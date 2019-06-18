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Foncebadonetik Ponferradarako etapa
Etapa honetan dago Frantziako bide osoko punturik altuena
Etapari buruzko informazioa 22: Foncebadonetik Ponferradarako etapa
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Etapako interesguneak 22: Foncebadonetik Ponferradarako etapa
Ibilbidea
- Km 0. Foncebadón-a (aterpetxeak. Tabernetan. Denda)
Foncebadon kalean gora agurtzen dugu, horma erorien eta elizaren artean, zeinaren kanpai-hormak eguneko lehen argiak jasotzen baititu beti. Irteeran ezkerreko bidea hartuko dugu, malda leunean LE-142 errepidera gerturatuko gaituena, gaurko gure gida (1,5 Km). Errepidearekiko paralelo doan bidexka batetik, baso-berritzeko zuhaiztiren baten ondotik, Cruz de Ferro-raino iritsiko gara. 1500 metroko altueran dago, eta egurrezko masta batek altxatutako burdinazko gurutze txiki bat besterik ez da. Gurutzeari bizkarra emanda, ohitura da harri bat botatzea lehendik altxatutako piloari. Segalari galiziarrek keinu nabarmena egiten zuten Gaztelara zereal-soroetan lan egitera joaten zirenean, baita mandazainek eta transhumantzia egiten zuten artzainek ere (2,2. km).-
Gurutzearen ondoan, Santiago Apostoluari eskainitako kapera bat eraiki zen 1982an. Hemendik LE-142 errepidearen parez pare doan bidexkatik jarraitzen dugu. Ehiztarien Serbalak (Sorbus aucuparia), zuhaitz hostogalkorra, baia gorrizko mahats-mordoengatik erraz bereizten dena, gure oin-hotsak babesten dituzte. Ferroko Gurutzetik bi kilometro eta hirurehun metrora, Manjaringo aterpetxea, Bideko aterpetxerik bereziena, Tomás Martínezek kudeatzen duena, tenpluetako hospitaleroa. Kanpai baten danbadak eta ke-arrastoek haren barrurantz garamatzate. Ate barruko giroa norberak aurkitzea hobe da.
- Km 4,5. Manjarin-a (Aterpetxea. Denboraldian Bar móvil entre Manjarín y El Acebo)
7 kilometro baino gehiago daude Manjarín eta El Acebo artean. Ixten den bihurguneren bat izan ezik, ibilbidea errepidearekiko paralelo doa beti. Lehenengo 3,5 kilometroetan lautada bat dago, eta pixka bat igo ere egiten da, alde batera utzita Transmisioen Base militarra, Peña Llabaya-ren azpian dagoena eta 1990ean bertan behera utzi zena. Basetik kilometro bat aurrerago hasten da benetan jaitsiera, Ponferradara begira (distantziatik orban beltz bat ikusten da, 100 metro baino gehiagoko Rosaledako dorrea). Tarte honetan La Parada taberna mugikorra dago, apiriletik urri amaierara ireki ohi dena! Bidexka harritsua da eta aldapa handia du (txirrindulariei errepidetik jaisteko gomendatzen zaie). Zazpi kilometro horien ondoren, El Acebo-n dago Bidea, Bierzoko lehen herrian.
- 11,6. km. El Acebo-n (Aterpetxeak. Hotela. Taberna. Denda)
Juan Uríak dokumentatzen du herri horretako bizilagunak zergarik gabe egon zirela, bidaiariei bidea adierazteko zortziehun hesola jartzearen truke. Pikondoz eta larrez inguratutako Berciako gune honetan, hotel batek, ogitartekoak erosteko denda batek eta mesoi batek parentesi bat egiteko aukera ematen dute, dagoeneko % 40an baino gehiagotan bete dugun etapan. El Acebotik irtenda, Eulogio Pisabarrosek Donejakue Bidea egiten hil zen Heinrich Krausse-ren omenez egindako eskultura grafiko bat ikusiko dugu. Goian bego.
Lehen errepidez jarraitzen zen ia bi kilometroz, Ambrosko ureztatzeraino. Asfaltoz jarraitzen da, baina Compludorako bidegurutzearen ondoren 1,3 km hartzen dituen bidezidor bat prestatu da, errepide-zati bat saihesten duena. Azkenik, iraganean bezala, bide paraleloari heldu zaio berriro, herritarrengana iristeko. Ambrosko Ureztatzea puntatik puntara zeharkatuko dugu (Molinaseca udalerriko herri honek 600 metro inguruko luzera du), eta Donostia plazaren ondotik igaroko gara. Plaza horretan erromesen aterpetxea eta iturria daude.
- Km 15. Ambrosko ureztatzea-aterpetxea. Taberna. Denda)
Arbelezko teilatuak eta egurrezko balkoiak ditu bidexka honek. Gaztainondoen itzalpean eta Prado erreka-ren freskotasunean jaisten da bidexka. Zelai irekian berriz ere errepide ondora iritsiko gara (16,4 Km)(16,4 Km), eta berriz utziko dugu gure giharretan arrastoa utziko duen jaitsiera bihurri bati ekiteko. Makal batzuen ondoan, Pretadurako erreka-k elikatuta, LE-142ra iritsiko gara (19,2 Km).
Errepidearen ondoan Angustiasko Ama Birjinaren Santutegia dago, XVII. mende amaierakoa. Bertatik, Meruelo ibaiaren gainean dagoen Erdi Aroko zubiari bidea ematen dio. Bertatik, Molinaseca-n sartuko gara. El Acebo eta Regeneracion de Ambrós ere hartzen dituen herri honek taberna, jatetxe, farmazia, okindegi eta abarren sare ederra dauka.
- Km 19,7. Molinaseca-aterpetxeak. Hostalak. Tabernetan. Dendak. Farmazia. Kutxazaina)
Herria Real kaletik gurutzatuko dugu, Fraga Iribarne etorbidean amaitzen dena, LE-142 errepidearen ondoan. Aterpetxeak pasa eta tenis pista baten atzean utzi genuen errepideko konpainia. Eskuinera biratu eta Meruelo ibaia ondoan dagoen bidea hartuko dugu. Kontuz ibili, errepidera iristean (22,5. km)ez baita jarraitu behar Patricia urbanizazioaren ondotik pasatzen den pasealeku paralelotik. Errepidearen ezkerreko bazterbidearen azpian ezkutatuta dagoen mugarri batek norabide zuzena erakusten digu. Halako batean, toboganen bat duen pista batek Campo-ra darama.
- Km 24. Eremua (taberna)
Erdi Aroan dago jada Campo. Iturri erromatarra, Santo Kristo baseliza, Arteko Andre Mariaren eliza eta Kristen oinetxeak ditu. Zelai bat utziko dugu Boeza ibaiaren ondoan, eskuinetara doana. Hainbat auzune daude ibaia gurutzatu arte (26,4 Km)(26,4 Km) eta laurehun metro beranduago bideak gainditu ditugu hogeigarren etapa laster amaitzeko. Ponferrada-k eta San Nikolas de Flüe-ko parrokia-aterpetxeak harrera egingo digute.
- 27,3. km. Ponferrada (Zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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