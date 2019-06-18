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Etapa d'O Cebreiro a Triacastela
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Informació sobre l’etapa 25: Etapa d'O Cebreiro a Triacastela
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Punts d’interès de l’etapa 25: Etapa d'O Cebreiro a Triacastela
L’itinerari
- Km 28,4. O Cebreiro (Alberg. Cases Rurals i Pensions. Bars. Botiga)
Si la boira no ho impedeix ocultant la vall, veure començar el dia des d'O Cebreiro, al costat del temple de Santa María la Real, és un privilegi que ens brinda el Camí que no podem rebutjar. Avui, per fi, ens submergim en la terra de Santiago, la de la boira i l'orballo ; la dels castres cèltics i de les mines anhelades pels romans; d'infinitat de llomes, garrotxes de roures i soutos de castanyers. La senyalització oficial marca 151 quilòmetres fins a Santiago, la nostra 154,7. Iniciem la vint-i-cinquena etapa per sobre de l'alberg de pelegrins. Abrigats per la vegetació de la muntanya, ascendim des dels 1296 metres fins als 1370 (el punt més elevat del Camí Francès a Galícia) en els voltants del Teso dóna Cruz i la muntanya Area. Des d'aquest punt baixem a la trobada d'una àmplia pista forestal (Km 1,5).Condueix a la primera parròquia del dia. A Galícia els municipis es denominen concellos, als quals pertanyen diferents parròquies que engloben al seu torn a diferents llocs o llogarets. Cap al sud, a mà esquerra de la pista forestal, la vista es recrea en una infinitat de llomes espesses de falgueres, roures, castanyers i pasturatges que formen, entre altres, la serra d'O Courel. La pista forestal desemboca al peu de la DL.-633, on es troba la parròquia de Sant Estevo de Liñares, amb església preromànica d'una sola nau.
- Km 3,2. Liñares (Alberg. Bar que no serveix menjars. Botiga)
Després del temple creuem la DL.-633, fidel acompanyant durant l'etapa d'avui, i prenem una senda molt pròxima a la carretera que ens abrigalla amb els seus fajos, grèvols i altre catàleg d'espècies atlàntiques. El primer alt, el de Sant Roque, no triga a arribar. A l'altre costat de la DL.-633, a 1270 metres i davant una àmplia panoràmica, s'alça la plàstica escultura d'un pelegrí medieval que avança contra el vent. Va ser immortalitzat en bronze per l'artista José María Acuña (Km 4,1).La senda segueix l'itinerari de la DL.-633 i descendeix lleugerament fins als 1.205 metres. Posteriorment, un fals pla ens aproxima fins a Hospital dóna Comtessa el segon nucli habitat de la jornada. La fita jacobeo marca els 145,5. En aquest poble tindrem, probablement, un dels primers contactes amb les "rosses gallegues", les vaques de color canyella benvolgudes per la seva carn.
- Km 5,7. Hospital dóna Comtessa (Alberg. Bar)
Abandonem aquest poble de vaquers i continuem per un solc acostat al guardarrail de la DL.-633. Més endavant agafem el desviament a Sabugos i Temple però acomiadem immediatament el tram asfaltat per un camí que ens acosta a Padornelo . És el regne de la pedra i les lloses de pissarra.
- Km 8,1. Padornelo
A la sortida d'aquesta petita parròquia afrontem una duríssima encara que breu costa per la qual aconseguim l'alt do Poio. Un bar - albergui i una fonda reben estratègicament als caminantes, ansiosos per estabilitzar el seu ritme cardíac després de semblant accelerada.
- Km 8,5. Alt do Poio (Alberg. Bars)
Més de tres quilòmetres de senda pegada a la DL.-633 ens separen de la següent població. En tot aquest tram pràcticament llaneamos perquè tan sols descendim 45 metres d'altitud. Així arribem a Fonfría , nucli també de Pedrafita do Cebreiro, amb bars i alberg. Si passem relativament primerenc i encara no han obert els bars, és probable que alguna vilatana ens rebi amb una suculenta torre de coques de llet fregida.
- Km 11,9. Fonfría (Alberg. Bar)
Travessem Fonfría i de nou, al costat de la inseparable DL.-633, tornem a la senda que ens porta per idèntic paisatge fins a O Biduedo, a 2,4 quilòmetres de distància. En tot aquest tram descendim exactament cent metres (Km 14,3).
- Km 14,3. O Biduedo (Bar)
Després d'O Biduedo, ja del Concello de Triacastela, el descens comença a fer-se palès. Ens separen tan sols 6,8 quilòmetres del final d'etapa i encara hem de baixar uns 530 metres d'altitud. En la baixada, el camí procura desprendre's de la DL.-633 i atallar les voltes i revoltes de la carretera. Una corba pronunciada ens permet veure de front la muntanya Oribio, de 1443 metres d'altitud. A la dreta, en el fons de la vall, es troba Triacastela. El llogaret posterior a O Biduedo és Fillobal. En aquest llogaret hi ha un alberg i un bar-restaurant, l'Aira do Camiño, amb un punt d'accés a internet i una petita botiga.
- Km 17,3. Fillobal (Alberg. Bar-Botiga)
Després de Filloval travessem la carretera i continuem descendint entre arbratge per a tornar-la a creuar un quilòmetre més endavant, al costat d'un petit berenador. Així entrem en Passants (Km 18,8), estirat llogaret amb capella que travessem sota el reclam de la venda particular de gerds. La jornada continua fins al llogaret de Ramil (Km 20,1), amb castanyer centenari a la vora del camí, i gairebé pegada a Triacastela . L'alberg públic es troba en la mateixa entrada, en un descampat a mà esquerra i la resta, un gran assortit d'albergs privats, en el centre de la població.
- Km 21,1. Triacastela (Tots els Serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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