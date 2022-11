Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí

L’itinerari

Km 0. León (Tots els Serveis)

Km 3,9. Trobajo del Camí (Tots els Serveis)

Km 7,6. Verge del Camí (Tots els Serveis) * ( Itinerari alternatiu per Villar de Mazarife )

Km 12,2. Valverde de la Verge (Alberg. Bars)

Km 13,6. San Miguel del Camí (Bars)

Km 21,3. Villadangos del Páramo (Alberg. Bars. Botigues. Farmàcia. Caixer)

Km 25,9. Sant Martí del Camí (Albergs. Bars. Botiga)"Itinerari alternatiu per Villar de Mazarife" Km 0. La Verge del Camí . Una vegada en la bifurcació prenem a l'esquerra per a en uns 100 metres agafar a la dreta una pista de terra que ens condueix a un pont pel qual passar per damunt l'autovia LI-30 i uns metres després per sota l'A-66 i així entrar en la localitat de Freixe del Camí. Km 2,5. Freixe del Camí. (bar, restaurant) Sortim de la localitat per la carretera comarcal LI-5522 fins a Oncina de la Valdoncina. Km 4. Oncina de la Valdoncina. (alberg, bar, restaurant) A la sortida d'aquesta població agafarem una agradable pista de terra que ens portés fins a la següent localitat per camps de cereals i amb la bona companyia del silenci que falta en el traçat oficial d'aquesta etapa. Km 9,5. Barraques de baix. (bar) Continuem per carretera local fins a Villar de Mazarife. Km 14. Villar de Mazarife. (albergs, bar, restaurant) Seguim la mateixa direcció per la qual entrem per a sortir de la localitat per una carretera local que ens portés fins a l'encreuament de la carretera que va des de Sant Martin del Camí fins a Bustillo de l'Erm, travessem aquesta carretera per a continuar per pista de terra fins a Villavante. Km 24. Villavante. (alberg) Sortim de la localitat creuant per dalt la via del tren i girant a l'esquerra paral·lel a aquesta, seguim per pista en oblic a la via del tren que ens condueix fins a un pont pel qual salvem l'autovia AP-71, res més creuar el pont torcem a l'esquerra per una pista que ens conduirà fins a la N-120 la qual travessem a l'altura d'una rotonda i continuem de front per a entrar en la localitat de Pont d'Órbigo i enllaçar així amb el traçat oficial. Km 28,5. Pont d'Órbigo.

Des de la plaça de Santa María del Camí, on es troba l'alberg de les Benedictines, inaugurem la jornada pels carrers de la Rúa i Ruiz de Salazar. Passem entre lade Gaudí i el. Poc després despunta a la dreta la, preuat monument d'origen romànic que va sorgir com a monestir consagrat a Sant Pelayo. Del carrer Ramón y Cajal girem a l'esquerra pel carrer de Renueva i sempre de front enllacem amb l'avinguda de Sèrum de Quiñones fins a aconseguir l'Hostal, hospital de pelegrins en l'Edat mitjana i avui Parador de Turisme i Museu. Val la pena detenir-se i gaudir de la rica ornamentació plateresca de la seva façana.Travessem el, afluent de l'Esla, al costat de l'Hostal i continuem rectes per l'avinguda de Quevedo. Aquesta avinguda, sempre de front, ens porta a agafar l'avinguda del Rector Pablo Díez, que llueix cridaners fanals vermells. Sense cap pèrdua arribem fins a una passarel·la per als vianants sobre les vies, que creuem per a entrar enContinuem la marxa per la mateixa avinguda del Rector Pablo Díez i en la vorera de la dreta es pot veure la sòbria ermita en maó i cantdel XVIII. A l'altura d'una floristeriadobleguem a l'esquerra, passem per la plaça Sira Sant Pere i girem lleument a la dreta pel carrer del mateix nom. Sortim a una avinguda, que creuem, i continuem pujant pel carrer Camí de la Creu al costat d'uns cellers. Entrem immediatament en unque acaba al costat d'una gasolinera i a la vora de la N-120. Amb cura, pel voral i al costat del dens trànsit d'aquesta carretera nacional entrem enEs tracta d'una localitat satèl·lit de Lleó partida en dos per la N-120. Ofereix gairebé tots els serveis i és un bon lloc per a proposar la primera parada. En Verge del Camí és comú veure sobrevolar als avions de l'exèrcit, ja que es troba al costat una base aèria militar. En arribar al costat del, de 1957 i la façana del qual està adornada per tretze escultures del barceloní Joseph María Subirachs, creuem la N-120 (si anem per la vorera dreta) i baixem pel carrer de la Pau. Deixem a un costat lai observem en la pista asfaltada una sèrie de pintades, in crescendo cada any que indiquen cap a l'esquerra la(veure apartat observacions), una alternativa més a l'itinerari històric del Camí Francès.Continuem de front, passant al costat del cementiri i per una via de servei al costat de les últimes naus. Un camí en paral·lel a la N-120 condueix fins a un túnel sota l'A-66, després del qual girem a la dreta per a pujar fins a una antena envoltada d'arbratge dispers. D'aquí baixem suaument fins a unes naus industrials i enllacem amb l'andadero paral·lel a la N-120, que no abandonarem fins al final d'etapa. Ens trobem en terres de l'erm, terreny ras i desabrigat. Immediatament entrem enTravessem Valverde a la vora de la N-120 i a la sortida reprenem l'andadero fins a la següent població, també partida per la nacional:. Des de San Miguel fins a la següent localitat hi ha 7,7 quilòmetres, així que convé plantejar una parada a hores d'ara de l'etapa.Després de travessar San Miguel del Camí tornem al monòton andadero, solcant l'erm entre la N-120 i la pròxima AP-71 que progressa a la nostra esquerra. Una hora i tres quarts després entrem a Villadangos, les primeres cases dels quals s'hagin en un petit tàlveg. Entrem pegats al col·legi Santiago Apòstol i passem al costat de l'albergCreuem la N-120 per a agafar el carrer Real, on es troba la fleca i una botiga. Els bars s'apilen a la vora de la carretera nacional. Pel mateix carrer Real baixem fins a creuar un canal de reg i continuem entre pollancres durant no més de 400 metres per a tornar a la companyia de la sonora N-120. A partir d'aquest punt es pot continuar per la dreta de la nacional o per la seva esquerra, ja que hi ha andadero a banda i banda. Una recta de 3,8 quilòmetres ens porta fins al centre de Sant, que destaca al lluny pel seu peculiar dipòsit d'aigua.