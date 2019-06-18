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Triacastela eta Sarria arteko etapa
Samosko bidea edo San xii.a, biak gomendagarriak
Etapari buruzko informazioa 26: Triacastela eta Sarria arteko etapa
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Etapako interesguneak 26: Triacastela eta Sarria arteko etapa
Ibilbidea
San Xiletik:
- 0 km. Triakastela (zerbitzu guztiak)
Aterpetxe publikoan gaua eman dutenek erdiko kaletik igaro behar dute Triacastela herria atera arte. Bidea bitan banatzen da eta ibilbideetako bat aukeratu behar da. Ezkerretara, LUtik (633), trazadura Samoseraino eta beneditarren monasterioraino luzatzen da, eta handik Sarriaraino jarraitzen du. Eskuinetara, San Xiletik abiatzen da ibilbidea, 6,5 kilometro laburragoa, baina 238 metroko desnibela gainditzen du lehen 5,5 kilometroetan. Triacastelatik irtetean, eskuinera biratu eta LUa-633 gurutzatuko dugu. Eskuinean, gorago, San Xilerako desbideraketa sortzen da. Hartu eta, tarte labur baten ondoren, eskuinetik errepidea utzi eta asfaltatutako pista batetik jarraituko dugu. Ondoren, Balsara doan bidea hartuko dugu.
- 2,2 km. A Balsa (aterpetxea)
Aldaparik handienean, haritz hostotsuez inguratuta jarraitzen dugu, berriz ere errepidean amaitzen den arte, Fonte de dos Lameiros-en parean (3,3 km). Aldapa handi batek San Xil parean uzten gaitu. Populazioa ezkerretara geratzen da, eta freskagarrientzako makina bat dago errepidearen ondoan, inguru horietan eskaintzen den guztia (3,9 km). Ibilbideak errepidean gora egiten jarraitzen du, hasieran lautada faltsuan, gero gogortzeko, Errioxako gainaren ingururaino (5,5 km). Gainean errepidea utzi eta etapako zatirik politenaz gozatuko dugu. Gazteluz, haritzez eta urkiz egindako korridore itxiak. Montanerako jaitsiera - ia batere urruntzen ez den herrixka - arriskutsua da, zorua harrizko harlauzez osatuta baitago.
- 7,8 km. Montan
Fontearcuda herrixkara jaitsiko gara. Jacobeo mugarriak 121,5 kilometroak iragartzen dizkigu.
- 8,5 km. Fontearcuda
Fontearcudako beheko bidea errepideraino iristen da, eta errepidea gurutzatu egiten da (kontuz seinaleekin, mugarria bilatu behar baita), Zootik pasatzen den errepidearen rodeoa galarazten duen bidea hartzeko. Errekasto bat salbatu, eta berriro errepidera ateratzen den bidexkan aurrera egingo dugu. Haritz eta gaztainondo itxiek belardiak osatzen dituzte. Asfaltoz, azkenik, Furelara iritsiko gara. Han, indarrak berreskura ditzakegu errepidearen behealdean dagoen tabernan.
- 10,4 km. Furela (taberna)
Herria zeharkatu eta errepidea gurutzatuko dugu, Sarriako Concello (10,7. km) kartelaren ondoan. Kilometro bat falta da Pintinera iristeko, eta taberna eta jatetxea ere baditu.
- 11,7 km. Pintina (taberna)
Bideak LU-5602 errepideari jarraitzen dio, eta kilometro bat aurrerago gurutzatu egiten du, bihurgune luze bati lotutako tarte boskoi batetik ihes egiteko. Errepidera jaitsiko gara berriro, eta laster pasatuko gara, Calvor aterpetxe publikoaren ondoan. Izen bereko parrokia aterpetxearen atzean dago, ezkerrean.
- 13,1 km. Calvor (aterpea)
Bostehun metro geroago, LUtik (5602) urrundu ginen Aguiadan sartzeko.
