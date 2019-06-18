Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide frantsesa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Etapa 20

Astorgako bideko San Martin etapa

km 24,2
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
Aterpetxeak 14
Konexiorik gabe erabilgarri

Zumardi Zubiraino "erritmoa" behar duen etapa

Etapari buruzko informazioa 20: Astorgako bideko San Martin etapa

Profila: Astorgako bideko San Martin etapa

Mapa handitu

Etapako interesguneak 20: Astorgako bideko San Martin etapa

  • 5 Albergue de peregrinos Siervas de María
  • 4 Albergue de Peregrinos San Javier
  • 3 Albergue Santa Ana
  • 2 Albergue de San Martín del Camino
  • 1 Albergue Vieira

Ibilbidea

  • 0 km. San Martin del Camino (aterpetxeak. Tabernak. Denda)

San Martin del Camino zeharkatuko dugu N-120 errepidearen ondoan, eta, Páramoko kanala eta biztanle-amaierako kartela igaro ondoren, eskuinera eta ezkerrera egingo dugu, hartxintxar meheko ibiltokia hartzeko, errepide nazionalarekin paraleloan. Arto-laboreek eta landare-eremu txikiek gure eskuinaldeko eremuak urez betetzen dituzte, kanalen eta erretenen sare on bati esker ureztatuta. Hiru kilometrora, Santa Marina del Rey eta Villavanterako (3. km) desbideraketa pasatuko dugu. Aurrerago, Cerrajera presaren ubidearekin topo egingo du bideak; ubide hori Orbigoko ureztatze-ibilgua da, eta Villanueva de Carrizon ibaitik abiatzen da, berriz ere ibaiaren zebroietan bat egiteko. Lehen berriak XIV. mendekoak dira (4,2. km).

Kilometro pare bat geroago, eskuinetik N-120 errepidetik urruntzen gara eta adreiluzko ur-biltegi eder baten ondotik pasatzen gara. Handik gutxira, probintziako errepidea gurutzatuko dugu Orbigoko zubian (6,9 km), Santa Maria elizaren ondoan. Haren kanpai-hormak zikoina-habia bat baino gehiago jasaten ditu.

  • 6,9 km. Orbigoko zubia (taberna)

Berehala jarri zen gure aurrean Orbigo ibaia, Passo Honrosoko zubi luzearen azpitik doana, non Suero de Quiñonesek 1434. urtean hura gurutzatu nahi zuen zaldun oro erretiratu baitzuen. Mende batzuk geroago, 2012ko udaberrian, LED argiztapen-sistema inauguratu zen, eguneko azken orduan ikus daitekeena. Teknologia horrek kolorez betetzen du harria, eta ez du inor epel utziko. Passoa zeharkatuko dugu, zaldi lotsagabeen eta lantza galduen beldurrik gabe, Orbigoko Ospitalera iristeko. XVIII. mendeko San Joan Bataiatzailearen eliza ikusiko dugu han.

  • 7,7 km. Orbigoko Ospitalea (zerbitzu guztiak)

Orbigoko Ospitaleko erdigunetik kale nagusitik irteerara arte egingo dugu aurrera. Han, zutoin batean iltzatutako seinale batek etaparen gainerako zatia (8. km) egiteko bi aukerak erakusten ditu. Aurrez aurre, N-120arekiko paraleloa den ibiltoki batetik jarraitzen du. Eskuinean, erromesek asko balioesten duten aukera horretan, bidea Villares de Orbigo eta Santibáñez de Valdeiglesiaserantz doa, nekazaritzako eta mendi txikiko paisaiarengatik. Bi aukerak Santo Toribioko gurutzaduran elkartzen dira.

Gustu kontua. Guk bigarren aukera kontatuko dugu. Eskuinera egingo dugu, nekazaritzarako paisaiaz inguratutako pista batetik. Erreten ugari daude barazkien laboreetan. Leon osoan jaten dira, baita inguruko probintzietan ere. Horrela, Villares de Orbigoraino iritsiko gara.

  • 10 km. Villares de Órbigo (aterpetxea. taberna. Denda. Farmazia)

Villares de Orbigoren kanpoaldean herriko errepide bat gurutzatuko dugu eta bistako adreiluzko nabe baten ondoan bide bat hartuko dugu. Askaldegi baten ondotik pasa, eta pixka bat igo mendi baxutik. Ezkerretara begiratuz gero, Orbigo ibaiaren ibar emankorraren plano orokorra ikusiko dugu, makaldiak, kanalak eta laboreak dituena. Ikuspegi horretatik begiratuta, Santibañez de Valdeiglesias herriraino iristen gara (11,5 km).

  • 12,6 km. Santibañez de Valdeiglesias (aterpetxeak. ostatu-kafetegia)

Villaresko bidea kaletik sartu, Real kaletik jarraitu eta eskuinetara egingo dugu Carromonte Bajo kaletik, parrokiako aterpetxea dagoen tokitik. Kalea amaitu eta Santibañezetik pista zabal batetik atera ginen, nahiko harritsua, abeltzaintzako nabe batzuen ondoan. Hortik, gainerako laboreak zipriztintzen dituzten mahatsondo-lursail txikien artean, hogeita hamar metroko altuera hartuko dugu, irudi batzuek (besteak beste, txorimalo batek) eskolatutako gurutze landu batera iritsi arte (13,8 km).

Zazpiehun bat metro jaitsiko gara, eta higadurak sortutako sakan txiki bat utziko dugu ezkerretara. Gero, erkameztien eta txaparroen arteko eremu babestuago batetik igoko gara. Ondoren, txirrista batzuk etortzen dira pista harritsu deserosotik: azkar jaistean, igoera labur bat eta jaitsiera txiki bat gertatzen zaizkio, luzaxeago, eta ezaugarri bereko igoera batek erantzuten dio, hankak minduta uzten baititu. Hala, goi-lautada batera iritsiko gara, eta nabe bat eskuinetara utziko dugu. Jainkoen Etxea da, Kevin Leal buru duela, Venturako Majada izeneko tokian (17,5. km).

Errepide bat gurutzatuko dugu laster, eta zuzen luze batek Santo Toribioko gurutzadura eramango gaitu. Han, mahai batzuek mokadu bat gonbidatuko dute San Justo de la Vegaren, Astorgaren eta Teleno mendiaren gainean dagoen begiratoki bikain honetan. Leongo mendien gailurrik altuena 2.188 metro ditu. Leku horretan bertan, V. mendean, Astorgako gotzainak, bere egoitzatik bota ondoren, zera iragarri zuen: "Astorgatik, ezta hautsa ere" (19,1 km). Gurutzaduratik jaitsi eta San Justo de la Vegara sartuko gara.

  • 20,3 km. San Justo de la Vega (aterpetxea. Tabernak. Denda. Farmazia)

Kanpoan, Tuerto ibaia zeharkatuko dugu, harrizko zubiaren pareko metalezko pasabide batetik. Metro batzuk aurrerago, pasealekua utzi eta pista bat hartuko dugu, nabe baten ondoan. Pista Jerga ibaian amaitzen da, eta zubi txiki batetik zeharkatzen dugu. Ezkerrera egingo dugu, eta Palentzia - Coruña (23. km) lineako bideak gainditzen dituen metalezko pasabidera iritsiko gara.

Zubia zuzenen eta altueren labirinto bat da. Eraitsitako bidea Plasencia-Astorga bidetik pasa, eta Astorgako erromatar izenez apaindutako biribilgunearen ondotik: Asturica Augusta, Perpetua Socorro kaleraino igo eta ezkerretara egin. Ondoren, aldapa gogor batek Amigos del Camino aterpetxera eta Vera Cruz kapera eta Padre Redentoristen elizak osatutako multzora eramango gaitu. Puntu horretatik hirurehun metro besterik ez dira gelditzen Udalera iristeko.

  • 24,2 km. Astorga (zerbitzu guztiak)

Zailtasunak

Oharrak

Irudietan

Zer ikusi, zer egin

Aterpetxeak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Hurrengo etapa

Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa Etapa 21

Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

km 25,9
Denbora
Zailtasuna stages.dificultad.null
18 Aterpetxea