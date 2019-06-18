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Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
Leon utzi eta O Cebreiro parrokiatik Galiziara sartu zen.
Etapari buruzko informazioa 24: Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
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Etapako interesguneak 24: Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
Ibilbidea
- 0 km. Villafranca del Bierzo (zerbitzu guztiak)
Ura - Ribadeo de Villafranca del Bierzo kalea zeharkatu ondoren, Zamorako aldapatik laurogeita hamar gradu ezkerrera egin (Santa Katalina kalera iristean), erromesaren monumentuaren ondotik pasa, Burbia ibaia gurutzatu (ikus oharrak, mendiaren ibilbide alternatiboaz informatzeko) eta Concepción eta Espíritu Santo kaleetatik jarraitu. Azken horretatik, Villafranca utzi eta kilometro batez Valcarce ibaiaren ibilguko bazterbidetik jarraituko dugu. Hala, oinezkoentzako errei batera iritsiko gara. Bobsleigh-pista baten antzekoa da, eta metro batera iristen ez den horma batek babesten du. Horma hori A-6 autobiaren eta N-VI autobiaren (1,8 km) artean dago. Erromesen gordelekutik A-6-ko bidezubi batzuen azpitik pasatuko gara (4,1 km), Peraxerako desbideraketa hartu aurretik, N-vi-ko 410 k.p.aren parean. Kontu handiz gurutzatuko dugu nazioa eta sarbideko errepidea, Valcarce ibaiaren ertzeko makalek eta tamaina handiko gaztainondoek babestuta, eguneko lehen herrira iritsiko gara: Perrexila
- 5,2 km. Azkaratza (aterpetxea. Taberna)
Herria zeharkatuko dugu - ezkerretara ateratzean aterpetxea dago - oinezkoentzako erreiari berriro heltzeko. Kilometro bat eta seiehun metro aurrerago, Trabadeloko atsedenlekua dago (6,9 km), eta kilometro bat aurrerago, N-VI errepidea gurutzatuko dugu, herri horretara desbideratzeko. Valcarceko ibaiertzeko basoaren albo banatan, gaztainondo handiekin, Trabadeloraino joango gara, bidean geldialdi bat egiteko behar den azpiegiturarekin.
- 9,7 km. Trabadelo (aterpetxeak. taberna. Denda. Farmazia)
Herria utzi, eta eskuinetara utzi Pradela eta Sotelorako desbideraketa. Oraingo honetan, ez gara gure bobsleigh pistara itzuliko, kilometro eta erditik hurbil ibiliko gara pista asfaltatu batetik, pista nazionalaren gainetik. Valcarce ibaia (10,5. km) elikatzen duen erreka bat gaindituta, oinezkoentzako erreia berriro elkartzen da, N-vi-ren ertzean. Kilometro bat eta zazpiehun metro baino gehiago egin ondoren, Valcarceko La Portela ikusiko dugu, baita zerbitzuren bat ere.
- 13,7 km. La Portela de Valcarce (aterpetxea. Tabernak. Oinarrizko denda. Kutxazain automatikoa)
La Portelaren ondoren, N-vi-arekin batera 300 metro besterik ez ziren igaro, eta Ambasmestaserako eta Valcarceko ibarrerako bidea hartu genuen. Lehenengo Ambasmestasera iritsiko gara, Balboa eta Valcarce ibaien elkargunera.
- 14,9 km. Ambasmestas (aterpetxea. Tabernak. Denda)
2017aren hasieran, Yaneth Gómezek supermerkatu txiki bat duen kafetegi bat ireki zuen Ambasmestasen irteeran. Ondoren, Valcarce ibarrean sartuko gara, ibarreko zerbitzuen herria, Magdalena elizarekin.
- 16,5 km. Valcarceko ibarra (zerbitzu guztiak)
Orain Ruitelanera joango gara. Etapa-altuera honetan 171 metroko altuera besterik ez dugu irabazi. Portuaren oinarria gertu dago.
- 18,6 km. Ruitelan (aterpetxea. Tabernak)
Ruitelanetik irtetean, malda pixka bat aldatu egiten da, eta gero etorriko denaren aperitibo txiki bat besterik ez. Pixka bat gorago, ezkerretara, Herrerietara doan desbideratzea hartuko dugu. Gune txiki horretara iritsi aurretik, Valcarce ibaia gurutzatuko dugu harrizko zubi batetik.
- 20,1 km. Herrerias (aterpetxeak. Denda. Tabernak)
Herrixka zeharkatuko dugu Hospital auzoraino (20,8 km), aurreko gunearen jarraipena, erromes ingelesentzako ospitale zaharraren izena hartzen duena. Etxe multzo hori uztean hasi zen O Cebreirorako igoera. Asfaltoz egindako aldapa gogor batek, ezerezetik aterata, ia kilometro bateko estrategia planteatzera gonbidatzen gaitu. Estrategia horretan, erritmoa jaitsi, urratsak laburtu eta arnasketa egokitu beharko da. Horrelakoetan, motxilaren pisua erabakigarria da. Igoera betean, bidegileek asfaltatutako pistaren ezkerraldean sortzen den bidexka hartu beharko dute. Txirrindulariek aurrez aurre jarraitu behar dute asfaltotik (22. km). Bidean, maldak atsedenaldi labur bat ematen digu Refoxo erreka gurutzatu arte, eta berriro ere galtzada ilun batetik lotzen gaitu, gaztainondoen eta haritzen hosto erorkorren azpian gogor igotzen dena. Agertoki honek La Fabara eramango gaitu -sarreran aterpetxerako desbideratze bat dago. Herrian tabernak eta dendak daude, galdutako indarrak berreskuratzeko behar den guztia dutenak.
- 23,5 km. Faba (aterpetxeak. taberna. Denda)
La Fabaren ondoren, atalasea utzi, eta belardi-eremu ireki batera atera ginen, baso atlantikoak ikusteko. Panoramika zabalek eragina dute maldaren pertzepzioan, eta malda leunago bihurtzen da Leongo azken herrira iritsi arte, Frantziako Santiago bidean: Gaztelako urmaela.
- 25,9 km. Gaztelako urmaela (aterpetxea eta taberna)
700 bat metro gorago, lehen mugarri jacobeo bat dago, distantziak seinalatuta. 152,5 da eta Os Santos (Teso dos Santos) du izena. Laurehun metro geroago, Leondik abiatuko da Bidea, Bide Frantsesetik kilometro gehien egin dituen probintzia: 214,4. Azkenean, Galizia eta, zehazki, Lugo zapalduko ditugu. Etapa nagusia amaitzear dago (27. km). Nekatuta, azken kilometroa egin eta Santa Maria la Real eliza prerromanikora iritsiko gara. Erromesen aterpetxea, Galiziako Xuntako lehena, parrokia horren beste muturrean dago.
- 28,4 km. O Cebreiro (aterpetxea. Landetxeak eta ostatuak. Tabernak. Denda)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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