Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

L’itinerari

Km 0. Villafranca del Bierzo (Tots els Serveis)

Km 5,2. Pereje (Alberg. Bar)

Km 9,7. Trabadelo (Albergs. Bar. Botiga. Farmàcia)

Km 13,7. La Portela de Valcarce (Alberg. Bars. Botiga bàsica. Caixer automàtic)

Km 14,9. Ambasmestas (Alberg. Bars. Botiga)

Km 16,5. Horta de Valcarce (Tots els Serveis)

Km 18,6. Ruitelán (Alberg. Bars)

Km 20,1. Les Ferreries (Albergs. Botiga. Bars)

Km 23,5. La Faba (Albergs. Bar. Botiga)

Km 25,9. Laguna de Castella (Alberg i Bar)

Km 28,4. O Cebreiro (Alberg. Cases Rurals i Pensions. Bars. Botiga)

Després de travessar el carrer de l'Aigua-Ribadeo de Villafranca del Bierzo, girem noranta graus a l'esquerra per la costa de Zamora (en arribar al carrer Sant Catalina), passem al costat del monument al pelegrí, travessem el riu Burbiai continuem pels carrers de la Concepció i Esperit Sant. Per aquesta última abandonem Villafranca i seguim durant un quilòmetre pel voral de la carretera, que acompanya el curs del. D'aquesta manera arribem a un carril per als vianants, alguna cosa semblança a una pista de bobsleigh i protegit per un mur que no arriba al metre d'altura, que avança encaixonat entre l'autovia A-6 i la N-VIPer aquest de cleda de pelegrins passem sota diversos viaductes de la A-6abans de prendre el desviament a Pereje, a l'altura del p.k 410 de la N-VI. Creuem amb precaució la nacional i per la carretera d'accés, escortats pels pollancres de la ribera del Valcarce i per castanyers de gran port, arribem a la primera localitat del dia:Travessem la localitat - a la sortida a mà esquerra es troba l'alberg - per a reprendre el carril per als vianants. Un quilòmetre i sis-cents metres més endavant es troba l'àreai un quilòmetre més amunt creuem de nou la N-VI per a prendre el desviament a aquesta població. Flanquejats de nou pel bosc de ribera del Valcarce, amb superbs castanyers, avancem fins a Trabadelo, amb infraestructura necessària per a fer un alt en el Camí.Deixem la població, deixant a la dreta el desviament a Pradela i Sotelo, i aquesta vegada no retornem immediatament a la nostra pista de bobsleigh , sinó que caminem prop de quilòmetre i mig per una pista asfaltada, per sobre de la nacional. Superat un rierol que alimenta al riu Valcarcetornem al retrobament del carril per als vianants, a la vora de la N-VI. Un quilòmetre i set-cents metres més de tediós carril ens situen en, també amb algun servei.Després de la Portela, a penes transitats 300 metres en companyia de la N-VI, prenem el desviament cap a Ambasmestas i Vega de Valcarce. Primer arribem a Ambasmestas, confluència delsA principis de 2017, Yaneth Gómez va obrir a la sortida d'Ambasmestas l'Adrogueria, una cafeteria amb un petit supermercat. Posteriorment entrem a Vega, població de serveis de la vall amb la sevaEns dirigim ara fins a Ruitelán. A hores d'ara d'etapa tan sols hem guanyat 171 metres d'altitud. La base del port està a prop.A la sortida de Ruitelánel pendent s'empitjora una mica, tan sols un petit aperitiu del que vindrà després. Alguna cosa més amunt, a l'esquerra, prenem el desviament que baixa fins a les. Abans d'arribar a aquest petit nucli travessem elper un pont de pedra.Creuem el llogaret fins al, una continuació del nucli anterior que pren el seu nom de l'antic hospital per a pelegrins anglesos. En abandonar aquest conjunt de cases comença la veritable ascensió a O Cebreiro.Un dur repecho per asfalt, com sortit del no-res, de gairebé un quilòmetre ens convida a plantejar l'estratègia, que consistirà a baixar el ritme, escurçar els passos i compassar la respiració. En aquestes circumstàncies és on el pes de la motxilla juga un paper determinant. En plena pujada, els caminantes hauran de prendre la senda que neix a l'esquerra de la pista asfaltada. Els ciclistes han de continuar de front per asfalt.Ja en la senda, el pendent ens dóna un breu respir fins a creuar eli ens venta de nou per una calçada ombrívola que ascendeix durament sota el dosser de les fulles caduques de castanyers i roures. Aquest escenari ens acosta fins a la-a l'entrada existeix un desviament cap a l'alberg. Al poble hi ha bar i una botiga amb tot el necessari per a recuperar les forces perdudes.Després de la Faba abandonem progressivament l'ombria per a sortir a un terreny obert de pasturatges amb vista als boscos atlàntics. Les àmplies panoràmiques influeixen en la percepció del pendent, que es torna lleugerament més suau fins a aconseguir l'últim poble de Lleó en el camí de Sant Jaume Francés:Uns 700 metres més amunt apareix la primera fita jacobeo amb senyalització de distàncies. És el 152,5 i porta la inscripció). Quatre-cents metres després el Camí s'acomiada de Lleó, la província amb més quilòmetres de recorregut del Camí Francès: res menys que 214,4. Per fi trepitgem Galícia i, en concret, Lugo. L'etapa reina està a punt de concloure). Fatigats, solucionem l'últim quilòmetre fins a l'església, que dóna la benvinguda a. L'alberg de pelegrins, el primer de la Xunta de Galícia, es troba a l'altre extrem d'aquesta parròquia de Lugo.