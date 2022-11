Etapa de León a San Martín del Camino

El itinerario

Km 0. León (Todos los Servicios)

Km 3,9. Trobajo del Camino (Todos los Servicios)

Km 7,6. Virgen del Camino (Todos los Servicios) * ( Itinerario alternativo por Villar de Mazarife )

Km 12,2. Valverde de la Virgen (Albergue. Bares)

Km 13,6. San Miguel del Camino (Bares)

Km 21,3. Villadangos del Páramo (Albergue. Bares. Tiendas. Farmacia. Cajero)

Km 25,9. San Martín del Camino (Albergues. Bares. Tienda)"Itinerario alternativo por Villar de Mazarife" Km 0. La Virgen del Camino . Una vez en la bifurcación tomamos a la izquierda para en unos 100 metros coger a la derecha una pista de tierra que nos conduce a un puente por el que pasar por encima la autovía LE-30 y unos metros después por debajo la A-66 y así entrar en la localidad de Fresno del Camino. Km 2,5. Fresno del Camino. (bar, restaurante) Salimos de la localidad por la carretera comarcal LE-5522 hasta Oncina de la Valdoncina. Km 4. Oncina de la Valdoncina. (albergue, bar, restaurante) A la salida de esta población cogeremos una agradable pista de tierra que nos llevara hasta la siguiente localidad por campos de cereales y con la buena compañía del silencio que falta en el trazado oficial de esta etapa. Km 9,5. Chozas de abajo. (bar) Continuamos por carretera local hasta Villar de Mazarife. Km 14. Villar de Mazarife. (albergues, bar, restaurante) Seguimos la misma dirección por la que entramos para salir de la localidad por una carretera local que nos llevara hasta el cruce de la carretera que va desde San Martin del Camino hasta Bustillo del Páramo, atravesamos dicha carretera para continuar por pista de tierra hasta Villavante. Km 24. Villavante. (albergue) Salimos de la localidad cruzando por arriba la vía del tren y girando a la izquierda paralelo a esta, seguimos por pista en oblicuo a la vía del tren que nos conduce hasta un puente por el que salvamos la autovía AP-71, nada más cruzar el puente torcemos a la izquierda por una pista que nos conducirá hasta la N-120 la cual atravesamos a la altura de una rotonda y continuamos de frente para entrar en la localidad de Puente de Órbigo y enlazar así con el trazado oficial. Km 28,5. Puente de Órbigo.

(Albergues. Bares. Tienda)"Itinerario alternativo por Villar de Mazarife" Una vez en la bifurcación tomamos a la izquierda para en unos 100 metros coger a la derecha una pista de tierra que nos conduce a un puente por el que pasar por encima la autovía LE-30 y unos metros después por debajo la A-66 y así entrar en la localidad de Fresno del Camino. Salimos de la localidad por la carretera comarcal LE-5522 hasta Oncina de la Valdoncina. A la salida de esta población cogeremos una agradable pista de tierra que nos llevara hasta la siguiente localidad por campos de cereales y con la buena compañía del silencio que falta en el trazado oficial de esta etapa. Continuamos por carretera local hasta Villar de Mazarife. Seguimos la misma dirección por la que entramos para salir de la localidad por una carretera local que nos llevara hasta el cruce de la carretera que va desde San Martin del Camino hasta Bustillo del Páramo, atravesamos dicha carretera para continuar por pista de tierra hasta Villavante. Salimos de la localidad cruzando por arriba la vía del tren y girando a la izquierda paralelo a esta, seguimos por pista en oblicuo a la vía del tren que nos conduce hasta un puente por el que salvamos la autovía AP-71, nada más cruzar el puente torcemos a la izquierda por una pista que nos conducirá hasta la N-120 la cual atravesamos a la altura de una rotonda y continuamos de frente para entrar en la localidad de Puente de Órbigo y enlazar así con el trazado oficial.

Desde la plaza de Santa María del Camino, donde se encuentra el albergue de las Benedictinas, inauguramos la jornada por las calles de la Rúa y Ruiz de Salazar. Pasamos entre lade Gaudí y el. Poco después despunta a la derecha la, preciado monumento de origen románico que surgió como monasterio consagrado a San Pelayo. De la calle Ramón y Cajal giramos a la izquierda por la calle de Renueva y siempre de frente enlazamos con la avenida de Suero de Quiñones hasta alcanzar el, hospital de peregrinos en la Edad Media y hoy Parador de Turismo y Museo. Merece la pena detenerse y disfrutar de la rica ornamentación plateresca de su fachada. Cruzamos el, afluente del Esla, junto al Hostal y continuamos rectos por la avenida de Quevedo. Ésta avenida, siempre de frente, nos lleva a coger la avenida del Párroco Pablo Díez, que luce llamativas farolas rojas. Sin pérdida alguna llegamos hasta una pasarela peatonal sobre las vías, que cruzamos para entrar enContinuamos la marcha por la misma avenida del Párroco Pablo Díez y en la acera de la derecha se puede ver la sobria ermita en ladrillo y cantodel XVIII. A la altura de una floristeríadoblamos a la izquierda, pasamos por la plaza Sira San Pedro y giramos levemente a la derecha por la calle del mismo nombre. Salimos a una avenida, que cruzamos, y seguimos subiendo por la calle Camino de la Cruz junto a unas bodegas. Entramos de inmediato en unque termina junto a una gasolinera y al borde de la N-120. Con cuidado, por el arcén y junto al denso tráfico de esta carretera nacional entramos enSe trata de una localidad satélite de León partida en dos por la N-120. Ofrece casi todos los servicios y es un buen lugar para proponer la primera parada. En Virgen del Camino es común ver sobrevolar a los aviones del ejército, ya que se encuentra al lado una base aérea militar. Al llegar junto al, de 1957 y cuya fachada está adornada por trece esculturas del barcelonés Joseph María Subirachs, cruzamos la N-120 (si vamos por la acera derecha) y bajamos por la calle de la Paz. Dejamos a un lado lay observamos en la pista asfaltada una serie de pintadas, in crescendo cada año que indican hacia la izquierda la(ver apartado observaciones), una alternativa más al itinerario histórico del Camino Francés. Continuamos de frente, pasando al lado del cementerio y por una vía de servicio junto a las últimas naves. Un camino en paralelo a la N-120 conduce hasta un túnel bajo la A-66, tras el cual giramos a la derecha para subir hasta una antena rodeada de arbolado disperso. De aquí bajamos suavemente hasta unas naves industriales y enlazamos con el andadero paralelo a la N-120, que no abandonaremos hasta el final de etapa. Nos encontramos en tierras del páramo, terreno raso y desabrigado. Inmediatamente entramos enAtravesamos Valverde a la vera de la N-120 y a la salida retomamos el andadero hasta la siguiente población, también partida por la nacional:. Desde San Miguel hasta la siguiente localidad hay 7,7 kilómetros, así que conviene plantear una parada a estas alturas de la etapa.Después de atravesar San Miguel del Camino volvemos al monótono andadero, surcando el páramo entre la N-120 y la cercana AP-71 que progresa a nuestra izquierda. Una hora y tres cuartos después entramos en, cuyas primeras casas se hayan en una pequeña vaguada. Entramos pegados al colegio Santiago Apóstol y pasamos junto alCruzamos la N-120 para coger la calle Real, donde se encuentra la panadería y una tienda. Los bares se apilan al borde de la carretera nacional. Por la misma calle Real bajamos hasta cruzar un canal de riego y continuamos entre chopos durante no más de 400 metros para volver a la compañía de la sonora N-120. A partir de este punto se puede continuar por la derecha de la nacional o por su izquierda, ya que hay andadero a ambos lados. Una recta de 3,8 kilómetros nos lleva hasta el centro de, que destaca a lo lejos por su peculiar depósito de agua.