Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro

O itinerario

Km 0. Villafranca del Bierzo (Todos os Servizos)

Km 5,2. Pereje (Albergue. Bar)

Km 9,7. Trabadelo (Albergues. Bar. Tenda. Farmacia)

Km 13,7. A Portela de Valcarce (Albergue. Bares. Tenda básica. Caixeiro automático)

Km 14,9. Ambasmestas (Albergue. Bares. Tenda)

Km 16,5. Veiga de Valcarce (Todos os Servizos)

Km 18,6. Ruitelán (Albergue. Bares)

Km 20,1. As Herrerías (Albergues. Tenda. Bares)

Km 23,5. A Faba (Albergues. Bar. Tenda)

Km 25,9. Lagoa de Castela (Albergue e Bar)

Km 28,4. Ou Cebreiro (Albergue. Casas Rurais e Pensións. Bares. Tenda)

Tras atravesar cale da auga-Ribadeo de Villafranca del Bierzo, viramos noventa graos á esquerda pola costa de Zamora (ao chegar á rúa Santa Catalina), pasamos xunto ao monumento ao peregrino, cruzamos o río Burbiae continuamos polas rúas da Concepción e Espírito Santo. Por esta última abandonamos Villafranca e seguimos durante un quilómetro pola beiravía da estrada, que acompaña o curso do. Desta maneira chegamos a un carril peonil, algo parecido a unha pista de bobsleigh e protexido por un muro que non chega ao metro de altura, que avanza encajonado entre a autovía A-6 e a N-VINPor leste de curro de peregrinos pasamos baixo varios viadutos da A-6antes de tomar o desvío a Pereje, á altura do p.k 410 da N-VIN. Cruzamos con precaución a nacional e pola estrada de acceso, escoltados polos chopos da ribeira do Valcarce e por castiñeiros de gran porte, chegamos á primeira localidade do día:Atravesamos a localidade - á saída a man esquerda atópase o albergue - paira retomar o carril peonil. Un quilómetro e seiscentos metros máis adiante atópase a áreae un quilómetro máis arriba cruzamos de novo a N-VIN paira tomar o desvío a esta poboación. Flanqueados de novo polo bosque de ribeira do Valcarce, con soberbios castiñeiros, avanzamos até, con infraestrutura necesaria paira facer un alto no Camiño.Deixamos a poboación, deixando á dereita o desvío a Pradela e Sotelo, e esta vez non retornamos inmediatamente á nosa pista de bobsleigh, senón que camiñamos preto de quilómetro e medio por unha pista asfaltada, por encima da nacional. Superado un arroio que alimenta ao río Valcarcevolvemos ao reencontro do carril peonil, ao bordo da N-VIN. Un quilómetro e setecentos metros máis de tedioso carril sitúannos na, tamén con algún servizo.Tras A Portela, apenas transitados 300 metros en compañía da N-VIN, tomamos o desvío cara a Ambasmestas e Veiga de Valcarce. Primeiro chegamos a Ambasmestas, confluencia dosA principios de 2017, Yaneth Gómez abriu á saída de Ambasmestas o, una cafetaría cun pequeno supermercado. Posteriormente entramos en Veiga, poboación de servizos do val coa súaDirixímonos agora até. A estas alturas de etapa tan só gañamos 171 metros de altitude. A base do porto está cerca.Á saída dea pendente se recrudece un pouco, tan só un pequeno aperitivo do que virá despois. Algo máis arriba, á esquerda, tomamos o desvío que baixa até. Antes de chegar a este pequeno núcleo cruzamos opor unha ponte de pedra.Cruzamos a aldea até o, una continuación do núcleo anterior que toma o seu nome do antigo hospital paira peregrinos ingleses. Ao abandonar este conxunto de casas comeza a verdadeira ascensión a Ou Cebreiro.Un duro repecho por asfalto, como saído da nada, de case un quilómetro convídanos a expor a estratexia, que consistirá en baixar o ritmo, acurtar os pasos e compasar a respiración. Nestas circunstancias é onde o peso da mochila xoga un papel determinante. En plena subida, os camiñantes deberán tomar a senda que nace á esquerda da pista asfaltada. Os ciclistas deben continuar de fronte por asfalto.Xa na senda, a pendente dános un breve respiro até cruzar oe nos atiza de novo por unha calzada sombría que ascende duramente baixo o dosel das follas caducas de castiñeiros e carballos. Este escenario achéganos até-á entrada existe un desvío cara ao albergue. No pobo hai bar e una tenda con todo o necesario paira recuperar as forzas perdidas.Tras A Faba abandonamos progresivamente a umbría paira saír a un terreo aberto de pasteiros con vistas aos bosques atlánticos. As amplas panorámicas inflúen na percepción da pendente, que se torna lixeiramente máis suave até alcanzar o último pobo de León no Camiño de Santiago Francés:Uns 700 metros máis arriba aparece a primeira mouteira xacobea con sinalización de distancias. É o 152,5 e leva a inscrición). Catrocentos metros despois o Camiño despídese de León, a provincia con máis quilómetros de percorrido do Camiño Francés: nada menos que 214,4. Por fin pisamos Galicia e, en concreto, Lugo. A etapa reina está a piques de concluír). Fatigados, liquidamos o último quilómetro até a igrexa, que dá a benvida a Ou. O albergue de peregrinos, o primeiro da Xunta de Galicia, atópase ao outro extremo desta parroquia lucense.