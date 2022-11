Etapa de Astorga a Foncebadón

O itinerario

Km 0. Astorga (Todos os Servizos)

Km 2,6. Desvío a Valdeviejas (Albergue. Bar)

Km 4,7. Murias de Rechivaldo (Albergues. Bares)

Km 9,3. Santa Catalina de Somoza (Albergues. Bares)

Km 13,4. O Ganso (Albergue. Bares. Tenda)

Km 20,3. Rabanal do Camiño (Albergues. Bares. Tenda)

Km 25,9. Foncebadón (Albergues. Pensión. Bares. Tenda)

Debido á gran cantidade de confeitarías que hai en Astorga, que nos engatusan cos seus anuncios de mantecadas e hojaldrados, é moi difícil ou, máis ben imposible, abandonar a antiga cidade romana sen probar un só doce. Xa almorzados, dando as costas á fachada do Concello de Astorga, atravesamos a praza Maior paira coarnos pola rúa Pío Gullón, situada á esquerda da praza. Tras cruzar García Prieto continuamos de fronte pola rúa de Postas e a rúa Santiago. Deixando ao carón opasamos xunto áe tomamos cale Portaría - onde se atopa o. Tras Portaría dobramos á dereita e avanzamos rectos preto de 400 metros pola rúa San Pedro. Cruzamos a rúa por un paso peonil e tiramos en dirección a Castrillo de Polvazares e Santa Colomba de Somoza pola rúa dos Mártires. Por un paseo paralelo á LLE-142 baixamos suavemente até a altura de, onde se atopa a ermida do, construción do século XVIII que foi restaurada completamente en 2007. O ermitaño madruga, sela e ademais facilita credenciais. A uns 150 metros á dereita da ermida, na estrada que conduce a Valdeviejas, hai un albergue de peregrinos inaugurado en 2010.Deixamos atrás a ermida e salvamos a autovía A-6 (autovía do Noroeste que enlaza Madrid coa coruñesa Arteixo) por un paso elevado. Un andadero ao pé da LLE-142 espéranos paira conducirnos até, poboación maragata á que entramos tras salvar a canle do. Ado XVIII, queda a man dereita e atravesamos Murias por unha rúa lateral, onde está o mesón e o albergue privado.Abandonamos Murias de Rechivaldo por medio dunha pista de grava escoltada de matogueira e escobas. Una longa recta de máis de dous quilómetros lévanos a cruzar a LLE-142, estrada que deixamos por un andadero pegado á LLE-CV-192. Preto de media hora despois arribamos, ascendendo de forma moi tendida, ao centro de. Tamén antigo pobo de arrieros maragatos, de recias casas con portalóns de dobre folla sempre pintados dalgunha cor primaria. Varios albergues dotados de bar tamén permiten un pequeno descanso tras dúas horas de camiñada.Atravesamos a poboación pola rúa Real e á saída recuperamos o andadero da LLE-CV-192 que, de novo nun ascenso case imperceptible, achéganos até a poboación do. Entre medias, una cruz de madeira colocada no verán de 2012 substituíu á cruz antiga, bastante deteriorada. No Ganso, tras un par de bares viramos á esquerda paira pasar xunto a una fonte e aTras O Ganso agárdanos o mesmo guión: a monotonía do andadero, que nalgúns tramos que están por chegar estréitase e obriga a camiñar sobre o asfalto, aínda que tamén se ensancha xunto a un piñeiral. Entre O Ganso e Rabanal do Camiño, na ponte de Pañote sobre o arroio das Reguerinas e xunto ás minas romanas da Fucarona, atópase a carpa da. Son una asociación sen ánimo de lucro que loita contra o cancro infantil e recadan fondos cos donativos que deixan os peregrinos ao facerse facerse una foto cun aguia da familia. Pon o selo da Asociación e achegan información sobre a propia etapa. Enfronte tamén habilitaron nunha área de sombra dous grandes bancos onde descansar. Deixaremos a man dereita o cruzamento a Rabanal Vello e Maluengae, tras o, abandonamos a estrada paira tomar una senda que sobe entre un rebollar. Avanzamos pegados a un valo rematado de cruces feitas con paus, onde algúns peregrinos detéñense a colocar a súa. A man esquerda atopábase o monumental, coñecido polo sobrenome de. Un mito da ruta xacobea que foi derrubado polo vento en novembro de 2013Tamén a man esquerda deixamos a, propiedade da Xunta Veciñal. Deixamos a compañía da LLE-CV-192, que se funde aquí coa LLE-142, paira entrar en Rabanal. A novena etapa do Codex Calixtinus partía de León e finalizaba en Rabanal do Camiño. Desde Astorga median tan só 20,3 quilómetros e algúns peregrinos alargan a xornada cinco quilómetros e medio máis até Foncebadón (Asegurarse antes, sobre todo no inverno, de que os albergues de Foncebadón estean abertos). Tanto os que fagan noite (até catro albergues onde elixir) como os que prosigan atoparán en Rabanal varias pousadas que ofrecen comida tradicional e bos pucheros (Km 20,3).Superamos a rúa principal de Rabanal do Camiño paira chegar xunto a un lavadoiro, onde tomamos una pista entre os piornos -. Hai algúns tramos onde hai que empuxar a bici. Un quilómetro máis adiante cruzamos a estrada e seguimos polo camiño da esquerda. Chegamos xunto a una.Subimos un breve tramo até a estrada LLE-142, boa atalaia paira otear a silueta de Astorga e as terras da maragatería. Un camiño que progresa por encima da estrada déixanos 3,5 quilómetros máis adiante no centro de, pobo arruinado e asentado sobre o monte Irago. Resucitado grazas ao Camiño, conta cunha taberna, un restaurante, o bar- tenda-ultramarinos O Trasgu que ten un par de habitacións e varios albergues.