- 13,6 km. Urdaila (taberna)
Herriaren ondoren, errepidearen besoetara itzuliko gara bide paralelo batetik. Bideak eskuinetara uzten du Paloma eta Leña aterpetxe bat, lorategi batez inguratua (14,3 km-an), eta Airexeko bidegurutzea albo batera utzita jarraitzen du. Errepidearen ezkerraldean San Mamede do Camiñoko parrokia dago (14,9). Sarriako bistetan, lurreko ibiltokia aurrera doa LU-5602 errepidearen oinean, txirrista txikien bidez. Carballaleko 114 km-ko mugarria eta Ferreirosko bidegurutzea igaro, eta eskuinetara utzi. Berehala, Vila de Sarria kanpinaren ondotik iritsiko gara. 12 plaza daude denda-pare batean kokatutako erromesentzat (ikus oharrak atala), eta Mendros eskuinetara utziko dugu. Sarrian sartuko gara, lehen aterpetxearekin topo eginez. Izan ere, Concelloko hiriburu horrek Bide Frantseseko aterpetxe gehienak ditu, eta ibiltari askok aukeratzen dute erromesaldia hasteko, Konpostela lortzeko distantzia ezin hobean baitago. José Sánchezek Calvo Soteloren oinetara garamatza. Gurutzatu egingo gara, eta aurrera egingo dugu Erromes auzotik. Sarria ibaia zeharkatuko dugu zubi batetik, eta Benigno Quirogan zeharkatuko dugu, Errominoteka ondoan biratzeko. Eskalinata bat Kale Nagusiko sarreraraino igotzen da. Haren ordez, "Aterpetxeen eraikina" izena jarri beharko litzateke, 5 baino gehiago baitaude, publikoa barne.
- 18,3 km. Sarria (zerbitzu guztiak)
Hemendik: Ibilbide horretan 24,7 kilometro egiten dira. Kilometro erdiko distantzia markatzen duten mugarri jakobeak ez ditugu ikusiko ibilbide honetan, baina gezi horiak direla eta, populatuta dago. Sarria ibaiaren bidearekin batera doa ibilbidea, Oribio izenez ere ezaguna, Triacastelako Concello mendiko mazeletan eratzen baita. Ezkerreko adarkatzea hartu behar da. Triacastelatik atera eta LU-633 errepidean amaitzen da. Hau, lur aldetik, San Cristovo do Realeraino iristen da (3,8. km), Samosko Concello parrokiara, 1175. urtean dokumentatua. Parrokia horretan daude 1551. urteko Lusioko zelaia eta Forte etxea, 2010ean inauguratutako Xuntako aterpetxea. San Cristovotik, ibaiaren eskuinetik doan bideak Renche arte egiten du aurrera, Samosko beste parrokia bat, 1175. urtean dokumentatua. (5,5 km). LUren beste aldean, 633, Vigo dago. Renchetik, berriz ere Sarria edo Oribio ibarraren ondoko paisaia ederrengatik, Lastres herrira, Recheko herrixka batera, abiatu eta Freituxera iritsiko gara (7,3 km). Ondoren, San Martiño do Realcon parrokia igo eta jaitsi genuen, estilo erromaniko landatarreko eliza (8,4 km). Herri horretatik irtetean, LUra (633) itzuli, eta Samosera (Concello hiriburura) joango gara. Han dago beneditarren monasterio ospetsua, zerbitzu guztiak dituena (9,8. km). Samos eta gero, Teiguinera (11,7 km) itzuliko gara, Pasaizko Santa Uxia parrokiako herrixkara. Handik, 12,8 km. Teiguinen jada esan diogu agur errepide-konpainiari, eta Pasaioko Santa Uxia parrokiatik datorren ibaiaren zurrumurrura itzuliko gara, lehenik, bideetatik, eta, gero, pista eta tarte asfaltatuetatik, Gorolfe, Veiga (ez da Reirizetik pasatzen, garai batean baitago) eta Siello, Concelloko azken parrokiatik eta elizatik, hain zuzen. Bide batez, Veiga eta Sivil artean Sarria ibaia gurutzatzen da, sarreran kapera duen Erdi Aroko zubi batetik. Sarriako Concello de Sarrian sartuko gara, Calvor parrokiako Txakurren herrixkatik. Monseiro, González, Losada eta Sarmiento familiei lotutako dorrea duen zelaia ikusiko dugu. Handik, LU-5602 errepidetik abiatu, eta, azkenik, Aguiadara iritsiko gara. Han, San Xiletik (20. km) datorren ibilbidearekin bat egingo dugu. Hemendik Sarriako Kale Nagusira 4,7 kilometro gelditzen dira.
Zailtasunak
Oharrak
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Zer ikusi, zer egin
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