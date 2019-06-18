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Camiño Francés

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Etapa 19

Etapa de León a San Martín do Camiño

km 25,9
Tempo 05H 30’
Dificultade media
Albergues 10
Dispoñible sen conexión

Saída incómoda dende León, con 12 quilómetros por avenidas e industrias

Información sobre a etapa 19: Etapa de León a San Martín do Camiño

Perfil: Etapa de León a San Martín do Camiño

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Puntos de interese da etapa 19: Etapa de León a San Martín do Camiño

  • 7 Albergue Santa Ana
  • 6 Albergue de San Martín del Camino
  • 5 Albergue Vieira
  • 4 Albergue Tío Pepe
  • 3 Albergue Casa de Jesús
  • 2 Albergue San Antonio de Padua
  • 1 Albergue del Monasterio de las Benedictinas (Carbajalas)

O itinerario

  • Km 0. León (Todos os Servizos)

Desde a praza de Santa María do Camiño, onde se atopa o albergue das Benedictinas, inauguramos a xornada polas rúas da Rúa e Ruiz de Salazar. Pasamos entre a modernista Casa Botíns de Gaudí e o Palacio renacentista dos Guzmanes. Pouco despois despunta á dereita a Real Colexiata de San Isidoro, prezado monumento de orixe románico que xurdiu como mosteiro consagrado a San Pelayo. Da rúa Ramón e Cajal viramos á esquerda pola rúa de Renova e sempre de fronte enlazamos coa avenida de Soro de Quiñones até alcanzar o Hostal de San Marcos, hospital de peregrinos na Idade Media e hoxe Parador de Turismo e Museo. Merece a pena deterse e gozar da rica ornamentación plateresca da súa fachada (Km 2,3).Cruzamos o río Bernesga, afluente do Esla, xunto ao Hostal e continuamos rectos pola avenida de Quevedo. Esta avenida, sempre de fronte, lévanos a coller a avenida do Párroco Pablo Díez, que loce rechamantes farois vermellos. Sen perda algunha chegamos até unha pasarela peonil sobre as vías, que cruzamos paira entrar en Trobajo do Camiño.

  • Km 3,9. Trobajo do Camiño (Todos os Servizos)

Continuamos a marcha pola mesma avenida do Párroco Pablo Díez e na beirarrúa da dereita pódese ver a sobria ermida en ladrillo e canto de Santiago Apóstolo do XVIII. Á altura dunha floraría (Km 4,7) dobramos á esquerda, pasamos pola praza Sira San Pedro e viramos levemente á dereita pola rúa do mesmo nome. Saímos a unha avenida, que cruzamos, e seguimos subindo pola rúa Camiño da Cruz xunto a unhas adegas. Entramos de inmediato nun polígono industrial (Km 5,7) que termina xunto a una gasolineira e ao bordo da N-120. Con coidado, pola beiravía e xunto ao denso tráfico desta estrada nacional entramos en Virxe do Camiño

  • Km 7,6. Virxe do Camiño (Todos os Servizos) * ( Itinerario alternativo por Villar de Mazarife )

Trátase dunha localidade satélite de León partida en dous pola N-120. Ofrece case todos os servizos e é un bo lugar paira propor a primeira parada. En Virxe do Camiño é común ver sobrevoar aos avións do exército, xa que se atopa á beira una base aérea militar. Ao chegar xunto ao Santuario, de 1957 e cuxa fachada está adornada por trece esculturas do barcelonés Joseph María Subirachs, cruzamos a N-120 (si imos pola beirarrúa dereita) e baixamos pola rúa da Paz. Deixamos ao carón a fonte O Cañín e observamos na pista asfaltada una serie de pintadas, in crescendo cada ano que indican cara á esquerda a bifurcación cara a Villar de Mazarife (ver apartado observacións), una alternativa máis ao itinerario histórico do Camiño Francés (Km 8,5).Continuamos de fronte, pasando á beira do cemiterio e por unha vía de servizo xunto ás últimas naves. Un camiño en paralelo á N-120 conduce até un túnel baixo a A-66, tras o cal viramos á dereita paira subir até unha antena rodeada de arboledo disperso. De aquí baixamos suavemente até unhas naves industriais e enlazamos co andadero paralelo á N-120, que non abandonaremos até o final de etapa. Atopámonos en terras do páramo, terreo raso e desabrigado. Inmediatamente entramos en Valverde de la Virgen.

