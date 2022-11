Etapa d'O Cebreiro a Triacastela

L’itinerari

Km 28,4. O Cebreiro (Alberg. Cases Rurals i Pensions. Bars. Botiga)

Km 3,2. Liñares (Alberg. Bar que no serveix menjars. Botiga)

Km 5,7. Hospital dóna Comtessa (Alberg. Bar)

Km 8,1. Padornelo

Km 8,5. Alt do Poio (Alberg. Bars)

Km 11,9. Fonfría (Alberg. Bar)

Km 14,3. O Biduedo (Bar)

Km 17,3. Fillobal (Alberg. Bar-Botiga)

Km 21,1. Triacastela (Tots els Serveis)

Si la boira no ho impedeix ocultant la vall, veure començar el dia des d'O Cebreiro, al costat del temple de Santa María la Real, és un privilegi que ens brinda el Camí que no podem rebutjar. Avui, per fi, ens submergim en la terra de Santiago, la de la boira i l'orballo ; la dels castres cèltics i de les mines anhelades pels romans; d'infinitat de llomes, garrotxes de roures i soutos de castanyers. La senyalització oficial marca 151 quilòmetres fins a Santiago, la nostra 154,7. Iniciem la vint-i-cinquena etapa per sobre de l'alberg de pelegrins. Abrigats per la vegetació de la muntanya, ascendim des dels 1296 metres fins als 1370 (el punt més elevat del Camí Francès a Galícia) en els voltants del. Des d'aquest punt baixem a la trobada d'una.Condueix a la primera parròquia del dia. A Galícia els municipis es denominen, als quals pertanyen diferentsque engloben al seu torn a diferents. Cap al sud, a mà esquerra de la pista forestal, la vista es recrea en una infinitat de llomes espesses de falgueres, roures, castanyers i pasturatges que formen, entre altres, la serra d'O. La pista forestal desemboca al peu de la DL.-633, on es troba la parròquia de Santamb església preromànica d'una sola nau.Després del temple creuem la DL.-633, fidel acompanyant durant l'etapa d'avui, i prenem una senda molt pròxima a la carretera que ens abrigalla amb els seus fajos, grèvols i altre catàleg d'espècies atlàntiques. El primer alt, el de Sant, no triga a arribar. A l'altre costat de la DL.-633, a 1270 metres i davant una àmplia panoràmica, s'alça la plàstica escultura d'un pelegrí medieval que avança contra el vent. Va ser immortalitzat en bronze per l'artista.La senda segueix l'itinerari de la DL.-633 i descendeix lleugerament fins als 1.205 metres. Posteriorment, un fals pla ens aproxima fins a Hospitalel segon nucli habitat de la jornada. La fita jacobeo marca els 145,5. En aquest poble tindrem, probablement, un dels primers contactes amb les "rosses gallegues", les vaques de color canyella benvolgudes per la seva carn.Abandonem aquest poble de vaquers i continuem per un solc acostat al guardarrail de la DL.-633. Més endavant agafem el desviament a Sabugos i Temple però acomiadem immediatament el tram asfaltat per un camí que ens acosta a Padornelo. És el regne de la pedra i les lloses de pissarra.A la sortida d'aquesta petita parròquia afrontem una duríssima encara que breu costa per la qual aconseguim l'alt. Un bar - albergui i una fonda reben estratègicament als caminantes, ansiosos per estabilitzar el seu ritme cardíac després de semblant accelerada.Més de tres quilòmetres de senda pegada a la DL.-633 ens separen de la següent població. En tot aquest tram pràcticament llaneamos perquè tan sols descendim 45 metres d'altitud. Així arribem a Fonfría, nucli també de Pedrafita do Cebreiro, amb bars i alberg. Si passem relativament primerenc i encara no han obert els bars, és probable que alguna vilatana ens rebi amb una suculenta torre de coques de llet fregida.Travessem Fonfría i de nou, al costat de la inseparable DL.-633, tornem a la senda que ens porta per idèntic paisatge fins a, a 2,4 quilòmetres de distància. En tot aquest tram descendim exactament cent metres (Km 14,3).Després d'O Biduedo, ja del Concello de Triacastela, el descens comença a fer-se palès. Ens separen tan sols 6,8 quilòmetres del final d'etapa i encara hem de baixar uns 530 metres d'altitud. En la baixada, el camí procura desprendre's de la DL.-633 i atallar les voltes i revoltes de la carretera. Una corba pronunciada ens permet veure de front la muntanya, de 1443 metres d'altitud. A la dreta, en el fons de la vall, es troba Triacastela. El llogaret posterior a O Biduedo és. En aquest llogaret hi ha un alberg i un bar-restaurant, l'Aira, amb un punt d'accés a internet i una petita botiga.Després de Filloval travessem la carretera i continuem descendint entre arbratge per a tornar-la a creuar un quilòmetre més endavant, al costat d'un petit berenador. Així entrem en, estirat llogaret amb capella que travessem sota el reclam de la venda particular de gerds. La jornada continua fins al llogaret de Ramil, amb castanyer centenari a la vora del camí, i gairebé pegada a Triacastela. L'alberg públic es troba en la mateixa entrada, en un descampat a mà esquerra i la resta, un gran assortit d'albergs privats, en el centre de la població.