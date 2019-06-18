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Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa
Hoya del Biezok mendiz inguratutako lautada eskaintzen du. Ikusgarria!
Etapari buruzko informazioa 23: Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa
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Etapako interesguneak 23: Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa
Ibilbidea
- 0 km. Ponferrada (zerbitzu guztiak)
Aterpetxea La Loma kaletik utzi eta Pregoneros eta El Temple kaleetatik jarraituko dugu, Castillo etorbidean amaitzen dena. San Andres elizak tenplarioen gaztelura ematen du, Gil eta Carrasco kaleetatik inguratuz. Puntu batean, bizikletan doazen erromesek ezkerretik jarraitzen dute eta ibiltariek eskuinetik, Arteako Ama Birjinaren plazaraino. Plazan, ezkerrera egingo dugu, eta Rañero kaleko eskaileretatik jaitsiko gara. Puebla etorbidera iritsiko gara, eta Sil ibaia zeharkatuko dugu (1,2 km). Ondoren, eskuinera biratuko dugu Urdiales kaletik, eta, ondoren, eskuinera egingo dugu berriro, Huertas del Sacramento etorbide agortezinetik, Fuente de las Pimenteras kaletik. Aurrerago, Odol Emaileen monumentua dagoen biribilgunera iristean, eskuinera egingo du Askatasunaren hiribidetik. 46. zenbakian Energiaren Museo Nazionala dago, zientziaren dibulgaziorako gunea (aurreko etapako zer ikusi eta zer egin informazio gehiago). Ponferradaren irteera rodeo luzea da, mendebalderantz egin beharrean iparralderantz egiten baitugu, Konpostilla dagoen tokiraino. Ongi etorri Gurutze Gorriaren lokalera eta, ondoren, Udaletxeko plazara iristeko pasabide batera.
- 3,7 km. Konpostilla
Kapera neorromanikoaren ondoan, IV. Hiribidetik jarraituko dugu aurrez aurre; ondoren, ezkerrera biratuko dugu, eta, berehala, eskuinera, Hirugarren Zeharkakotik. Han, tenis-pista batzuk eta futbol-zelaia pasatuko ditugu. Pista asfaltatu batetik Konpostilla behin betiko utzi eta N-VI errepidea tunel batetik (4,7 km) salbatuko dugu. Mahatsondo landaketek San Esteban eliza eta Columbrianosko lehen etxeak apaintzen dituzte. El Bierzo eskualdeak baldintza bikainak ditu mahatsaren laborantzarako, mendiz inguratutako lautada batean baitago, eta horrek klima atlantikoa galarazten du. Tintak Mencía barietatearekin egiten dira. San Esteban eliza igaro ondoren, jaitsi poliki-poliki CL-631 gurutzatzeko eta, hala, herrigunean sartzeko.
- 5,5 km. Kolunbriarrak (taberna. Dendak. Farmazia)
San Blas eta San Roke kaperaren ondoan, Columbrianos bidea utziko dugu ezkerretara ematen duen pista asfaltatutik. Bideak familia bakarreko lursailen eta lurzati txikien artean jarraitzen du, non bizilagunak zorrozten baitira. Fuentes Nuevas etorbideko sarreran, Santiago Peregrino eta Kristo Gurutziltzatuaren irudiak dituen gurutzadura batek ongietorria ematen die ibiltariei.
- 8. km. Iturri berriak (zerbitzu guztiak, aterpetxea izan ezik)
Valiña kaletik sartuko gara. Han dago Jainko Kristoren ermita, eta haren ondoan taberna bat dago, erromesek asko erabiltzen dutena. Iturri Berriak utzi eta, berriro ere, asfaltatutako pistatik, Camponarayara iritsiko gara. Camponaraya zeharkatzeak (1,5 kilometro inguru) hogei minutu inguru behar ditu, Reguera del Naraya ibaia zeharkatuz.
- 10,5 km. Camponaraya (zerbitzu guztiak)
4.200 biztanleko zerbitzu-populazio honi amaiera ematen diogu, ardo-kooperatiba baten eta atseden-eremu baten ondoan. Hartxintxarrezko pista batetik, A-6 autobiara iritsiko gara, eta pasabide goratu batetik (11,9 km) pasatuko gara. Eguneko tarterik lasaigarriena hasten da. Bierzoko zuloak bere paisaiarik onena erakusten du, beti mahastiz eta makalez zipriztindua. Bi kilometro eta laurehun metro aurrerago (14,3 km), kontuz gurutzatzen da errepide bat, eta beste baten bazterbidean aurrera egiten da Bierzo Jatorrizko Deituraren Kontseilu Arautzailearen oruberaino (14,9 km). Bidea jaitsi eta Cimadevilla kaletik Cterminosen sartzen da. Santa Maria eliza igaro ondoren —erromatar absidea kontserbatzen du- aurrera egin genuen Cúa ibairaino, Sileko ibaiadarrera.
- 16,6 km. Zeruak (zerbitzu guztiak)
Cua ibaia gurutzatu ondoren, Bosgarren Angustiako santutegia topatuko dugu. Bertan, erromesen aterpetxea dago. Pieroseraino aldapa gogor bat igo behar da LE-713 errepidearen bazterbidetik edo N-VI errepide zaharretik (bi izenak ditu).
- 18,5 km. Zangoak (aterpetxea. Taberna, herritik ateratzean, errepidearen ondoan)
Errepidearen ertzetik jarraitu. Aurrerago, San Klementerako bidegurutzean, Valtuille de Arriba inguruko eskuineko saihesbidea hartzera bultzatzen gaituen seinale bat dago. Baina ez da ofiziala, eta zertxobait luzeagoa da. Ibilbide ofizialak errepidearen bazterbidetik jarraitzen du. Bidezati ondulatu baten ondoren eskuinetik uzten da, mugarri jakobeo bati jarraituz (20,8 km). Ama Birjinaren ezizena duen hartxintxarrezko bide batetik, A eskulturaren estudioaren ondotik pasatuko gara. Nogueira eta igoera gogor bati aurre egin, eta txirrista batzuk ikusiko ditugu Villafranca del Bierzoko lehen etxeraino. Beherantz goazela, udal aterpetxea (eskuinean), gero Santiago eliza erromanikoa, Barkamenaren Atea erakusten duena, eta berehala Ave Fenix aterpetxea. Gazteluaren ondotik heldu eta, eskuinetara, eskailera batzuk jaitsi eta Salinas eta Rinconada Salinas kaleetatik jarraitu Ura kaleraino.
- 24,1 km. Villafranca del Bierzo (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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