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Astorgako bideko San Martin etapa
Zumardi Zubiraino "erritmoa" behar duen etapa
Etapari buruzko informazioa 20: Astorgako bideko San Martin etapa
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Etapako interesguneak 20: Astorgako bideko San Martin etapa
Ibilbidea
- 0 km. San Martin del Camino (aterpetxeak. Tabernak. Denda)
San Martin del Camino zeharkatuko dugu N-120 errepidearen ondoan, eta, Páramoko kanala eta biztanle-amaierako kartela igaro ondoren, eskuinera eta ezkerrera egingo dugu, hartxintxar meheko ibiltokia hartzeko, errepide nazionalarekin paraleloan. Arto-laboreek eta landare-eremu txikiek gure eskuinaldeko eremuak urez betetzen dituzte, kanalen eta erretenen sare on bati esker ureztatuta. Hiru kilometrora, Santa Marina del Rey eta Villavanterako (3. km) desbideraketa pasatuko dugu. Aurrerago, Cerrajera presaren ubidearekin topo egingo du bideak; ubide hori Orbigoko ureztatze-ibilgua da, eta Villanueva de Carrizon ibaitik abiatzen da, berriz ere ibaiaren zebroietan bat egiteko. Lehen berriak XIV. mendekoak dira (4,2. km).
Kilometro pare bat geroago, eskuinetik N-120 errepidetik urruntzen gara eta adreiluzko ur-biltegi eder baten ondotik pasatzen gara. Handik gutxira, probintziako errepidea gurutzatuko dugu Orbigoko zubian (6,9 km), Santa Maria elizaren ondoan. Haren kanpai-hormak zikoina-habia bat baino gehiago jasaten ditu.
- 6,9 km. Orbigoko zubia (taberna)
Berehala jarri zen gure aurrean Orbigo ibaia, Passo Honrosoko zubi luzearen azpitik doana, non Suero de Quiñonesek 1434. urtean hura gurutzatu nahi zuen zaldun oro erretiratu baitzuen. Mende batzuk geroago, 2012ko udaberrian, LED argiztapen-sistema inauguratu zen, eguneko azken orduan ikus daitekeena. Teknologia horrek kolorez betetzen du harria, eta ez du inor epel utziko. Passoa zeharkatuko dugu, zaldi lotsagabeen eta lantza galduen beldurrik gabe, Orbigoko Ospitalera iristeko. XVIII. mendeko San Joan Bataiatzailearen eliza ikusiko dugu han.
- 7,7 km. Orbigoko Ospitalea (zerbitzu guztiak)
Orbigoko Ospitaleko erdigunetik kale nagusitik irteerara arte egingo dugu aurrera. Han, zutoin batean iltzatutako seinale batek etaparen gainerako zatia (8. km) egiteko bi aukerak erakusten ditu. Aurrez aurre, N-120arekiko paraleloa den ibiltoki batetik jarraitzen du. Eskuinean, erromesek asko balioesten duten aukera horretan, bidea Villares de Orbigo eta Santibáñez de Valdeiglesiaserantz doa, nekazaritzako eta mendi txikiko paisaiarengatik. Bi aukerak Santo Toribioko gurutzaduran elkartzen dira.
Gustu kontua. Guk bigarren aukera kontatuko dugu. Eskuinera egingo dugu, nekazaritzarako paisaiaz inguratutako pista batetik. Erreten ugari daude barazkien laboreetan. Leon osoan jaten dira, baita inguruko probintzietan ere. Horrela, Villares de Orbigoraino iritsiko gara.
- 10 km. Villares de Órbigo (aterpetxea. taberna. Denda. Farmazia)
Villares de Orbigoren kanpoaldean herriko errepide bat gurutzatuko dugu eta bistako adreiluzko nabe baten ondoan bide bat hartuko dugu. Askaldegi baten ondotik pasa, eta pixka bat igo mendi baxutik. Ezkerretara begiratuz gero, Orbigo ibaiaren ibar emankorraren plano orokorra ikusiko dugu, makaldiak, kanalak eta laboreak dituena. Ikuspegi horretatik begiratuta, Santibañez de Valdeiglesias herriraino iristen gara (11,5 km).
- 12,6 km. Santibañez de Valdeiglesias (aterpetxeak. ostatu-kafetegia)
Villaresko bidea kaletik sartu, Real kaletik jarraitu eta eskuinetara egingo dugu Carromonte Bajo kaletik, parrokiako aterpetxea dagoen tokitik. Kalea amaitu eta Santibañezetik pista zabal batetik atera ginen, nahiko harritsua, abeltzaintzako nabe batzuen ondoan. Hortik, gainerako laboreak zipriztintzen dituzten mahatsondo-lursail txikien artean, hogeita hamar metroko altuera hartuko dugu, irudi batzuek (besteak beste, txorimalo batek) eskolatutako gurutze landu batera iritsi arte (13,8 km).
Zazpiehun bat metro jaitsiko gara, eta higadurak sortutako sakan txiki bat utziko dugu ezkerretara. Gero, erkameztien eta txaparroen arteko eremu babestuago batetik igoko gara. Ondoren, txirrista batzuk etortzen dira pista harritsu deserosotik: azkar jaistean, igoera labur bat eta jaitsiera txiki bat gertatzen zaizkio, luzaxeago, eta ezaugarri bereko igoera batek erantzuten dio, hankak minduta uzten baititu. Hala, goi-lautada batera iritsiko gara, eta nabe bat eskuinetara utziko dugu. Jainkoen Etxea da, Kevin Leal buru duela, Venturako Majada izeneko tokian (17,5. km).
Errepide bat gurutzatuko dugu laster, eta zuzen luze batek Santo Toribioko gurutzadura eramango gaitu. Han, mahai batzuek mokadu bat gonbidatuko dute San Justo de la Vegaren, Astorgaren eta Teleno mendiaren gainean dagoen begiratoki bikain honetan. Leongo mendien gailurrik altuena 2.188 metro ditu. Leku horretan bertan, V. mendean, Astorgako gotzainak, bere egoitzatik bota ondoren, zera iragarri zuen: "Astorgatik, ezta hautsa ere" (19,1 km). Gurutzaduratik jaitsi eta San Justo de la Vegara sartuko gara.
- 20,3 km. San Justo de la Vega (aterpetxea. Tabernak. Denda. Farmazia)
Kanpoan, Tuerto ibaia zeharkatuko dugu, harrizko zubiaren pareko metalezko pasabide batetik. Metro batzuk aurrerago, pasealekua utzi eta pista bat hartuko dugu, nabe baten ondoan. Pista Jerga ibaian amaitzen da, eta zubi txiki batetik zeharkatzen dugu. Ezkerrera egingo dugu, eta Palentzia - Coruña (23. km) lineako bideak gainditzen dituen metalezko pasabidera iritsiko gara.
Zubia zuzenen eta altueren labirinto bat da. Eraitsitako bidea Plasencia-Astorga bidetik pasa, eta Astorgako erromatar izenez apaindutako biribilgunearen ondotik: Asturica Augusta, Perpetua Socorro kaleraino igo eta ezkerretara egin. Ondoren, aldapa gogor batek Amigos del Camino aterpetxera eta Vera Cruz kapera eta Padre Redentoristen elizak osatutako multzora eramango gaitu. Puntu horretatik hirurehun metro besterik ez dira gelditzen Udalera iristeko.
- 24,2 km. Astorga (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak