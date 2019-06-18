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O Cebreirotik Triacastelara bitarteko etapa
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Etapari buruzko informazioa 25: O Cebreirotik Triacastelara bitarteko etapa
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Etapako interesguneak 25: O Cebreirotik Triacastelara bitarteko etapa
Ibilbidea
- 28,4 km. O Cebreiro (aterpetxea. Landetxeak eta ostatuak. Tabernak. Denda)
Lainoak ez badu eragozten harana ezkutatuz, O Cebreirotik egunsentia ikustea, Santa Maria la Realeko tenpluaren ondoan, pribilegio bat da, eta ezin diogu uko egin Bideari. Gaur, azkenik, Santiagoko lurretan murgilduko gara, lainoa eta orballoarena; zastro zeltena eta erromatarrek desiratutako meatzeena; hainbat muinotakoa, harizti eta gaztainondo-soutorena. Seinalizazio ofizialak 151 kilometro markatzen ditu Santiagoraino, gure 154,7. Hogeita bosgarren etapa erromesen aterpetxearen gainetik hasiko dugu. Mendiko landarediaren babespean, 1296 metrotik 1370era (Galiziako Bide Frantseseko punturik altuena) igoko gara Teso da Cruz eta Area mendien inguruetan. Hortik baso pista zabal batera jaitsiko gara (1,5 km). Eguneko lehen parrokiara doa. Galizian herriei kontzeju deitzen zaie, eta toki edo herrixka desberdinetakoak dira. Hegoalderantz, baso-pistaren ezkerretara, O Courel mendilerroa osatzen duten iratze, haritz, gaztainondo eta larre-muino itxietan ikusten da. Basoko pista LUaren (633) oinean amaitzen da, Liñareseko Santo Estebo parrokia dagoen tokian. Nabe bakarreko eliza prerromanikoa du.
- 3,2 km. Liñares (aterpetxea. Otorduetarako balio ez duen taberna. Denda)
Tenpluaren atzean LU-633 gurutzatuko dugu, gaurko etapan lagun leiala, eta errepidetik oso gertu dagoen bidexka bat hartuko dugu, bere pago, gorosti eta espezie atlantikoen gainerako katalogoekin jantziko gaituena. Lehen gaina, San Roke, laster iritsiko da. LUren beste aldean, 1270 metrora eta ikuspegi zabal baten aurrean, Erdi Aroko erromes baten eskultura plastikoa dago, haizearen kontra aurrera egiten duena. José María Acuña artistak hil zuen (4,1 km). Bidexkak LU633aren ibilbidea jarraitzen du eta pixka bat jaisten da 1.205 metroraino. Ondoren, lautada faltsu batek Kondesako ospitalera hurbiltzen gaitu, eguneko bigarren biztanle-gunea. Jakobeo mugarriak 145,5 markatzen ditu. Herri honetan, seguru asko, "rubias gallegas" izeneko behiekin, haragiak estimatzen dituen kanela-koloreko behiekin, izango dugu lehen harremanetako bat.
- 5,7 km. Kondesako Ospitalea (aterpetxea. Taberna)
Cowboy-herri hau utzi eta LU-633-ko guardarrailera eramandako ildotik jarraituko dugu. Aurrerago, Sabugos eta Templerako desbideraketa hartuko dugu, baina berehala amaituko dugu asfaltatutako zatia, Padornelorako bidean. Harriaren erreinua eta arbel-lauzak dira.
- 8,1 km. Apaingarria
Parrokia txiki horretatik irtetean, aldapa gogor baina labur bati egin behar diogu aurre, eta Poio mendatera iritsiko gara. Ostatu-ostatu batek eta mesoi batek estrategikoki jasotzen dituzte ibiltariak, halako azelerazio baten ondoren bihotz-erritmoa egonkortzeko irrikaz baitaude.
- 8,5 km. Alto do Poio (aterpetxea. Tabernak)
LU-633 errepideari itsatsitako hiru kilometro bidexka baino gehiago daude hurrengo herritik. Tarte horretan guztian ia lautu egingo gara, 45 metroko altitudea baino ez baitugu jaitsiko. Horrela iritsi ginen Fonhotzera, Pedrafita do Cebreiroko gunera, tabernekin eta aterpetxearekin. Goiz samar pasatzen bagara eta oraindik tabernak ireki ez badituzte, baliteke bertakoren batek esne frijituko opilen dorre eder batekin hartzea.
- 11,9 km. Fonhotza (aterpetxea. Taberna)
Fonhotza zeharkatuko dugu, eta, LU-633 errepide banaezinaren ondoan, O Biduedoraino (2,4 kilometrora) eramango gaituen bidexkara itzuliko gara. Tarte horretan, ehun metro jaitsiko gara (14,3 km).
- 14,3 km. O Biduedo (taberna)
O Biduedoren ondoren, Triacastelako Concello ren ondoren, beherakada nabaritzen hasi da. Etaparen amaieratik 6,8 kilometro besterik ez dira bereizten, eta oraindik 530 bat metroko altitudea jaitsi behar dugu. Jaitsieran, bidea LUtik (633) askatzen saiatzen da, eta errepideko bira eta matxinadak konpontzen. Bihurgune itxi batek 1443 metroko altuerako Oribio mendia aurrez aurre ikusteko aukera ematen digu. Eskuinean, ibarraren barrenean, Triacastela dago. O Biduedoren ondorengo herrixka Fillobala da. Herrixka honetan aterpetxe bat eta taberna-jatetxe bat daude, Aira do Camiño izenekoa, Interneten sartzeko gune batekin eta denda txiki batekin.
- 17,3 km. Fillobala (aterpetxea. Bar-denda)
Fillovalen atzetik, errepidea gurutzatu eta zuhaitz artetik jaisten jarraituko dugu, kilometro bat aurrerago, askaldegi txiki baten ondoan. Horrela, Pasantesen sartuko gara (18,8 km), herrixka batean, kaperarekin, eta mugurdien salmenta partikularraren azpian zeharkatuko dugu. Jardunaldiak Ramil herrixkara arte jarraituko du (20,1 km). Gaztainondo mendeurrena dago bidearen ertzean, eta ia Triacastelari itsatsita. Aterpetxe publikoa sarrera berean dago, ezker-eskuko eremu batean, eta gainerakoa, aterpetxe pribatu ugari, herriaren erdian.
- 21,1 km. Triakastela (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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