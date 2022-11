Etapa de Triacastela a Sarria

O itinerario

Km 0. Triacastela (Todos os Servizos)

Km 2,2. A Balsa (Albergue)

Km 7,8. Montán

Km 8,5. Fontearcuda

Km 10,4. Furela (Bar)

Km 11,7. Pintín (Bar)

Km 13,1. Calvor (Albergue)

Km 13,6. Aguiada (Bar)

Km 18,3. Sarria (Todos os Servizos)

Os que pasen a noite no albergue público deben atravesar Triacastela pola rúa central até a saída da poboación. O Camiño bifúrcase e hai que escoller un dos itinerarios. A man esquerda, pola LU-633, progresa oe o seu mosteiro benedictino e de alí continúa até Sarria. A man dereita parte o, 6,5 quilómetros máis curto aínda que supera un desnivel de 238 metros os primeiros 5,5 quilómetros.Á saída de Triacastela viramos a man dereita e cruzamos a LU-633. Á dereita, lixeiramente arriba, nace o. Tomámolo e, tras un curto tramo, abandonamos a estrada pola dereita paira seguir por unha pista asfaltada. Posteriormente collemos un camiño que conduce atéPor costa máis pronunciada continuamos rodeados de frondosos carballos até desembocar de novo na estrada, xusto á altura da. Un bo repecho por asfalto déixanos á altura de. A poboación queda a man esquerda e una máquina de refrescos ao pé da estrada é todo o que se oferta por estas paraxes.O itinerario continúa o seu ascenso pola estrada, ao principio en falso chairo paira endurecerse despois, até as inmediacións do. No alto deixamos a estrada paira gozar do tramo máis bonito da etapa. Corredores pechados de castiñeiros, carballos, e bidueiros escóltannos. A baixada a Montán- una aldea que apenas se roza - é perigosa xa que o piso está formado por lajas de pedra.Continuamos o descenso até a aldea de, onde a mouteira xacobea anúncianos os 121,5 quilómetros.O Camiño baixa de Fontearcuda até a estrada e esta crúzase (atentos á sinalización porque hai que buscar a mouteira) paira tomar un camiño que evita o longo rodeo da estrada que pasa por Zoo. Salvamos un arroio e avanzamos pola senda que salgue de novo á estrada. As tupidas manchas de carballos e castiñeiros dan paso aos prados. Por asfalto chegamos finalmente a Furela, onde podemos recuperar forzas no bar situado ao pé da estrada.Atravesamos por medio da poboación e cruzamos a estrada xunto ao cartel que anuncia a entrada ao. Un quilómetro resta paira chegar a Pintín, que tamén ofrece bar e restaurante.O Camiño segue arrimado á estrada LU-5602 e un quilómetro máis adiante crúzaa paira internarse fugazmente por un tramo boscoso que atalla una curva prolongada. Baixamos de novo á estrada e pasamos en breve xunto ao. A parroquia do mesmo nome queda por detrás do albergue, a man esquerda.Cincocentos metros despois nos desligamos brevemente da LU-5602 paira entrar en AguiadaTras a poboación regresamos aos brazos da estrada por unha senda paralela. O Camiño deixa a man dereita unrodeado por un xardíne continúa polo andadero deixando ao carón o cruzamento a Airexe. Á esquerda da estrada queda a parroquia de.Con vistas de Sarria, o andadero de terra segue progresando ao pé da LU-5602 por pequenos tobogáns. Pasamos ae o cruzamento a Ferreiros, que se deixa a man dereita. De inmediato chegamos xunto ao, con 12 prazas en litera paira peregrinos situadas nun par de tendas (ver apartado observacións), e deixamos Mendros á dereita.Entramos así en Sarriatopándonos co primeiro albergue. Non en balde esta capital de Concello ostenta o maior número de albergues do Camiño Francés e é o lugar escollido por moitos camiñantes paira iniciar a peregrinación, xa que se atopa na distancia ideal paira conseguir a Compostela. A rúa José Sánchez déixanos ao pé da rúa Calvo Sotelo, que cruzamos paira continuar de fronte pola rúa do Peregrino. Salvamos por unha ponte oe cruzamos en Benigno Quiroga paira virar xunto á. Una escalinata sobe até a entrada da, que debería cambiar o seu nome polo da "rúa de Albérguelos", xa que se contabilizan máis de 5, incluído o público.Por este itinerario a distancia percorrida é de 24,7 quilómetros. As mouteiras xacobeas que marcan a distancia de medio no medio quilómetro non os veremos neste itinerario, poboado con todo polas características frechas amarelas. A ruta acompaña o discorrer do río Sarria, tamén coñecido polo nome de río Oribio, xa que se forma nas ladeiras deste monte no Concello de Triacastela.Hai que tomar a bifurcación da esquerda. Sálguese de Triacastela paira desembocar finalmente na estrada LU-633. Esta, por terreo favorable chega até(Km 3,8), parroquia do Concello de Samos xa documentada no ano 1175. Nesta parroquia atópase odo ano 1551 e a, albergue da Xunta inaugurado en 2010. Desde San Cristovo, un camiño que acompaña ao río pola dereita progresa até, outra parroquia de Samos tamén documentada en 1175. (Km5,5). Alén da LU-633 queda Vigo.Desde Renche, de novo por fermosas paisaxes xunto á veiga do Sarria ou Oribio, progrésase até os inmediata Lastres, una aldea de Reche, e chégase até(Km 7,3). Despois subimos e baixamos hata acon igrexa de estilo románico rural (Km 8,4). Á saída desta poboación regresamos á LU-633 e cruzámola paira dirixirnos até, capital do Concello onde se atopa o soado mosteiro benedictino e que conta con todos os servizos (Km 9,8).Tras Samos regrésase á compañía da estrada até(Km 11,7), aldea da, á que subimos posteriormente (Km 12,8). En Teiguín xa dixemos adeus á compañía da estrada e desde a parroquia de Santa Uxía de Pascais volvemos ao próximo rumor do río paira, primeiro por camiños e máis adiante por pistas e tramos asfaltados, alcanzar as minúsculas aldeas de, lugar pertencente á parroquia de Santiago de Extrasiz e última entidade do Concello de Samos. Por certo, entre Veiga e Sivil cruzar o río Sarria por unha ponte medieval con capela á entrada.Accedemos aopola aldea de, pertencente á parroquia de Calvor e que mostra un pazo con torre vinculado ás familias Monseiro, González, Losada e Sarmiento. Desde aquí salvamos a LU-5602 paira chegar finalmente a Aguiada, poboación onde enlazamos co itinerario que provén de San Xil (Km 20). Desde aquí á rúa Maior de Sarria restan 4,7 quilómetros.