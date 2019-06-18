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Etapa de Foncebadón a Ponferrada
Nesta etapa áchase o punto de máis altitude de todo o camiño francés
Información sobre a etapa 22: Etapa de Foncebadón a Ponferrada
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Puntos de interese da etapa 22: Etapa de Foncebadón a Ponferrada
O itinerario
- Km 0. Foncebadón (Albergues. Bares. Tenda)
Despedimos Foncebadón rúa arriba, entre muros caídos e a igrexa, cuxa espadana recibe sempre as primeiras luces do día. Á saída tomamos o camiño da esquerda, que en suave pendente achéganos até a estrada LLE-142, a nosa guía na etapa de hoxe (Km 1,5). Por unha senda paralela á estrada, que avanza xunto a algún bosquete de repoboación, chegamos até a Cruz de Ferro. Situada a uns exactos 1500 metros de altitude, non é máis que unha pequena cruz de ferro levantada por un desproporcionado mastro de madeira. De costas á cruz é tradición arroxar unha pedra á chea xa levantada. Un xesto calcado ao que facían os segadores galegos cando se desprazaban a Castela para traballar nos campos de cereal e tamén os arrieros e os pastores trashumantes (Km 2,2).
Xunto á cruz erixir en 1982 unha capela consagrada a Santiago Apóstol. Desde este punto retomamos a marcha pola senda paralela á LLE-142. Serbales de Cazadores (Sorbus aucuparia), árbore caducifolia distinguible facilmente polos seus grosos acios de bayas vermellas, arroupan os nosos pasos. Dous quilómetros e trescentos metros despois da Cruz de Ferro plantámonos no refuxio de Manjarín, o albergue máis peculiar do Camiño xestionado por Tomás Martínez, o hospitalero templario. O tañido dunha campá e os sinais de fume guíannos cara ao seu interior. O ambiente de portas dentro é mellor descubrilo por un mesmo.
- Km 4,5. Manjarín (Albergue. En tempada Bar móbil entre Manjarín e O Acivro)
Algo máis de 7 quilómetros separan o refuxio de Manjarín dO Acivro. Salvo algunha curva que se atalla, o itinerario discorre sempre paralelo á estrada. Durante os primeiros 3,5 quilómetros se llanea e mesmo se sobe levemente, deixando ao carón a Base militar de Transmisións, situada baixo Pena Llabaya e abandonada en 1990. Un quilómetro máis adiante da Base comeza realmente o descenso con vistas a Ponferrada (desde a distancia distínguese nela unha mancha negra que corresponde á torre da Rosaleda de máis de 100 metros). Neste tramo hai atópase o bar móbil A Parada, que adoita abrir de abril a finais de outubro! A senda é pedregosa e en forte pendente (recoméndase aos ciclistas que descendan pola estrada). Tras eses sete quilómetros, o Camiño preséntase nO Acivro, a primeira localidade dO Bierzo.
- Km 11,6. O Acivro (Albergues. Hotel. Bar. Tenda)
Documenta Juan Uría que os veciños desta localidade estiveron libres de impostos a cambio de colocar oitocentas estacas para indicar o camiño aos viaxeiros. Neste núcleo berciano rodeado de piornos e pastos, un hotel, unha tenda onde comprar bocadillos e un mesón permiten unha paréntese na etapa que xa completamos en máis dun 40%. Saíndo dO Acivro topámonos cunha gráfica escultura realizada por Eulogio Pisabarros en memoria de Heinrich Krausse, peregrino alemán que faleceu realizando o Camiño. Descanse en paz.
Anteriormente seguíase por estrada durante case dous quilómetros até Riego de Ambrós. Séguese continuando por asfalto pero se habilitou unha senda que se toma 1,3 km despois do cruzamento a Compludo e que evita un tramo de estrada. Finalmente, como no pasado, retómase a senda paralela para chegar á poboación. Atravesamos Riego de Ambrós de punta a punta (esta poboación do municipio de Molinaseca ten uns 600 metros de longo), pasando xunto á praza San Sebastián, onde se atopa o albergue de peregrinos e a fonte.
- Km 15. Riego de Ambrós (Albergue. Bar. Tenda)
Tellados de lousa e balconadas de madeira dan paso a unha senda, que descende baixo a sombra dos castiñeiros e o frescor do arroio de Prado. Xa en campo aberto chegamos de novo xunto á estrada (Km 16,4), que volvemos deixar para iniciar un descenso tortuoso que deixará o seu sinal nos nosos músculos. Á beira dalgúns chopos, alimentados polo arroio da Pretadura, desembocamos na LLE-142 (Km 19,2).
Ao pé da estrada está o Santuario da Virxe das Angustias, de finais do XVII e que cede o paso á ponte medieval sobre o río Meruelo, polo que entramos en Molinaseca. Esta localidade, capital do municipio que tamén engloba aO Acivro e Riego de Ambrós, conta cunha boa rede de bares e restaurantes, farmacia, panadaría, etc.
- Km 19,7. Molinaseca (Albergues. Hostais. Bares. Tendas. Farmacia. Caixeiro)
Cruzamos a localidade pola rúa Real que desemboca na avenida de Fraga Iribarne, xunto á LLE-142. Pasamos albérguelos e deixamos a compañía da estrada tras unha pista de tenis. Viramos á dereita e tomamos un camiño que progresa cerca do río Meruelo. Ollo, porque ao chegar á estrada (Km 22,5) non hai que seguir polo paseo paralelo a esta que pasa xunto á urbanización Patricia. Unha mouteira algo escondido baixo a beiravía esquerda da estrada sinálanos a dirección correcta. Unha pista con algún tobogán, molesto a estas alturas de etapa, conduce até Campo.
- Km 24. Campo (Bar)
Poboado xa na Idade Media, Campo conta cunha fonte romana, a ermida do Santo Cristo, a igrexa parroquial dA nosa Señora da Aciñeira e as casas solariegas das Lúas. Deixamos Campo xunto á veiga do río Boeza, que flúe á dereita. Varias barriadas escóltannos até cruzar o río (Km 26,4) e catrocentos metros despois salvamos as vías para finiquitar en breve a vixésimo segunda etapa. Ponferrada e o albergue parroquial de San Nicolás de Flüe recíbennos.
- Km 27,3. Ponferrada (Todos os Servizos)
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