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Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
La Hoya del Biezo ofereix una plana envoltada de muntanyes. Espectacular!
Informació sobre l’etapa 23: Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
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Punts d’interès de l’etapa 23: Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
L’itinerari
- Km 0. Ponferrada (Tots els Serveis)
Deixem l'alberg pel carrer La Lloma i continuem pels carrers Pregoners i El Temple, que desemboca en l'avinguda del Castell. L'església de Sant Andrés dóna pas al castell dels Templers, que el voregem pel carrer Gil i Carrasco. En un punt, els pelegrins amb bici continuen per l'esquerra i els caminantes per la dreta fins a la immediata plaça de la Verge de l'Alzina. Ja en la plaça torcem a l'esquerra i baixem per les escales del carrer el Rañadero. Arribem a l'avinguda de la Pobla, on travessem el riu Sil (Km 1,2).Posteriorment girem a la dreta pel carrer riu Urdiales i després d'ella tornem a girar de nou a la dreta per la inesgotable avinguda de les Hortes del Sagrament, on es troba la Font de les Pimenteras. Més endavant, en arribar a la glorieta on s'alça el monument als Donants de Sang, es doblega a la dreta per l'avinguda de la Llibertat. En el número 46 es troba el Museu Nacional de l'Energia, un espai de divulgació científica (més informació en què veure i què fer de l'etapa anterior).La sortida de Ponferrada és una llarga marrada ja que en lloc d'avançar cap a l'oest el fem cap al nord, on es troba Compostilla. Ens dóna la benvinguda el local de la Creu Roja i posteriorment un passadís pel qual arribem a la plaça de l'Ajuntament.
- Km 3,7. Compostilla
Al costat de la capella neorrománica seguim de front per la IV Avinguda, després virem a l'esquerra i immediatament a la dreta per la Tercera Transversal, on passem unes pistes de tennis i el camp de futbol. Abandonem definitivament Compostilla per una pista asfaltada i salvem la N-VI per un túnel (Km 4,7). Cultius de vinya jalonen l'església de Sant Esteban i les primeres cases de Columbrianos . La comarca del Bierzo reuneix unes excel·lents condicions per al cultiu del raïm, ja que s'hi hagi enclavada en una plana envoltada de muntanyes que impedeixen el pas del clima atlàntic. Els negres s'elaboren amb la varietat Mencía. Passada l'església de Sant Esteban descendim suaument per a creuar la CL-631 i entrar així en el nucli poblacional.
- Km 5,5. Columbrianos (Bar. Botigues. Farmàcia)
Al costat de la capella de Sant Blas i Sant Roque deixem Columbrianos per la pista asfaltada que brolla a mà esquerra. El Camí continua entre unifamiliars i petites parcel·les on s'afanyen els veïns. A l'entrada de Fuentes Nuevas, un creuer amb les figures de Santiago Pelegrí i Crist Crucificado dóna la benvinguda als caminantes.
- Km 8. Fonts Noves (Tots els Serveis excepte alberg)
Entrem pel carrer Valiña, on està situada l'ermita del Diví Crist i a la seva vora un bar molt freqüentat pels pelegrins. Deixem Fuentes Nuevas i, de nou, per pista asfaltada progressem fins a la localitat de Camponaraya . Travessar Camponaraya (prop de 1,5 quilòmetres de longitud) ens costa uns vint minuts, travessant pel mig el riu Regueró del Naraya.
- Km 10,5. Camponaraya (Tots els Serveis)
Posem fi a aquesta població de serveis de 4.200 habitants al costat d'una cooperativa de vi i una àrea de descans. Per una pista de graveta aconseguim l'autovia A-6, que superem per un pas elevat (Km 11,9). El tram que comença és el més relaxant de la jornada. La foia del Bierzo llueix el seu millor paisatge, sempre esquitxat de vinyes i pollancres. Dos quilòmetres i quatre-cents metres més endavant (Km 14,3) es travessa amb cura una carretera i s'avança pel voral d'una altra fins al solar del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Bierzo (Km 14,9). El Camí descendeix i entra en Cacabelos pel carrer Cimadevilla. Passada l'església de Santa María -conserva l'absis romànic- vam progressar fins al riu Cúa, afluent del Sil.
- Km 16,6. Cacabelos (Tots els Serveis)
Després de travessar el riu Cúa ens trobem amb el Santuari de la Cinquena Angoixa, en el perímetre de la qual es troba l'alberg de pelegrins. Fins a Pieros cal suar un exigent repecho pel voral de la carretera LI-713 o antiga N-VI (té totes dues denominacions).
- Km 18,5. Pieros (Alberg. Bar a la sortida de la població, al peu de la carretera)
Continuem a la vora de la carretera. Més endavant, en l'encreuament a Sant Clement, hi ha un senyal que ens anima a prendre la variant de la dreta que s'acosta a Valtuille de Dalt. Discorre per camins encara que no és l'oficial i és una mica més llarga. El recorregut oficial continua pel voral de la carretera, que després d'un tram ondulat s'abandona per la dreta atès una fita jacobeo (Km 20,8).Per un camí de graveta, sobrenomenat de la Verge, passem al costat de l'estudi d'escultura A. Nogueira i afrontem una forta pujada que dóna pas a diversos tobogans fins a les primeres cases de Villafranca del Bierzo. Ja en descens passem l'alberg municipal (a la dreta), després la romànica església de Santiago, que exhibeix davant nosaltres la Porta del Perdó, i immediatament el refugi Ocell Fènix. Arribem al costat del castell i, a mà dreta, baixem unes escales i prosseguim per les calli Salines i Rinconada Salines al carrer de l'Aigua-Ribadeo.
- Km 24,1. Villafranca del Bierzo (Tots els Serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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