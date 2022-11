Etapa de Ou Cebreiro a Triacastela

O itinerario

Km 28,4. Ou Cebreiro (Albergue. Casas Rurais e Pensións. Bares. Tenda)

Km 3,2. Liñares (Albergue. Bar que non serve comidas. Tenda)

Km 5,7. Hospital dá Condesa (Albergue. Bar)

Km 8,1. Padornelo

Km 8,5. Alto do Poio (Albergue. Bares)

Km 11,9. Fonfría (Albergue. Bar)

Km 14,3. Ou Biduedo (Bar)

Km 17,3. Fillobal (Albergue. Bar-Tenda)

Km 21,1. Triacastela (Todos os Servizos)

Se a néboa non o impide ocultando o val, ver amencer desde Ou Cebreiro, xunto ao templo de Santa María a Real, é un privilexio que nos brinda o Camiño que non podemos rexeitar. Hoxe, por fin, mergullámonos na terra de Santiago, a da néboa e o orballo; a dos castros celtas e das minas ansiadas polos romanos; de infinidade de lomas, fragas de carballos e soutos de castiñeiros. A sinalización oficial marca 151 quilómetros até Santiago, a nosa 154,7. Iniciamos a vixésimo quinta etapa por encima do albergue de peregrinos. Abrigados pola vexetación da montaña, ascendemos desde os 1296 metros até os 1370 (o punto máis elevado do Camiño Francés en Galicia) nas inmediacións do. Desde ese punto baixamos ao encontro dunha.Conduce á primeira parroquia do día. En Galicia os municipios denomínanse, aos cales pertencen distintasque engloban á súa vez a distintos. Cara ao sur, a man esquerda da pista forestal, a vista recréase nunha infinidade de lomas tupidas de helechos, carballos, castiñeiros e pasteiros que forman, entre outras, a serra de. A pista forestal desemboca ao pé da LU-633, onde se atopa a parroquia decon igrexa prerrománica dunha soa nave.Tras o templo cruzamos a LU-633, fiel acompañante durante a etapa de hoxe, e tomamos una senda moi próxima á estrada que nos arroupa coas súas haxas, acivros e demais catálogo de especies atlánticas. O primeiro alto, o de, non tarda en chegar. Alén da LU-633, a 1270 metros e ante unha ampla panorámica, álzase a plástica escultura dun peregrino medieval que avanza contra o vento. Foi inmortalizado en bronce polo artista.A senda segue o itinerario da LU-633 e descende lixeiramente até os 1.205 metros. Posteriormente, un falso chairo aproxímanos atéo segundo núcleo habitado da xornada. A mouteira xacobea marca os 145,5. Neste pobo teremos, probablemente, uno dos primeiros contactos coas "louras galegas", as vacas de cor canela apreciadas pola súa carne.Abandonamos este pobo de vaqueiros e continuamos por un asuco arrimado ao guardarrail da LU-633. Máis adiante collemos o desvío a Sabugos e Amorne pero despedimos de inmediato o tramo asfaltado por un camiño que nos achega a Padornelo. É o reino da pedra e as laxas de lousa.Á saída desta pequena parroquia afrontamos una durísima aínda que breve costa pola que alcanzamos o. Un bar - albergue e un mesón reciben estratexicamente aos camiñantes, ansiosos por estabilizar o seu ritmo cardíaco tras semellante acelerón.Máis de tres quilómetros de senda pegada á LU-633 sepárannos da seguinte poboación. En todo este tramo practicamente llaneamos porque tan só descendemos 45 metros de altitude. Así chegamos a Fonfría, núcleo tamén de Pedrafita do Cebreiro, con bares e albergue. Se pasamos relativamente temperán e aínda non abriron os bares, é probable que algunha aldeá nos reciba cunha suculenta torre de sopapos de leite frito.Atravesamos Fonfría e de novo, xunto á inseparable LU-633, regresamos á senda que nos leva por idéntica paisaxe até, a 2,4 quilómetros de distancia. En todo este tramo descendemos exactamente cen metros (Km 14,3).Tras Ou Biduedo, xa do Concello de Triacastela, o descenso comeza a facerse patente. Sepárannos tan só 6,8 quilómetros do final de etapa e aínda debemos baixar uns 530 metros de altitude. Na baixada, o camiño procura desprenderse da LU-633 e atallar as voltas e revoltas da estrada. Una curva pronunciada permítenos ver de fronte o monte, de 1443 metros de altitude. Á dereita, no fondo do val, atópase Triacastela. A aldea posterior a Ou Biduedo é. Nesta aldea hai un albergue e un bar-restaurante, o, cun punto de acceso a internet e una pequena tenda.Tras Filloval cruzamos a estrada e seguimos descendendo entre arboledo paira volvela a cruzar un quilómetro máis adiante, xunto a un pequeno merendero. Así entramos en Pasantes, estirada aldea con capela que atravesamos baixo o reclamo da venda particular de frambuesas. A xornada continúa até a aldea de, con castaño centenario ao bordo do camiño, e case pegada a Triacastela. O albergue público atópase na mesma entrada, nun escampado a man esquerda e o resto, un gran fornecido de albergues privados, no centro da poboación.