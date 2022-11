Etapa de Foncebadón a Ponferrada

O itinerario

Km 0. Foncebadón (Albergues. Bares. Tenda)

Km 4,5. Manjarín (Albergue. En tempada Bar móbil entre Manjarín e O Acivro)

Km 11,6. O Acivro (Albergues. Hotel. Bar. Tenda)

Km 15. Rego de Ambrós (Albergue. Bar. Tenda)

Km 19,7. Molinaseca (Albergues. Hostais. Bares. Tendas. Farmacia. Caixeiro)

Km 24. Campo (Bar)

Km 27,3. Ponferrada (Todos os Servizos)

Despedimos Foncebadón rúa arriba, entre muros caídos e a igrexa, cuxa espadana recibe sempre as primeiras luces do día. Á saída tomamos o camiño da esquerda, que en suave pendente achéganos até a estrada LLE-142, nosa guía na etapa de hoxe. Por unha senda paralela á estrada, que avanza xunto a algún bosquete de repoboación, chegamos até a. Situada a uns exactos 1500 metros de altitude (o teito do Camiño Francés en España), non é máis que una pequena cruz de ferro levantada por un desproporcionado mastro de madeira. De costas á cruz é tradición arroxar una pedra á chea xa levantada. Un xesto calcado ao que facían os segadores galegos cando se desprazaban a Castela paira traballar nos campos de cereal e tamén os arrieros e os pastores trashumantesXunto á cruz erixiuse en 1982 unaconsagrada a Santiago. Desde este punto retomamos a marcha pola senda paralela á LLE-142. Serbales de Cazadores (Sorbus aucuparia), árbore caducifolio distinguible facilmente polos seus grosos acios de bayas vermellas, arroupan os nosos pasos. Dous quilómetros e trescentos metros despois da Cruz de Ferro plantámonos no, o albergue máis peculiar do Camiño xestionado por Tomás Martínez, o hospitalero templario. O tañido dunha campá e os sinais de fume guíannos cara ao seu interior. O ambiente de portas dentro é mellor descubrilo por un mesmo.Algo máis de 7 quilómetros separan o refuxio de Manjarín do Acivro. Salvo algunha curva que se atalla, o itinerario discorre sempre paralelo á estrada. Durante os primeiros 3,5 quilómetros se llanea e mesmo se sobe levemente, deixando ao carón a, situada baixoe abandonada en 1990. Un quilómetro máis adiante da Base comeza realmente o descenso con vistas a Ponferrada (desde a distancia distínguese nela una mancha negra que corresponde áde máis de 100 metros).A senda é pedregosa e en forte pendente (recoméndase aos ciclistas que descendan pola estrada). Tras eses sete quilómetros, o Camiño preséntase no, a primeira localidade do Bierzo.Documenta Juan Uría que os veciños desta localidade estiveron libres de impostos a cambio de colocar oitocentas estacas paira indicar o camiño aos viaxeiros. Neste núcleo berciano rodeado de piornos e pastos, un hotel, una tenda onde comprar bocadillos e un mesón permiten unha paréntese na etapa que xa completamos en máis dun 40%. Saíndo do Acivro topámonos cunha gráfica escultura realizada por Eulogio Pisabarros en memoria de, peregrino alemán que faleceu realizando o Camiño. Descanse en paz.Anteriormente seguíase por estrada durante case dous quilómetros até Rega de Ambrós. Séguese continuando por asfalto pero se habilitou una senda que se toma 1,3 km despois do cruzamento a Compludo e que evita un tramo de estrada. Finalmente, como no pasado, retómase a senda paralela paira chegar á poboación. Atravesamosde punta a punta (esta poboación do municipio de Molinaseca ten uns 600 metros de longo), pasando xunto á praza San Sebastián, onde se atopa o albergue de peregrinos e a fonte.Tellados de lousa e balconadas de madeira dan paso a unha senda, que descende baixo a sombra dos castiñeiros e o frescor do. Xa en campo aberto chegamos de novo xunto á estrada, que volvemos deixar paira iniciar un descenso tortuoso que deixará o seu sinal nos nosos músculos. Á beira dalgúns chopos, alimentados polo, desembocamos na LLE-142.Ao pé da estrada está o, de finais do XVII e que cede o paso ásobre o, polo que entramos en Molinaseca. Esta localidade, capital do municipio que tamén engloba ao Acivro e Rega de Ambrós, conta cunha boa rede de bares e restaurantes, farmacia, panadaría, etc.Cruzamos a localidade pola rúa Real que desemboca na avenida de Fraga Iribarne, xunto á LLE-142. Pasamos albérguelos e deixamos a compañía da estrada tras unha pista de tenis. Viramos á dereita e tomamos un camiño que progresa cerca do. Ollo, porque ao chegar á estradanon hai que seguir polo paseo paralelo a esta que pasa xunto á urbanización Patricia. Unha mouteira algo escondido baixo a beiravía esquerda da estrada sinálanos a dirección correcta. Una pista con algún tobogán, molesto a estas alturas de etapa, conduce atéPoboado xa na Idade Media, Campo conta cunha, ae as. Deixamos Campo xunto á veiga do, que flúe á dereita. Varias barriadas escóltannos até cruzar o ríoe catrocentos metros despois salvamos as vías paira finiquitar en breve a vixésimo segunda etapa.e o albergue parroquial derecíbennos.