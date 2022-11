Etapa de Triacastela a Sarria

L’itinerari

Km 0. Triacastela (Tots els Serveis)

Km 2,2. A Bassa (Alberg)

Km 7,8. Montant

Km 8,5. Fontearcuda

Km 10,4. Furela (Bar)

Km 11,7. Pintín (Bar)

Km 13,1. Calvor (Alberg)

Km 13,6. Aguiada (Bar)

Km 18,3. Sarria (Tots els Serveis)

Els que hagin pernoctat en l'alberg públic han de travessar Triacastela pel carrer central fins a la sortida de la població. El Camí es bifurca i cal triar un dels itineraris. A mà esquerra, per la DL.-633, progressa eli el seu monestir benedictí i d'allí continua fins a Sarria. A mà dreta part l'itinerari, 6,5 quilòmetres més curt encara que supera un desnivell de 238 metres els primers 5,5 quilòmetres.A la sortida de Triacastela girem a mà dreta i creuem la DL.-633. A la dreta, lleugerament a dalt, neix el. Ho prenem i, després d'un curt tram, abandonem la carretera per la dreta per a seguir per una pista asfaltada. Posteriorment agafem un camí que condueix finsPer costa més pronunciada continuem envoltats de frondosos roures fins a desembocar de nou en la carretera, just a l'altura de la. Un bon repecho per asfalt ens deixa a l'altura de San. La població queda a mà esquerra i una màquina de refrescos al peu de la carretera és tot el que s'ofereix per aquests paratges.L'itinerari continua el seu ascens per la carretera, al principi en fals pla per a endurir-se després, fins als voltants de l'alt. En l'alt deixem la carretera per a gaudir del tram més bonic de l'etapa. Passadissos tancats de castanyers, roures, i bedolls ens escorten. La baixada a Montant- un llogaret que a penes es frega - és perillosa ja que el pis està format per lajas de pedra.Continuem el descens fins al llogaret de Fontearcuda, on la fita jacobeo ens anuncia els 121,5 quilòmetres.El Camí baixa de Fontearcuda fins a la carretera i aquesta es creua (atents a la senyalització perquè cal buscar la fita) per a prendre un camí que evita la llarga marrada de la carretera que passa per Zoo. Salvem un rierol i avancem per la senda que sali de nou a la carretera. Les espesses taques de roures i castanyers donen pas als prats. Per asfalt arribem finalment a Furela, on podem recuperar forces en el bar situat al peu de la carretera.Travessem per mitjà de la població i travessem la carretera al costat del cartell que anuncia l'entrada al. Un quilòmetre resta per a arribar a Pintín, que també ofereix bar i restaurant.El Camí segueix acostat a la carretera DL.-5602 i un quilòmetre més endavant la creua per a internar-se fugaçment per un tram boscós que atalla una corba prolongada. Baixem de nou a la carretera i passem en breu al costat de l'alberg. La parròquia del mateix nom queda per darrere de l'alberg, a mà esquerra.Cinc-cents metres després ens deslliguem breument de la DL.-5602 per a entrar enDesprés de la població tornem als braços de la carretera per una senda paral·lela. El Camí deixa a mà dreta unenvoltat per un jardíi continua per l'andadero deixant a un costat l'encreuament a Airexe. A l'esquerra de la carretera queda la parròquia de San.Amb vista de Sarria, l'andadero de terra continua progressant al peu de la DL.-5602 per petits tobogans. Passem lai l'encreuament a Ferreiros, que es deixa a mà dreta. Immediatament arribem al costat del, amb 12 places en llitera per a pelegrins situades en un parell de botigues (veure apartat observacions), i deixem Mendros a la dreta.Entrem així entopant-nos amb el primer alberg. No en va aquesta capital de Concello ostenta el major nombre d'albergs del Camí Francès i és el lloc triat per molts caminantes per a iniciar la peregrinació, ja que es troba en la distància ideal per a aconseguir la Compostela. La rúa José Sánchez ens deixa al peu de la rúa Calvo Sotelo, que creuem per a continuar de front per la rúa do Pelegrí. Salvem per un pont eli creuem en Benigne Quiroga per a girar al costat de la. Una escalinata puja fins a l'entrada de la, que hauria de canviar el seu nom pel de la "rúa dels Albergs", ja que es comptabilitzen més de 5, inclòs el públic.Per aquest itinerari la distància recorreguda és de 24,7 quilòmetres. Les fites jacobeos que marquen la distància de mitjà al mig quilòmetre no els veurem en aquest itinerari, poblat no obstant això per les característiques fletxes grogues. La ruta acompanya el discórrer del riu Sarria, també conegut pel nom de riu Oribio, ja que es forma en els vessants d'aquesta muntanya en el Concello de Triacastela.Cal prendre la bifurcació de l'esquerra. Se surt de Triacastela per a desembocar finalment en la carretera DL.-633. Aquesta, per terreny favorable arriba fins a San(Km 3,8), parròquia del Concello de Samos ja documentada l'any 1175. En aquesta parròquia es troba elde l'any 1551 i la, alberg de la Xunta inaugurat en 2010. Des de San Cristovo, un camí que acompanya al riu per la dreta progressa fins a Renche, una altra parròquia de Samos també documentada en 1175. (Km5,5). A l'altre costat de la DL.-633 queda Vigo.Des de Renche, de nou per bells paisatges al costat de l'horta del Sarria o Oribio, es progressa fins a la immediata Llastos, un llogaret de Reche, i s'arriba fins a Freituxe(Km 7,3). Després pugem i baixem hata laamb església d'estil romànic rural (Km 8,4). A la sortida d'aquesta població tornem a la DL.-633 i la creuem per a dirigir-nos fins a Samos, capital del Concello on es troba el cèlebre monestir benedictí i que compta amb tots els serveis (Km 9,8).Després de Samos es torna a la companyia de la carretera fins a Teiguín(Km 11,7), llogaret de la, a la qual pugem posteriorment (Km 12,8). En Teiguín ja hem dit adéu a la companyia de la carretera i des de la parròquia de Santa Uxía de Pascais tornem al pròxim rumor del riu per a, primer per camins i més endavant per pistes i trams asfaltats, aconseguir els minúsculs llogarets de Gorolfe,, lloc pertanyent a la parròquia de Santiago d'Extrasiz i última entitat del Concello de Samos. Per cert, entre Veiga i Sivil es es travessa el riu Sarria per un pont medieval amb capella a l'entrada.Accedim alpel llogaret de Gossos, pertanyent a la parròquia de Calvor i que mostra un pazo amb torre vinculat a les famílies Monseiro, González, Losada i Sarment. Des d'aquí salvem la DL.-5602 per a arribar finalment a Aguiada, població on enllacem amb l'itinerari que prové de San Xil (Km 20). Des d'aquí a la rúa Major de Sarria resten 4,7 quilòmetres.