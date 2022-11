Etapa d'Astorga a Foncebadón

L’itinerari

Km 0. Astorga (Tots els Serveis)

Km 2,6. Desviament a Valdeviejas (Alberg. Bar)

Km 4,7. Murias de Rechivaldo (Albergs. Bars)

Km 9,3. Santa Catalina de Somoza (Albergs. Bars)

Km 13,4. L'Oca (Alberg. Bars. Botiga)

Km 20,3. Rabanal del Camí (Albergs. Bars. Botiga)

Km 25,9. Foncebadón (Albergs. Pensió. Bars. Botiga)

A causa de la gran quantitat de confiteries que hi ha en Astorga, que ens entabanen amb els seus anuncis de mantecadas i hojaldrados, és molt difícil o, més aviat impossible, abandonar l'antiga ciutat romana sense haver provat un sol dolç. Ja desdejunats, donant l'esquena a la façana de l'Ajuntament d'Astorga, travessem la plaça Major per a colar-nos pel carrer Pío Gullón, situada a l'esquerra de la plaça. Després de creuar García Prieto continuem de front pel carrer de Postes i el carrer Santiago. Deixant a un costat elpassem al costat de lai prenem el carrer Porteria - on es troba l'alberg. Després de Porteria dobleguem a la dreta i avancem rectes prop de 400 metres pel carrer Sant Pere. Travessem el carrer per un pas per als vianants i tirem en direcció a Castrillo de Polvazares i Santa Colomba de Somoza pel carrer dels Màrtirs. Per un passeig paral·lel a la LI-142 baixem suaument fins a l'altura de Valdeviejas, on es troba l'ermita de l'Ecce, construcció del segle XVIII que va ser restaurada completament en 2007. L'ermità matina, segella i a més facilita credencials. A uns 150 metres a la dreta de l'ermita, en la carretera que condueix a Valdeviejas, hi ha un alberg de pelegrins inaugurat en 2010.Deixem enrere l'ermita i salvem l'autovia A-6 (autovia del Nord-oest que enllaça Madrid amb la de la Corunya Arteixo) per un pas elevat. Un andadero al peu de la LI-142 ens espera per a conduir-nos fins a Murias, població maragata a la qual entrem després de salvar el llit del. Ladel XVIII, queda a mà dreta i travessem Murias per un carrer lateral, on està la fonda i l'alberg privat.Abandonem Murias de Rechivaldo per mitjà d'una pista de grava escortada de matoll i escombres. Una llarga recta de més de dos quilòmetres ens porta a creuar la LI-142, carretera que deixem per un andadero pegat a la LI-CV-192. Prop de mitja hora després arribem, ascendint de forma molt tendida, al centre de Santa. També antic poble de traginers maragatos, de fortes cases amb portalones de doble fulla sempre pintats d'algun color primari. Diversos albergs dotats de bar també permeten un petit descans després de dues hores de caminada.Travessem la població pel carrer Real i a la sortida recuperem l'andadero de la LI-CV-192 que, de nou en un ascens gairebé imperceptible, ens acosta fins a la població de l'Oca. Entre mitjanes, una creu de fusta col·locada a l'estiu de 2012 va substituir a la creu antiga, bastant deteriorada. En L'Oca, després d'un parell de bars girem a l'esquerra per a passar al costat d'una font i l'esglésiaDesprés de l'Oca ens espera el mateix guió: la monotonia de l'andadero, que en alguns trams que estan per arribar s'estreny i obliga a caminar sobre l'asfalt, encara que també s'eixampla al costat d'una pineda. Entre L'Oca i Rabanal del Camí, en el pont de Pañote sobre el rierol de les Reguerinas i al costat de les mines romanes de la Fucarona, es troba la carpa de l'Associació. Són una associació sense ànim de lucre que lluita contra el càncer infantil i recapten fons amb els donatius que deixen els pelegrins en fer-se fer-se una foto amb una àguila de la família. Posen el segell de l'Associació i aporten informació sobre la pròpia etapa. Davant també han habilitat en una àrea d'ombra dos grans bancs on descansar. Deixarem a mà dreta l'encreuament a Rabanal Vell i Maluengai, després del, abandonem la carretera per a prendre una senda que puja entre un rebollar. Avancem pegats a una tanca rematada d'encreuaments fetes amb pals, on alguns pelegrins es detenen a col·locar la seva. A mà esquerra es trobava el monumental, conegut pel sobrenom de carballo. Un mite de la ruta jacobea que va ser derrocat pel vent al novembre de 2013També a mà esquerra deixem l'ermita, propietat de la Junta Veïnal. Deixem la companyia de la LI-CV-192, que es fundi aquí amb la LI-142, per a entrar en. La novena etapa del Codex Calixtinus partia de Lleó i finalitzava en Rabanal del Camí. Des d'Astorga medien tan sols 20,3 quilòmetres i alguns pelegrins allarguen la jornada cinc quilòmetres i mig més fins a Foncebadón (Assegurar-se abans, sobretot a l'hivern, que els albergs de Foncebadón estiguin oberts). Tant els que facin nit (fins a quatre albergs on triar) com els que prossegueixin trobaran en Rabanal diverses posades que ofereixen menjar tradicional i bons olles (Km 20,3).Superem el carrer principal de Rabanal del Camí per a arribar al costat d'un safareig, on prenem una pista entre els piornos -. Hi ha alguns trams on cal empènyer la bici. Un quilòmetre més endavant travessem la carretera i seguim pel camí de l'esquerra. Arribem al costat d'una.Pugem un breu tram fins a la carretera LI-142, bona talaia per a atalaiar la silueta d'Astorga i les terres de la maragatería. Un camí que progressa per sobre de la carretera ens deixa 3,5 quilòmetres més endavant en el centre de Foncebadón, poble arruïnat i assentat sobre la muntanya Irago. Ressuscitat gràcies al Camí, compta amb una taverna, un restaurant, el bar- tendeixi-ultramarins El Trasgu que té un parell d'habitacions i diversos albergs.