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Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
Etapari buruzko informazioa 21: Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
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Ibilbidea
- 0 km. Astorga (zerbitzu guztiak)
Astorgan gozoki-denda ugari daude, eta horiek irentsi egiten gaituzte mantekada eta hostopiletako iragarkiekin. Hori dela eta, oso zaila da edo, are gehiago, ezinezkoa da antzinako hiri erromatarra uztea gozoki bakar bat probatu gabe. Gosalduta, Astorgako Udalaren fatxadari bizkarra emanez, plaza Nagusia zeharkatuko dugu Pio Gullón kaletik, plazaren ezkerraldean. García Prieto gurutzatu ondoren, aurrez aurre jarraituko dugu Postas kalean eta Santiago kalean. Gotzain Jauregia alde batera utzita, katedralaren ondotik pasa eta Atezain kalea hartuko dugu. Hor dago aterpetxe pribatua. Atezainaren ondoren, eskuinera egingo dugu, eta 400 metro inguru zuzen egingo ditugu San Pedro kaletik. Oinezkoentzako pasabide batetik kalea gurutzatu eta Castrillo de Polvazaresera eta Somozako Santa Colombarara abiatuko gara, Los Mártires kaletik. LE-142 errepidearekiko paralelo dagoen pasealeku batetik Valdeviejasera jaitsiko gara poliki-poliki. Han dago Ecce Homo ermita, XVIII. mendekoa, eta 2007an erabat berritu zuten. Ermitauak goizean goiz jaiki, zigilatu eta, gainera, kredentzialak ematen ditu. Ermitatik 150 bat metrora, Valdeviejasera doan errepidean, erromesen aterpetxe bat dago, 2010ean inauguratua.
- 2,6 km. Valdeviejasera desbideratzea (aterpetxea. Taberna)
Ermita atzean utzi eta A-6 autobia (ipar-mendebaldeko autobia, Madril eta Arteixo coruñesa lotzen dituena) gainetik pasa. LEren oinean dagoen ibiltoki bat zain dugu Murias de Rechivaldora joateko. Maragata herri horretara sartu gara Jerga ibaiaren ibilgua gainditu ondoren. XVIII. mendeko San Esteban parrokia-eliza eskuinean dago eta Murias zeharkatzen dugu alboko kale batetik. Kale horretan daude mesoia eta aterpetxe pribatua.
- 4,7 km. Murias de Rechivaldo (Aterpetxeak. Tabernak)
Murias de Rechivaldotik irten gara, sastrakadiz eta erratzez eskoltatutako legarrezko pista batetik. Bi kilometro baino gehiagoko zuzen luze batek LE-142 errepidea (7,3 km) zeharkatzera garamatza. Errepide hori LE-CV-192ari itsatsitako ibiltoki batetik utziko dugu. Ordu erdi inguru geroago, Santa Katalina Somozako hirigunera igo ginen. Garai batean, arriero maragatoz betetako herria zen. Etxe ugari daude, eta orri bikoitzeko ate handiak dituzte, beti kolore primariokoak. Ostatua duten zenbait aterpetxek ere atseden txiki bat hartzeko aukera ematen dute, bi orduko ibilaldiaren ondoren.
- 9,3 km. Santa Katalina Somozakoa (aterpetxeak. Tabernak)
Erreal kaletik zeharkatuko dugu herria, eta, irteeran, LEko (CV-192) ibiltokia berreskuratuko dugu. Berriro ere, ia sumatzen ez den igoera batean, El Gansoraino iritsiko gara. Galtzerdi artean, 2012ko udan jarritako egurrezko gurutze batek gurutze zaharra, nahiko hondatua, ordezkatu zuen. El Gansoren, bi tabernaren ondoren, ezkerrera egingo dugu, iturri baten eta Santiago elizaren ondotik pasatzeko.
- 13,4 km. El Ganso (aterpetxea. Tabernak. Denda)
El Gansoren atzetik, gidoi bera datorkigu: nasaren monotonia. Iristear dauden zati batzuetan estua da eta asfaltoan ibiltzera behartzen du, pinudi baten ondoan ere zabaltzen bada ere. El Ganso eta Rabanal del Camino artean, Musikako zubian, Reguerinas errekaren gainean, eta Fucaronako meategi erromatarren ondoan, Gaudisse elkartearen karpa dago. Irabazi asmorik gabeko elkarte bat da, eta haurren minbiziaren aurka borrokatzen da, eta dirua biltzen dute erromesek Acceppiter familiaren arrano batekin argazkia ateratzean uzten dituzten dohaintzekin. Elkartearen zigilua jarri eta etapari buruzko informazioa ematen dute. Aurrean, bi banku handi jarri dituzte itzal-eremu batean atseden hartzeko. Eskuin aldera utziko dugu Rabanal Viejo eta Maluengako bidegurutzea (17,5. km), eta, Rabanal Viejo ibaiaren atzean, errepidetik alde egingo dugu, biribilgune batetik gora doan bidexka bat hartzeko. Makilez egindako gurutzez errematatutako hesi bati itsatsita egingo dugu aurrera, eta, han, erromes batzuek beren hesia jarri dute. Ezkerrean, erromesaren haritz monumentala zegoen, Fonso Pedredoren karballo goitizenaz ezaguna. Donejakue Bideko mito bat, haizeak bota zuena 2013ko azaroan (19. km). Ezkerretara ere, Vera Cruz Kristoren ermita utzi dugu, Auzo-Batzarrarena (19,7 km). Rabanal del del Campon sartzeko, LE-CV-192 konpainia utzi, hemen LE-142rekin bat egiten duena. Codex Calixtinus-en bederatzigarren etapa Leondik abiatu eta Rabanal del Caminon amaitzen zen. Astorgatik 20,3 kilometro besterik ez dira egiten, eta erromes batzuek bost kilometro eta erdi gehiago luzatzen dute eguna Foncebadoneraino (Foncebadongo aterpetxeak irekita daudela ziurtatzea, batez ere neguan). Gaua egiten dutenek (lau aterpetxe aukeran) eta jarraitzen dutenek janari tradizionala eta lapiko onak eskaintzen dituzten hainbat ostatu aurkituko dituzte Rabanalen (20,3 km).
- 20,3 km. Rabanal del Camino (aterpetxeak. Tabernak. Denda)
Rabanal del Camino kale nagusia gaindituko dugu, ikuztegi baten ondotik iristeko. Hor, ertzen artean pista bat hartuko dugu - txirrindulariek LE-142 errepidetik jarraitzeko aukera dute. Zati batzuetan bizikleta bultzatu behar da. Kilometro bat aurrerago errepidea gurutzatu eta ezkerreko bidetik jarraituko dugu. Iturri aska batera iritsiko gara (22,3 km). Tarte labur bat igo eta LE-142 errepidera iritsiko gara. Talaia bikaina da Astorgako silueta eta itsasertzeko lurrak ikusteko. Errepidearen gainetik doan bideak 3,5 kilometro aurrerago utziko gaitu Foncebadon erdian, Irago mendiaren gainean dagoen herri suntsitu batean. Bideari esker berpiztu da, eta taberna bat, jatetxe bat, denda denda - ultramarinos El Trasgu ditu, bi logela eta hainbat aterpetxe.
- 25,9 km. Foncebadon (aterpetxeak. Pentsioa. Tabernak. Denda)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak