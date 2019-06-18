Etapa de León a San Martín del Camino

El itinerario

Km 0. León (Todos los Servicios)

Desde la plaza de Santa María del Camino, donde se encuentra el albergue de las Benedictinas, inauguramos la jornada por las calles de la Rúa y Ruiz de Salazar. Pasamos entre la modernista Casa Botines de Gaudí y el Palacio renacentista de los Guzmanes. Poco después despunta a la derecha la Real Colegiata de San Isidoro, preciado monumento de origen románico que surgió como monasterio consagrado a San Pelayo. De la calle Ramón y Cajal giramos a la izquierda por la calle de Renueva y siempre de frente enlazamos con la avenida de Suero de Quiñones hasta alcanzar el Hostal de San Marcos, hospital de peregrinos en la Edad Media y hoy Parador de Turismo y Museo. Merece la pena detenerse y disfrutar de la rica ornamentación plateresca de su fachada (Km 2,3).

Cruzamos el río Bernesga, afluente del Esla, junto al Hostal y continuamos rectos por la avenida de Quevedo. Ésta avenida, siempre de frente, nos lleva a coger la avenida del Párroco Pablo Díez, que luce llamativas farolas rojas. Sin pérdida alguna llegamos hasta una pasarela peatonal sobre las vías, que cruzamos para entrar en Trobajo del Camino.

Km 3,9. Trobajo del Camino (Todos los Servicios)

Continuamos la marcha por la misma avenida del Párroco Pablo Díez y en la acera de la derecha se puede ver la sobria ermita en ladrillo y canto de Santiago Apóstol del XVIII. A la altura de una floristería (Km 4,7) doblamos a la izquierda, pasamos por la plaza Sira San Pedro y giramos levemente a la derecha por la calle del mismo nombre. Salimos a una avenida, que cruzamos, y seguimos subiendo por la calle Camino de la Cruz junto a unas bodegas. Entramos de inmediato en un polígono industrial (Km 5,7) que termina junto a una gasolinera y al borde de la N-120. Con cuidado, por el arcén y junto al denso tráfico de esta carretera nacional entramos en Virgen del Camino

Km 7,6. Virgen del Camino (Todos los Servicios) * ( Itinerario alternativo por Villar de Mazarife )

Se trata de una localidad satélite de León partida en dos por la N-120. Ofrece casi todos los servicios y es un buen lugar para proponer la primera parada. En Virgen del Camino es común ver sobrevolar a los aviones del ejército, ya que se encuentra al lado una base aérea militar. Al llegar junto al Santuario, de 1957 y cuya fachada está adornada por trece esculturas del barcelonés Joseph María Subirachs, cruzamos la N-120 (si vamos por la acera derecha) y bajamos por la calle de la Paz. Dejamos a un lado la fuente El Cañín y observamos en la pista asfaltada una serie de pintadas, in crescendo cada año que indican hacia la izquierda la bifurcación hacia Villar de Mazarife (ver apartado observaciones), una alternativa más al itinerario histórico del Camino Francés (Km 8,5).

Continuamos de frente, pasando al lado del cementerio y por una vía de servicio junto a las últimas naves. Un camino en paralelo a la N-120 conduce hasta un túnel bajo la A-66, tras el cual giramos a la derecha para subir hasta una antena rodeada de arbolado disperso. De aquí bajamos suavemente hasta unas naves industriales y enlazamos con el andadero paralelo a la N-120, que no abandonaremos hasta el final de etapa. Nos encontramos en tierras del páramo, terreno raso y desabrigado. Inmediatamente entramos en Valverde de la Virgen

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Km 12,2. Valverde de la Virgen (Albergue. Bares)

Atravesamos Valverde a la vera de la N-120 y a la salida retomamos el andadero hasta la siguiente población, también partida por la nacional: San Miguel del Camino. Desde San Miguel hasta la siguiente localidad hay 7,7 kilómetros, así que conviene plantear una parada a estas alturas de la etapa.

Km 13,6. San Miguel del Camino (Bares)

Después de atravesar San Miguel del Camino volvemos al monótono andadero, surcando el páramo entre la N-120 y la cercana AP-71 que progresa a nuestra izquierda. Una hora y tres cuartos después entramos en Villadangos del Páramo, cuyas primeras casas se hayan en una pequeña vaguada. Entramos pegados al colegio Santiago Apóstol y pasamos junto al albergue de peregrinos.

Km 21,3. Villadangos del Páramo (Albergue. Bares. Tiendas. Farmacia. Cajero)

Cruzamos la N-120 para coger la calle Real, donde se encuentra la panadería y una tienda. Los bares se apilan al borde de la carretera nacional. Por la misma calle Real bajamos hasta cruzar un canal de riego y continuamos entre chopos durante no más de 400 metros para volver a la compañía de la sonora N-120. A partir de este punto se puede continuar por la derecha de la nacional o por su izquierda, ya que hay andadero a ambos lados. Una recta de 3,8 kilómetros nos lleva hasta el centro de San Martín del Camino, que destaca a lo lejos por su peculiar depósito de agua.