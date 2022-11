Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

O itinerario

Km 0. Ponferrada (Todos os Servizos)

Km 3,7. Compostilla

Km 5,5. Columbrianos (Bar. Tendas. Farmacia)

Km 8. Fontes Novas (Todos os Servizos salvo albergue)

Km 10,5. Camponaraya (Todos os Servizos)

Km 16,6. Cacabelos (Todos os Servizos)

Km 18,5. Pieros (Albergue. Bar á saída da poboación, ao pé da estrada)

Km 24,1. Villafranca del Bierzo (Todos os Servizos)

Deixamos o albergue pola rúa A Loma e continuamos por cálelas Pregoeiros e O Amorne, que desemboca na avenida do Castelo. Adá paso ao, que o bordeamos pola rúa Gil e Carrasco. Nun punto, os peregrinos en bicicleta continúan pola esquerda e os camiñantes pola dereita até a inmediata. Xa na praza torcemos á esquerda e baixamos polas escaleiras da rúa o Rañadero. Chegamos á avenida de Pobóaa, onde cruzamos o.Posteriormente viramos á dereita pola rúa río Urdiales e tras ela volvemos virar de novo á dereita pola inesgotable avenida das Hortas do Sacramento, onde se atopa aMáis adiante, ao chegar á glorieta onde se alza o, dóbrase á dereita pola avenida da Liberdade. No número 46 atópase o, un espazo de divulgación científica (máis información en que ver e que facer da etapa anterior).A saída de Ponferrada é un longo rodeo xa que en lugar de avanzar cara ao oeste facémolo cara ao norte, onde se atopa. Dános a benvida o local da Cruz Vermella e posteriormente un pasadizo polo que chegamos á praza do Concello.Xunto á capela neorrománica seguimos de fronte pola IV Avenida, despois viramos á esquerda e de inmediato á dereita pola Terceira Transversal, onde pasamos unhas pistas de tenis e o campo de fútbol. Abandonamos definitivamente Compostilla por unha pista asfaltada e salvamos a N-VIN por un túnel. Cultivos de vide balizan ae as primeiras casas de. A comarca do Bierzo reúne unhas excelentes condicións paira o cultivo da uva, xa que se haxa situada nunha chaira rodeada de montañas que impiden o paso do clima atlántico. Os tintos elabóranse coa. Pasada adescendemos suavemente paira cruzar a CL-631 e entrar así no núcleo poboacional.Xunto ádeixamos Columbrianos pola pista asfaltada que brota a man esquerda. O Camiño continúa entre unifamiliares e pequenas parcelas onde se afanan os veciños. Á entrada de, un cruceiro coas figuras de Santiago Peregrino e Cristo Crucificado dá a benvida aos camiñantes.Entramos pola rúa Valiña, onde está situada ae á súa beira un bar moi frecuentado polos peregrinos. Deixamos Fontes Novas e, de novo, por pista asfaltada progresamos até a localidade de. Atravesar Camponaraya (preto de 1,5 quilómetros de lonxitude) cústanos uns vinte minutos, cruzando polo medio oPomos fin a esta poboación de servizos de 4.200 habitantes xunto a una cooperativa de viño e unha área de descanso. Por unha pista de grava miúda alcanzamos a autovía A-6, que sorteamos por un paso elevado. O tramo que comeza é o máis relaxante da xornada. Aloce a súa mellor paisaxe, sempre salpicado de viñedos e chopos. Dous quilómetros e catrocentos metros máis adiantecrúzase con coidado una estrada e avánzase pola beiravía doutra até o solar do. O Camiño descende e entra en Cacabelospola rúa Cimadevilla. Pasada a-conserva a ábsida románico- progresamos até o, afluente do Sil.Tras cruzar o río Cúa atopámonos co, en cuxo perímetro se atopa o albergue de peregrinos. Até Pieros hai que suar un esixente repecho pola beiravía da estrada LLE-713 ou antiga N-VIN (ten ambas as denominacións).Continuamos á beira da estrada. Máis adiante, no cruzamento a San Clemente, hai una sinal que nos anima a tomar a variante da dereita que se achega a Valtuille de Arriba. Discorre por camiños aínda que non é a oficial e é algo máis longa. O percorrido oficial continúa pola beiravía da estrada, que despois dun tramo ondulado abandónase pola dereita atendendo a unha mouteira xacobea.Por un camiño de grava miúda, alcumado da Virxe, pasamos xunto aoe afrontamos una forte subida que dá paso a varios tobogáns até as primeiras casas de. Xa en descenso pasamos o albergue municipal (á dereita), daquela a románica, que exhibe ante nós a, e de inmediato o refuxio Ave Fénix. Chegamos xunto aoe, a man dereita, baixamos unhas escaleiras e proseguimos pola rúa Salinas e Rinconada Salinas a cálea da auga-Ribadeo.