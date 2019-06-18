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Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
Queda León para entrar en Galicia pola parroquia do Cebreiro
Información sobre a etapa 24: Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
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Puntos de interese da etapa 24: Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
O itinerario
- Km 0. Villafranca del Bierzo (Todos os Servizos)
Tras atravesar cale da auga-Ribadeo de Villafranca del Bierzo, viramos noventa graos á esquerda pola costa de Zamora (ao chegar á rúa Santa Catalina), pasamos xunto ao monumento ao peregrino, cruzamos o río Burbia (ver apartado observacións paira informarse sobre a ruta alternativa da montaña) e continuamos polas rúas da Concepción e Espírito Santo. Por esta última abandonamos Villafranca e seguimos durante un quilómetro pola beiravía da estrada, que acompaña o curso do río Valcarce. Desta maneira chegamos a un carril peonil, algo parecido a unha pista de bobsleigh e protexido por un muro que non chega ao metro de altura, que avanza encajonado entre a autovía A-6 e a N-VIN(Km 1,8).Por leste de curro de peregrinos pasamos baixo varios viadutos da A-6 (Km 4,1) antes de tomar o desvío a Pereje, á altura do p.k 410 da N-VIN. Cruzamos con precaución a nacional e pola estrada de acceso, escoltados polos chopos da ribeira do Valcarce e por castiñeiros de gran porte, chegamos á primeira localidade do día: Pereje
- Km 5,2. Pereje (Albergue. Bar)
Atravesamos a localidade - á saída a man esquerda atópase o albergue - paira retomar o carril peonil. Un quilómetro e seiscentos metros máis adiante atópase a área de descanso de Trabadelo (Km 6,9) e un quilómetro máis arriba cruzamos de novo a N-VIN paira tomar o desvío a esta poboación. Flanqueados de novo polo bosque de ribeira do Valcarce, con soberbios castiñeiros, avanzamos até Trabadelo, con infraestrutura necesaria paira facer un alto no Camiño.
- Km 9,7. Trabadelo (Albergues. Bar. Tenda. Farmacia)
Deixamos a poboación, deixando á dereita o desvío a Pradela e Sotelo, e esta vez non retornamos inmediatamente á nosa pista de bobsleigh, senón que camiñamos preto de quilómetro e medio por unha pista asfaltada, por encima da nacional. Superado un arroio que alimenta ao río Valcarce (Km 10,5) volvemos ao reencontro do carril peonil, ao bordo da N-VIN. Un quilómetro e setecentos metros máis de tedioso carril sitúannos na Portela de Valcarce, tamén con algún servizo.
- Km 13,7. A Portela de Valcarce (Albergue. Bares. Tenda básica. Caixeiro automático)
Tras A Portela, apenas transitados 300 metros en compañía da N-VIN, tomamos o desvío cara a Ambasmestas e Veiga de Valcarce. Primeiro chegamos a Ambasmestas , confluencia dos ríos Balboa e Valcarce.
- Km 14,9. Ambasmestas (Albergue. Bares. Tenda)
A principios de 2017, Yaneth Gómez abriu á saída de Ambasmestas o Colmado O Barullo, una cafetaría cun pequeno supermercado. Posteriormente entramos en Veiga de Valcarce, poboación de servizos do val coa súa igrexa da Madalena.
- Km 16,5. Veiga de Valcarce (Todos os Servizos)
Dirixímonos agora até Ruitelán. A estas alturas de etapa tan só gañamos 171 metros de altitude. A base do porto está cerca.
- Km 18,6. Ruitelán (Albergue. Bares)
Á saída de Ruitelán a pendente se recrudece un pouco, tan só un pequeno aperitivo do que virá despois. Algo máis arriba, á esquerda, tomamos o desvío que baixa até As Herrerías. Antes de chegar a este pequeno núcleo cruzamos o río Valcarce por unha ponte de pedra.
- Km 20,1. As Herrerías (Albergues. Tenda. Bares)
Cruzamos a aldea até o barrio de Hospital (Km 20,8), una continuación do núcleo anterior que toma o seu nome do antigo hospital paira peregrinos ingleses. Ao abandonar este conxunto de casas comeza a verdadeira ascensión a Ou Cebreiro.Un duro repecho por asfalto, como saído da nada, de case un quilómetro convídanos a expor a estratexia, que consistirá en baixar o ritmo, acurtar os pasos e compasar a respiración. Nestas circunstancias é onde o peso da mochila xoga un papel determinante. En plena subida, os camiñantes deberán tomar a senda que nace á esquerda da pista asfaltada. Os ciclistas deben continuar de fronte por asfalto (Km 22).Xa na senda, a pendente dános un breve respiro até cruzar o arroio de Refoxo e nos atiza de novo por unha calzada sombría que ascende duramente baixo o dosel das follas caducas de castiñeiros e carballos. Este escenario achéganos até A Faba -á entrada existe un desvío cara ao albergue. No pobo hai bar e una tenda con todo o necesario paira recuperar as forzas perdidas.
- Km 23,5. A Faba (Albergues. Bar. Tenda)
Tras A Faba abandonamos progresivamente a umbría paira saír a un terreo aberto de pasteiros con vistas aos bosques atlánticos. As amplas panorámicas inflúen na percepción da pendente, que se torna lixeiramente máis suave até alcanzar o último pobo de León no Camiño de Santiago Francés: Lagoa de Castela.
- Km 25,9. Lagoa de Castela (Albergue e Bar)
Uns 700 metros máis arriba aparece a primeira mouteira xacobea con sinalización de distancias. É o 152,5 e leva a inscrición Vos Santos (do Teso dous Santos). Catrocentos metros despois o Camiño despídese de León, a provincia con máis quilómetros de percorrido do Camiño Francés: nada menos que 214,4. Por fin pisamos Galicia e, en concreto, Lugo. A etapa reina está a piques de concluír (Km 27). Fatigados, liquidamos o último quilómetro até a igrexa prerrománica de Santa María a Real, que dá a benvida a Ou Cebreiro. O albergue de peregrinos, o primeiro da Xunta de Galicia, atópase ao outro extremo desta parroquia lucense.
- Km 28,4. Ou Cebreiro (Albergue. Casas Rurais e Pensións. Bares. Tenda)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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