Etapa de León a San Martín do Camiño

O itinerario

Km 0. León (Todos os Servizos)

Km 3,9. Trobajo do Camiño (Todos os Servizos)

Km 7,6. Virxe do Camiño (Todos os Servizos) * ( Itinerario alternativo por Villar de Mazarife )

Km 12,2. Valverde de la Virgen (Albergue. Bares)

Km 13,6. San Miguel do Camiño (Bares)

Km 21,3. Villadangos del Páramo (Albergue. Bares. Tendas. Farmacia. Caixeiro)

Km 25,9. San Martín do Camiño (Albergues. Bares. Tenda)"Itinerario alternativo por Villar de Mazarife" Km 0. A Virxe do Camiño . Una vez na bifurcación tomamos á esquerda paira nuns 100 metros coller á dereita una pista de terra que nos conduce a unha ponte polo que pasar por encima a autovía LLE-30 e uns metros despois por baixo a A-66 e así entrar na localidade de Fresno do Camiño. Km 2,5. Fresno do Camiño. (bar, restaurante) Saímos da localidade pola estrada comarcal LLE-5522 até Oncina da Valdoncina. Km 4. Oncina da Valdoncina. (albergue, bar, restaurante) Á saída desta poboación colleremos una agradable pista de terra que nos levase até a seguinte localidade por campos de cereais e coa boa compañía do silencio que falta no trazado oficial desta etapa. Km 9,5. Chozas de abaixo. (bar) Continuamos por estrada local até Villar de Mazarife. Km 14. Villar de Mazarife. (albergues, bar, restaurante) Seguimos a mesma dirección pola que entramos paira saír da localidade por unha estrada local que nos levase até o cruzamento da estrada que vai desde San Martin do Camiño até Bustillo del Páramo, atravesamos dita estrada paira continuar por pista de terra até Villavante. Km 24. Villavante. (albergue) Saímos da localidade cruzando por arriba a vía do tren e virando á esquerda paralelo a esta, seguimos por pista en oblicuo á vía do tren que nos conduce até unha ponte polo que salvamos a autovía AP-71, nada máis cruzar a ponte torcemos á esquerda por unha pista que nos conducirá até a N-120 a cal atravesamos á altura dunha rotonda e continuamos de fronte paira entrar na localidade de Ponte de Órbigo e enlazar así co trazado oficial. Km 28,5. Ponte de Órbigo.

Desde a praza de Santa María do Camiño, onde se atopa o albergue das Benedictinas, inauguramos a xornada polas rúas da Rúa e Ruiz de Salazar. Pasamos entre ade Gaudí e o. Pouco despois despunta á dereita a, prezado monumento de orixe románico que xurdiu como mosteiro consagrado a San Pelayo. Da rúa Ramón e Cajal viramos á esquerda pola rúa de Renova e sempre de fronte enlazamos coa avenida de Soro de Quiñones até alcanzar o, hospital de peregrinos na Idade Media e hoxe Parador de Turismo e Museo. Merece a pena deterse e gozar da rica ornamentación plateresca da súa fachada.Cruzamos o, afluente do Esla, xunto ao Hostal e continuamos rectos pola avenida de Quevedo. Esta avenida, sempre de fronte, lévanos a coller a avenida do Párroco Pablo Díez, que loce rechamantes farois vermellos. Sen perda algunha chegamos até unha pasarela peonil sobre as vías, que cruzamos paira entrar en TrobajoContinuamos a marcha pola mesma avenida do Párroco Pablo Díez e na beirarrúa da dereita pódese ver a sobria ermida en ladrillo e cantodo XVIII. Á altura dunha floraríadobramos á esquerda, pasamos pola praza Sira San Pedro e viramos levemente á dereita pola rúa do mesmo nome. Saímos a unha avenida, que cruzamos, e seguimos subindo pola rúa Camiño da Cruz xunto a unhas adegas. Entramos de inmediato nunque termina xunto a una gasolineira e ao bordo da N-120. Con coidado, pola beiravía e xunto ao denso tráfico desta estrada nacional entramos en VirxeTrátase dunha localidade satélite de León partida en dous pola N-120. Ofrece case todos os servizos e é un bo lugar paira propor a primeira parada. En Virxe do Camiño é común ver sobrevoar aos avións do exército, xa que se atopa á beira una base aérea militar. Ao chegar xunto ao, de 1957 e cuxa fachada está adornada por trece esculturas do barcelonés Joseph María Subirachs, cruzamos a N-120 (si imos pola beirarrúa dereita) e baixamos pola rúa da Paz. Deixamos ao carón ae observamos na pista asfaltada una serie de pintadas, in crescendo cada ano que indican cara á esquerda a(ver apartado observacións), una alternativa máis ao itinerario histórico do Camiño Francés.Continuamos de fronte, pasando á beira do cemiterio e por unha vía de servizo xunto ás últimas naves. Un camiño en paralelo á N-120 conduce até un túnel baixo a A-66, tras o cal viramos á dereita paira subir até unha antena rodeada de arboledo disperso. De aquí baixamos suavemente até unhas naves industriais e enlazamos co andadero paralelo á N-120, que non abandonaremos até o final de etapa. Atopámonos en terras do páramo, terreo raso e desabrigado. Inmediatamente entramos en ValverdeAtravesamos Valverde á beira da N-120 e á saída retomamos o andadero até a seguinte poboación, tamén partida pola nacional:. Desde San Miguel até a seguinte localidade hai 7,7 quilómetros, así que convén expor una parada a estas alturas da etapa.Despois de atravesar San Miguel do Camiño volvemos ao monótono andadero, asucando o páramo entre a N-120 e a próxima AP-71 que progresa á nosa esquerda. Una hora e tres cuartos despois entramos en Villadangos, cuxas primeiras casas se haxan nunha pequena vaguada. Entramos pegados ao colexio Santiago Apóstolo e pasamos xunto aoCruzamos a N-120 paira coller a rúa Real, onde se atopa a panadaría e una tenda. Os bares se apilan ao bordo da estrada nacional. Pola mesma rúa Real baixamos até cruzar unha canle de rega e continuamos entre chopos durante non máis de 400 metros paira volver á compañía da sonora N-120. A partir deste punto pódese continuar pola dereita da nacional ou pola súa esquerda, xa que hai andadero a ambos os dous lados. Una recta de 3,8 quilómetros lévanos até o centro de, que destaca de lonxe polo seu peculiar depósito de auga.