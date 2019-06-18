Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Etapa de Triacastela a Sarria
Podes escoller o camiño de Samos ou San XII, ambos recomendables
Información sobre a etapa 26: Etapa de Triacastela a Sarria
Ampliar mapa
Puntos de interese da etapa 26: Etapa de Triacastela a Sarria
O itinerario
Por San Xil:
- Km 0. Triacastela (Todos os Servizos)
Os que pasen a noite no albergue público deben atravesar Triacastela pola rúa central até a saída da poboación. O Camiño bifúrcase e hai que escoller un dos itinerarios. A man esquerda, pola LU-633, progresa o trazado até Samos e o seu mosteiro benedictino e de alí continúa até Sarria. A man dereita parte o itinerario por San Xil, 6,5 quilómetros máis curto aínda que supera un desnivel de 238 metros os primeiros 5,5 quilómetros.Á saída de Triacastela viramos a man dereita e cruzamos a LU-633. Á dereita, lixeiramente arriba, nace o desvío a San Xil. Tomámolo e, tras un curto tramo, abandonamos a estrada pola dereita paira seguir por unha pista asfaltada. Posteriormente collemos un camiño que conduce até A Balsa.
- Km 2,2. A Balsa (Albergue)
Por costa máis pronunciada continuamos rodeados de frondosos carballos até desembocar de novo na estrada, xusto á altura da Fonte dúas Lameiros (Km 3,3). Un bo repecho por asfalto déixanos á altura de San Xil. A poboación queda a man esquerda e una máquina de refrescos ao pé da estrada é todo o que se oferta por estas paraxes (Km 3,9).O itinerario continúa o seu ascenso pola estrada, ao principio en falso chairo paira endurecerse despois, até as inmediacións do alto de Riocabo (Km 5,5). No alto deixamos a estrada paira gozar do tramo máis bonito da etapa. Corredores pechados de castiñeiros, carballos, e bidueiros escóltannos. A baixada a Montán - una aldea que apenas se roza - é perigosa xa que o piso está formado por lajas de pedra.
- Km 7,8. Montán
Continuamos o descenso até a aldea de Fontearcuda, onde a mouteira xacobea anúncianos os 121,5 quilómetros.
- Km 8,5. Fontearcuda
O Camiño baixa de Fontearcuda até a estrada e esta crúzase (atentos á sinalización porque hai que buscar a mouteira) paira tomar un camiño que evita o longo rodeo da estrada que pasa por Zoo . Salvamos un arroio e avanzamos pola senda que salgue de novo á estrada. As tupidas manchas de carballos e castiñeiros dan paso aos prados. Por asfalto chegamos finalmente a Furela , onde podemos recuperar forzas no bar situado ao pé da estrada.
- Km 10,4. Furela (Bar)
Atravesamos por medio da poboación e cruzamos a estrada xunto ao cartel que anuncia a entrada ao Concello de Sarria (Km 10,7). Un quilómetro resta paira chegar a Pintín , que tamén ofrece bar e restaurante.
- Km 11,7. Pintín (Bar)
O Camiño segue arrimado á estrada LU-5602 e un quilómetro máis adiante crúzaa paira internarse fugazmente por un tramo boscoso que atalla una curva prolongada. Baixamos de novo á estrada e pasamos en breve xunto ao albergue público de Calvor. A parroquia do mesmo nome queda por detrás do albergue, a man esquerda.
- Km 13,1. Calvor (Albergue)
Cincocentos metros despois nos desligamos brevemente da LU-5602 paira entrar en Aguiada .
