa 19: Leondik Bideko San Martinera bitarteko etapa
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Etapako interesguneak 19: Leondik Bideko San Martinera bitarteko etapa
Ibilbidea
- 0 km. Leon (zerbitzu guztiak)
Santa María del Camino plazatik, Benedictinas aterpetxea dagoen lekutik, Rúa eta Ruiz de Salazar kaleetatik hasiko dugu jardunaldia. Gaudiko Botines Etxea modernistaren eta Guzmanen jauregi errenazentistaren artean ibiliko gara. Handik gutxira, eskuinean, San Isidoroko Errege Kolegiata nabarmentzen da, jatorri erromanikoko monumentu preziatua, San Pelaioko monasterio gisa sortu zena. Ramón y Cajal kaletik ezkerrera egingo dugu Berritu kaletik, eta, aurrez aurre, Suero de Quiñones etorbidearekin bat egingo dugu, San Marcos ostatura iritsi arte, Erdi Aroko erromesen ospitalera eta gaur egun turismo eta museo paradorera iritsi arte. Merezi du gelditzea eta fatxadaren apaindura platereskoaz gozatzea (2,3 km). Bernesga ibaia gurutzatuko dugu, Esla ibaiaren adarra, Hostal ondoan, eta zuzen jarraituko dugu Quevedo etorbidetik. Etorbide horrek, aurrez aurre, Pablo Díez parroko hiribidea hartzera garamatza, farola gorri deigarriak ikusten baititu. Ezer galdu gabe, oinezkoen pasabide batera iritsiko gara, Trobajo del Campon sartzeko.
- 3,9 km. Trobajo del Camino (zerbitzu guztiak)
Pablo Díez parrokoaren etorbidetik jarraituko dugu, eta eskuineko espaloian XVIII. mendeko Santiago apostoluaren adreilu eta kantuko ermita iluna ikus daiteke. Loradenda baten parean (4,7 km) ezkerretara egingo dugu, Sira San Pedro plazatik pasa eta eskuinetara egingo dugu pixka bat, izen bereko kaletik. Hiribide batera joan, gurutzatu, eta Camino de la Cruz kaletik jarraitu upategi batzuen ondoan. Berehala sartuko gara industrialde batean (5,7 km), gasolindegi baten ondoan eta N-120 errepidearen ertzean. Kontuz, bazterbidetik eta errepide nazional horretako trafiko trinkoaren ondoan, Bideko Ama Birjina sartuko gara.
- 7,6 km. Bideko Ama Birjina (Zerbitzu guztiak) * (Mazarifeko Villar zeharreko ordezko ibilbidea)
Leongo herri satelitea da, N-120tik bitan banatua. Ia zerbitzu guztiak eskaintzen ditu eta lehen geldialdia proposatzeko leku aproposa da. Bideko Ama Birjinan ohikoa da armadako hegazkinetara hegan egiten ikustea, ondoan aireko base militar bat baitago. 1957ko Santutegiaren ondotik iristean, Joseph María Subirachs bartzelonako hamahiru eskulturak apainduta, N-120 errepidea gurutzatu (eskuineko espaloitik joanez gero) eta La Paz kaletik jaitsiko gara. El Cañín iturria alde batera utzi, eta pista asfaltatuan pintada batzuk ikusiko ditugu, in crescendo urtero. Horiek Villar de Mazariferako bidegurutzea adierazten dute ezkerrerantz (ikus behaketen atala), Bide Frantsesaren ibilbide historikoaren alternatiba bat (8,5 km). Aurrez aurre jarraituko dugu, hilerriaren ondotik pasatuz eta azken nabeen ondoan dagoen zerbitzu-bidetik. N-120 errepidearekiko paraleloan doan bide batek A-66 errepidearen azpiko tunel batera darama. Ondoren, eskuinera biratuko dugu, zuhaitz sakabanatuz inguratutako antena bateraino. Hemendik, labur-labur, industria-nabe batzuetara jaitsiko gara, eta N-120 errepidearekiko paraleloa den eta etaparen amaierara arte utziko ez dugun ibiltokia hartuko dugu. Betazaleko lurretan gaude, lur latza eta babesgabea. Berehala sartuko gara Valverde de la Birjinan.
- 12,2 km. Valverde de la Virgen (aterpetxea. Tabernak)
Valverde zeharkatuko dugu N-120 errepidearen ertzean, eta, irteeran, berriz ekingo diogu ibilguari, hurrengo herrira iritsi arte. Herria ere Espainiako herritarra da: Bideko San Migel. San Migueletik hurrengo herrira 7,7 kilometro daude; beraz, komeni da geldialdi bat egitea etaparen altuera horretan.
- 13,6 km. San Miguel del Camino (tabernak)
Bideko San Migel zeharkatu ondoren, aldameneko monotonora itzuliko gara, N-120aren eta inguruko AP-71aren artean betazala zeharkatuz, ezkerretara. Ordu bat eta hiru laurden geroago Villadangos del Páramon sartuko gara. Haren lehen etxeak ibarbide txiki batean daude. Santiago Apostol ikastetxeari itsatsita sartu eta erromesen aterpetxearen ondotik pasa.
- 21,3 km. Villadangos del Páramo (aterpetxea. Tabernak. Dendak. Farmazia. Kutxazaina)
N-120 errepidea gurutzatuko dugu Real kalea hartzeko. Okindegia eta denda bat daude han. Tabernak errepide nazionalaren ertzean pilatzen dira. Kale horretatik bertatik, ureztatzeko kanal bat gurutzatu arte jaitsiko gara, eta makalen artean jarraituko dugu 400 metro baino gehiagoz, N-120 soinuaren konpainiara itzultzeko. Puntu horretatik aurrera, nazioaren eskuinetik edo ezkerretik jarraitu daiteke, bi aldeetan aldamenak baitaude. 3,8 kilometroko zuzen batek San Martin del Camino erdigunera eramango gaitu. Urrutira, ur-biltegi berezia duelako nabarmentzen da.
- 25,9 km. San Martin del Camino (aterpetxeak. Tabernak. Denda)"Villar de Mazarifeko ordezko ibilbidea"
- 0 km. Bideko Ama Birjina.
Bidegurutzean, ezkerretara hartuko dugu, eta, 100 bat metrotan, eskuinetara lur-pista bat hartuko dugu. Pista horrek zubi batera eramango gaitu, eta, handik, LE-30 autobia gainetik igaro, eta metro batzuk geroago, A-66 autobiaren azpitik, Fresno del Camino herrian sartuko gara.
- 2,5 km. Bideko lizarra. (taberna, jatetxea)
Herritik LE-5522 errepidetik atera eta Oncina de la Valdoncinara iritsiko gara.
- 4. km. Oncina de la Valdoncina. (aterpetxea, taberna, jatetxea)
Herri horretatik ateratzean, lurrezko pista atsegin bat hartuko dugu, hurrengo herrira eramango gaituena, zereal-soroetan barna, eta garai honetako ibilbide ofizialean falta den isiltasunarekin batera.
- 9,5 km. Beheko txabolak. (taberna)
Tokiko errepidetik jarraitu Mazarifeko Villar-eraino.
- 14. km. Mazarifeko bilarra. (aterpetxeak, ostatua, jatetxea)
Herrira sartzeko bide bera hartuko dugu, San Martin del Camino eta Bustillo del Páramo arteko errepidearen bidegurutzera eramango gaituen errepide lokaletik ateratzeko. Errepide hori zeharkatuko dugu, lurreko pistatik Villavanteraino.
- 24. km. Villavantea. (aterpea)
Herritik atera, trenbidea goitik zeharkatu eta trenbidearen paraleloa den ezkerretara jiratuz, trenaren biderako zeiharka jarraituko dugu, eta AP-71 autobia zeharkatuko duen zubiraino iritsiko gara. Zubia zeharkatu eta ezkerretara egingo dugu pista batetik. Pista hori N-120 errepidera joango da, eta biribilgune ofizial baten parean zeharkatuko dugu. Ondoren, aurrera egingo dugu.
- 28,5 km. Orbigoko zubia.
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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