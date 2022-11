Etapa de San Martín do Camiño a Astorga

O itinerario

Km 0. San Martín do Camiño (Albergues. Bares. Tenda)

Km 6,9. Ponte de Órbigo (Bar)

Km 7,7. Hospital de Órbigo (Todos os Servizos)

Km 10. Villares de Órbigo (Albergue. Bar. Tenda. Farmacia)

Km 12,6. Santibáñez de Valdeiglesias (Albergues. Bar-Cafetaría)

Km 20,3. San Justo de la Vega (Albergue. Bares. Tenda. Farmacia)

Km 24,2. Astorga (Todos os Servizos)

Atravesamos San Martín do Camiño xunto á N-120 e, pasado ae o cartel de fin de poboación, viramos á dereita e inmediatamente á esquerda paira tomar o andadero de grava miúda fina que avanza paralelo á estrada nacional. Cultivos de millo e pequenas extensións de vexetais alagan os campos á nosa dereita, regados grazas a una boa rede de canles e acequias. Aos tres quilómetros. Máis adiante o Camiño atópase coa, unha canle de rega do Órbigo que parte deste río en Villanueva de Carrizo paira confluír de novo en Cebrones do río. As súas primeiras noticias remóntanse ao século XIVUn par de quilómetros despois afastámonos da N-120 pola dereita e pasamos xunto a un bonito depósito de auga en ladrillo. Pronto cruzamos a estrada provincial en Pontexunto á, cuxa espadana adoita soportar máis dun niño de cegoña.De inmediato interponse ante nós o, que flúe baixo a prolongada, onderetou en 1434 a todo cabaleiro que pretendese cruzalo. Uns séculos despois, na primavera de 2012, inaugurouse o seu sistema de iluminación LED que se pode ver a última hora do día. Una tecnoloxía que alaga de cor a pedra e que non deixará indiferente a ninguén. Cruzamos o Passo, sen temor a cabalos desbocados nin a lanzas perdidas, paira acceder a Hospitalonde nos recibe a, do século XVIII.Desde o centro de Hospital de Órbigo progresamos pola mesma rúa principal até a saída, onde una sinal cravado nun poste mostra as dúas posibilidades paira acometer o resto da etapa. De fronte continúa trázaa histórica por un andadero paralelo á N-120; á dereita, opción moi valorada polos peregrinos, o Camiño encamíñase cara a Villares de Órbigo e Santibáñez de Valdeiglesias por unha paisaxe agraria e de monte baixo. Ambas as opcións xúntanse no cruceiro de Santo Toribio.Cuestión de gustos. Nós relatamos a segunda opción. Viramos á dereita por unha pista rodeada dunha paisaxe sumamente agrícola. Infinidade de acequias bañan os cultivos de hortalizas, que son degustadas en todo León e mesmo en provincias limítrofes. Así chegamos atéNos arredores de Villares de Órbigo cruzamos una estrada local e tomamos un camiño xunto a una nave de ladrillo visto. Pasamos xunto a un merendero e subimos lixeiramente por monte baixo. Se miramos cara á esquerda atopámonos cun plano xeral da, cos seus choperas, canles e cultivos. Recreados nesta vista chegamos até unha estrada localque conduce até a próxima poboación deEntramos pola rúa Camiño de Villares, continuamos pola rúa Real e torcemos á dereita por Carromonte Baixo, onde se atopa o albergue parroquial. Termina a rúa e saímos de Santibáñez por unha pista ancha, bastante pedregosa tamén, xunto a unhas naves gandeiras. Por ela, entre pequenas parcelas de vide que salpican o resto de cultivos, gañamos trinta metros de altura até chegar a unhaescoltada por unha serie de figuras, entre elas un espantallo.Baixamos durante uns setecentos metros, deixando á esquerda un pequeno barranco creado pola erosión, e logo ascendemos por unha zona máis refuxiada entre quejigos e chaparros. Despois veñen varios tobogáns pola incómoda pista pedregosa: a unha rápida baixada sucédelle una curta subida e outra baixada, algo máis longa, é respondida por unha subida das mesmas características que termina por deixarnos as pernas doloridas. Chegamos así a un altiplano e deixamos a man dereita una nave. É a, rexentada por David Vidal situada no lugar coñecido como.Pronto cruzamos una estrada e una longa recta lévanos até o, onde unhas mesas convidan a un tentempié neste excelente miradoiro sobre San Justo de la Vega, a cidade de Astorga e o, que cos seus 2.188 metros é o cume máis alto dos montes de León. En leste mesmo lugar, no século V, o bispo de Astorga, tras ser expulsado da súa sede, proferiu: "De Astorga, nin o po". Descendemos do cruceiro paira entrar a SanNos arredores salvamos opor unha pasarela metálica paralela á ponte de pedra. Uns metros máis adiante deixamos o paseo e tomamos una pista que avanza xunto a una nave. A pista desemboca no, que o sorteamos por unha pequena ponte. Viramos á esquerda e achegámonos até aque salva as vías da liña Palencia - A Coruña.A ponte é un mareante labirinto de rectas e alturas. Pasamos a desmantelada vía Plasencia - Astorga e tras a rotonda decorada co nome romano de Astorga: Asturica Augusta, subimos até a rúa Perpetua Socorro, onde viramos á esquerda. A continuación, una dura costa achéganos ao albergue dos Amigos do Camiño e ao conxunto formado polae a. Desde este punto só restan trescentos metros paira chegar ao Concello.