- Km 13,6. Aguiada (Bar)
Tras a poboación regresamos aos brazos da estrada por unha senda paralela. O Camiño deixa a man dereita un albergue Pomba e Leña rodeado por un xardín (Km 14,3) e continúa polo andadero deixando ao carón o cruzamento a Airexe. Á esquerda da estrada queda a parroquia de San Mamede do Camiño (14,9).Con vistas de Sarria, o andadero de terra segue progresando ao pé da LU-5602 por pequenos tobogáns. Pasamos a mouteira 114 km de Carballal e o cruzamento a Ferreiros, que se deixa a man dereita. De inmediato chegamos xunto ao cámping Vila de Sarria, con 12 prazas en litera paira peregrinos situadas nun par de tendas (ver apartado observacións), e deixamos Mendros á dereita.Entramos así en Sarria topándonos co primeiro albergue. Non en balde esta capital de Concello ostenta o maior número de albergues do Camiño Francés e é o lugar escollido por moitos camiñantes paira iniciar a peregrinación, xa que se atopa na distancia ideal paira conseguir a Compostela. A rúa José Sánchez déixanos ao pé da rúa Calvo Sotelo, que cruzamos paira continuar de fronte pola rúa do Peregrino. Salvamos por unha ponte o río Sarria e cruzamos en Benigno Quiroga paira virar xunto á Peregrinoteca. Una escalinata sobe até a entrada da rúa Maior, que debería cambiar o seu nome polo da "rúa de Albérguelos", xa que se contabilizan máis de 5, incluído o público.
- Km 18,3. Sarria (Todos os Servizos)
Por Samos:Por este itinerario a distancia percorrida é de 24,7 quilómetros. As mouteiras xacobeas que marcan a distancia de medio no medio quilómetro non os veremos neste itinerario, poboado con todo polas características frechas amarelas. A ruta acompaña o discorrer do río Sarria, tamén coñecido polo nome de río Oribio, xa que se forma nas ladeiras deste monte no Concello de Triacastela.Hai que tomar a bifurcación da esquerda. Sálguese de Triacastela paira desembocar finalmente na estrada LU-633. Esta, por terreo favorable chega até San Cristovo do Real (Km 3,8), parroquia do Concello de Samos xa documentada no ano 1175. Nesta parroquia atópase o pazo de Lusío do ano 1551 e a Casa Forte, albergue da Xunta inaugurado en 2010. Desde San Cristovo, un camiño que acompaña ao río pola dereita progresa até Renche, outra parroquia de Samos tamén documentada en 1175. (Km5,5). Alén da LU-633 queda Vigo.Desde Renche, de novo por fermosas paisaxes xunto á veiga do Sarria ou Oribio, progrésase até os inmediata Lastres, una aldea de Reche, e chégase até Freituxe (Km 7,3). Despois subimos e baixamos hata a parroquia de San Martiño do Realcon igrexa de estilo románico rural (Km 8,4). Á saída desta poboación regresamos á LU-633 e cruzámola paira dirixirnos até Samos, capital do Concello onde se atopa o soado mosteiro benedictino e que conta con todos os servizos (Km 9,8).Tras Samos regrésase á compañía da estrada até Teiguín (Km 11,7), aldea da parroquia de Santa Uxía de Pascais, á que subimos posteriormente (Km 12,8). En Teiguín xa dixemos adeus á compañía da estrada e desde a parroquia de Santa Uxía de Pascais volvemos ao próximo rumor do río paira, primeiro por camiños e máis adiante por pistas e tramos asfaltados, alcanzar as minúsculas aldeas de Gorolfe, Veiga (non pasa por Reiriz, que se atopa nun alto) e Sivil, lugar pertencente á parroquia de Santiago de Extrasiz e última entidade do Concello de Samos. Por certo, entre Veiga e Sivil cruzar o río Sarria por unha ponte medieval con capela á entrada.Accedemos ao Concello de Sarria pola aldea de Cans, pertencente á parroquia de Calvor e que mostra un pazo con torre vinculado ás familias Monseiro, González, Losada e Sarmiento. Desde aquí salvamos a LU-5602 paira chegar finalmente a Aguiada , poboación onde enlazamos co itinerario que provén de San Xil (Km 20). Desde aquí á rúa Maior de Sarria restan 4,7 quilómetros.
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo