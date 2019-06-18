Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Francés

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Etapa 23

Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

km 24,1
Tempo 05H 30’
Dificultade media
Albergues 14
Dispoñible sen conexión

La Hoya del Biezo ofrece unha chaira rodeada de montañas. Espectacular!

Información sobre a etapa 23: Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

Perfil: Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

Ampliar mapa

Puntos de interese da etapa 23: Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

  • 3 Albergue de la Piedra
  • 2 Refugio Ave Fénix de Familia Jato
  • 1 Albergue Municipal Villafranca del Bierzo

O itinerario

  • Km 0. Ponferrada (Todos os Servizos)

Deixamos o albergue pola rúa A Loma e continuamos por cálelas Pregoeiros e O Amorne, que desemboca na avenida do Castelo. A igrexa de San Andrés dá paso ao castelo dos Templarios, que o bordeamos pola rúa Gil e Carrasco. Nun punto, os peregrinos en bicicleta continúan pola esquerda e os camiñantes pola dereita até a inmediata praza da Virxe da Aciñeira. Xa na praza torcemos á esquerda e baixamos polas escaleiras da rúa o Rañadero. Chegamos á avenida de Pobóaa, onde cruzamos o río Sil (Km 1,2).Posteriormente viramos á dereita pola rúa río Urdiales e tras ela volvemos virar de novo á dereita pola inesgotable avenida das Hortas do Sacramento, onde se atopa a Fonte das Pimenteras. Máis adiante, ao chegar á glorieta onde se alza o monumento aos Doantes de Sangue, dóbrase á dereita pola avenida da Liberdade. No número 46 atópase o Museo Nacional da Enerxía, un espazo de divulgación científica (máis información en que ver e que facer da etapa anterior).A saída de Ponferrada é un longo rodeo xa que en lugar de avanzar cara ao oeste facémolo cara ao norte, onde se atopa Compostilla. Dános a benvida o local da Cruz Vermella e posteriormente un pasadizo polo que chegamos á praza do Concello.

  • Km 3,7. Compostilla

Xunto á capela neorrománica seguimos de fronte pola IV Avenida, despois viramos á esquerda e de inmediato á dereita pola Terceira Transversal, onde pasamos unhas pistas de tenis e o campo de fútbol. Abandonamos definitivamente Compostilla por unha pista asfaltada e salvamos a N-VIN por un túnel (Km 4,7). Cultivos de vide balizan a igrexa de San Esteban e as primeiras casas de Columbrianos. A comarca do Bierzo reúne unhas excelentes condicións paira o cultivo da uva, xa que se haxa situada nunha chaira rodeada de montañas que impiden o paso do clima atlántico. Os tintos elabóranse coa variedade Mencía. Pasada a igrexa de San Esteban descendemos suavemente paira cruzar a CL-631 e entrar así no núcleo poboacional.

  • Km 5,5. Columbrianos (Bar. Tendas. Farmacia)

Xunto á capela de San Blas e San Roque deixamos Columbrianos pola pista asfaltada que brota a man esquerda. O Camiño continúa entre unifamiliares e pequenas parcelas onde se afanan os veciños. Á entrada de Fontes Novas, un cruceiro coas figuras de Santiago Peregrino e Cristo Crucificado dá a benvida aos camiñantes.

  • Km 8. Fontes Novas (Todos os Servizos salvo albergue)

Entramos pola rúa Valiña, onde está situada a ermida do Divino Cristo e á súa beira un bar moi frecuentado polos peregrinos. Deixamos Fontes Novas e, de novo, por pista asfaltada progresamos até a localidade de Camponaraya. Atravesar Camponaraya (preto de 1,5 quilómetros de lonxitude) cústanos uns vinte minutos, cruzando polo medio o río Reguera do Naraya.

  • Km 10,5. Camponaraya (Todos os Servizos)

Pomos fin a esta poboación de servizos de 4.200 habitantes xunto a una cooperativa de viño e unha área de descanso. Por unha pista de grava miúda alcanzamos a autovía A-6, que sorteamos por un paso elevado (Km 11,9). O tramo que comeza é o máis relaxante da xornada. A hoya do Bierzo loce a súa mellor paisaxe, sempre salpicado de viñedos e chopos. Dous quilómetros e catrocentos metros máis adiante (Km 14,3) crúzase con coidado una estrada e avánzase pola beiravía doutra até o solar do Consello Regulador da Denominación de Orixe Bierzo (Km 14,9). O Camiño descende e entra en Cacabelos pola rúa Cimadevilla. Pasada a igrexa de Santa María -conserva a ábsida románico- progresamos até o río Cúa, afluente do Sil.

  • Km 16,6. Cacabelos (Todos os Servizos)

Tras cruzar o río Cúa atopámonos co Santuario da Quinta Angustia, en cuxo perímetro se atopa o albergue de peregrinos. Até Pieros hai que suar un esixente repecho pola beiravía da estrada LLE-713 ou antiga N-VIN (ten ambas as denominacións).

  • Km 18,5. Pieros (Albergue. Bar á saída da poboación, ao pé da estrada)

Continuamos á beira da estrada. Máis adiante, no cruzamento a San Clemente, hai una sinal que nos anima a tomar a variante da dereita que se achega a Valtuille de Arriba. Discorre por camiños aínda que non é a oficial e é algo máis longa. O percorrido oficial continúa pola beiravía da estrada, que despois dun tramo ondulado abandónase pola dereita atendendo a unha mouteira xacobea (Km 20,8).Por un camiño de grava miúda, alcumado da Virxe, pasamos xunto ao estudo de escultura A. Nogueira e afrontamos una forte subida que dá paso a varios tobogáns até as primeiras casas de Villafranca del Bierzo. Xa en descenso pasamos o albergue municipal (á dereita), daquela a románica igrexa de Santiago, que exhibe ante nós a Porta do Perdón, e de inmediato o refuxio Ave Fénix. Chegamos xunto ao castelo e, a man dereita, baixamos unhas escaleiras e proseguimos pola rúa Salinas e Rinconada Salinas a cálea da auga-Ribadeo.

  • Km 24,1. Villafranca del Bierzo (Todos os Servizos)

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Seguinte etapa

Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro

km 28,4
Tempo 07H 30’
Dificultade alta
26 Albergues