  • Km 12,2. Valverde de la Virgen (Albergue. Bares)

Atravesamos Valverde á beira da N-120 e á saída retomamos o andadero até a seguinte poboación, tamén partida pola nacional: San Miguel do Camiño. Desde San Miguel até a seguinte localidade hai 7,7 quilómetros, así que convén expor una parada a estas alturas da etapa.

  • Km 13,6. San Miguel do Camiño (Bares)

Despois de atravesar San Miguel do Camiño volvemos ao monótono andadero, asucando o páramo entre a N-120 e a próxima AP-71 que progresa á nosa esquerda. Una hora e tres cuartos despois entramos en Villadangos del Páramo, cuxas primeiras casas se haxan nunha pequena vaguada. Entramos pegados ao colexio Santiago Apóstolo e pasamos xunto ao albergue de peregrinos.

  • Km 21,3. Villadangos del Páramo (Albergue. Bares. Tendas. Farmacia. Caixeiro)

Cruzamos a N-120 paira coller a rúa Real, onde se atopa a panadaría e una tenda. Os bares se apilan ao bordo da estrada nacional. Pola mesma rúa Real baixamos até cruzar unha canle de rega e continuamos entre chopos durante non máis de 400 metros paira volver á compañía da sonora N-120. A partir deste punto pódese continuar pola dereita da nacional ou pola súa esquerda, xa que hai andadero a ambos os dous lados. Una recta de 3,8 quilómetros lévanos até o centro de San Martín do Camiño, que destaca de lonxe polo seu peculiar depósito de auga.

  • Km 25,9. San Martín do Camiño (Albergues. Bares. Tenda)"Itinerario alternativo por Villar de Mazarife" 
    • Km 0. A Virxe do Camiño.

     Una vez na bifurcación tomamos á esquerda paira nuns 100 metros coller á dereita una pista de terra que nos conduce a unha ponte polo que pasar por encima a autovía LLE-30 e uns metros despois por baixo a A-66 e así entrar na localidade de Fresno do Camiño. 

    • Km 2,5. Fresno do Camiño. (bar, restaurante)

     Saímos da localidade pola estrada comarcal LLE-5522 até Oncina da Valdoncina. 

    • Km 4. Oncina da Valdoncina. (albergue, bar, restaurante)

     Á saída desta poboación colleremos una agradable pista de terra que nos levase até a seguinte localidade por campos de cereais e coa boa compañía do silencio que falta no trazado oficial desta etapa. 

    • Km 9,5. Chozas de abaixo. (bar)

     Continuamos por estrada local até Villar de Mazarife. 

    • Km 14. Villar de Mazarife. (albergues, bar, restaurante)

     Seguimos a mesma dirección pola que entramos paira saír da localidade por unha estrada local que nos levase até o cruzamento da estrada que vai desde San Martin do Camiño até Bustillo del Páramo, atravesamos dita estrada paira continuar por pista de terra até Villavante. 

    • Km 24. Villavante. (albergue)

     Saímos da localidade cruzando por arriba a vía do tren e virando á esquerda paralelo a esta, seguimos por pista en oblicuo á vía do tren que nos conduce até unha ponte polo que salvamos a autovía AP-71, nada máis cruzar a ponte torcemos á esquerda por unha pista que nos conducirá até a N-120 a cal atravesamos á altura dunha rotonda e continuamos de fronte paira entrar na localidade de Ponte de Órbigo e enlazar así co trazado oficial. 

    • Km 28,5. Ponte de Órbigo. 

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

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