Etapa de Triacastela a Sarria

El itinerario

Km 0. Triacastela (Todos los Servicios)

Km 2,2. A Balsa (Albergue)

Km 7,8. Montán

Km 8,5. Fontearcuda

Km 10,4. Furela (Bar)

Km 11,7. Pintín (Bar)

Km 13,1. Calvor (Albergue)

Km 13,6. Aguiada (Bar)

Km 18,3. Sarria (Todos los Servicios)

Los que hayan pernoctado en el albergue público deben atravesar Triacastela por la calle central hasta la salida de la población. El Camino se bifurca y hay que escoger uno de los itinerarios. A mano izquierda, por la LU-633, progresa ely su monasterio benedictino y de allí continúa hasta Sarria. A mano derecha parte el, 6,5 kilómetros más corto aunque supera un desnivel de 238 metros los primeros 5,5 kilómetros. A la salida de Triacastela giramos a mano derecha y cruzamos la LU-633. A la derecha, ligeramente arriba, nace el. Lo tomamos y, tras un corto tramo, abandonamos la carretera por la derecha para seguir por una pista asfaltada. Posteriormente cogemos un camino que conduce hastaPor cuesta más pronunciada continuamos rodeados de frondosos robles hasta desembocar de nuevo en la carretera, justo a la altura de la. Un buen repecho por asfalto nos deja a la altura de. La población queda a mano izquierda y una máquina de refrescos al pie de la carretera es todo lo que se oferta por estos parajes. El itinerario continúa su ascenso por la carretera, al principio en falso llano para endurecerse después, hasta las inmediaciones del. En el alto dejamos la carretera para disfrutar del tramo más bonito de la etapa. Pasillos cerrados de castaños, robles, y abedules nos escoltan. La bajada a- una aldea que apenas se roza - es peligrosa ya que el piso está formado por lajas de piedra.Continuamos el descenso hasta la aldea de, donde el mojón jacobeo nos anuncia los 121,5 kilómetros.El Camino baja de Fontearcuda hasta la carretera y ésta se cruza (atentos a la señalización porque hay que buscar el mojón) para tomar un camino que evita el largo rodeo de la carretera que pasa por. Salvamos un arroyo y avanzamos por la senda que sale de nuevo a la carretera. Las tupidas manchas de robles y castaños dan paso a los prados. Por asfalto llegamos finalmente a, donde podemos recuperar fuerzas en el bar situado al pie de la carretera.Atravesamos por medio de la población y cruzamos la carretera junto al cartel que anuncia la entrada al. Un kilómetro resta para llegar a, que también ofrece bar y restaurante.El Camino sigue arrimado a la carretera LU-5602 y un kilómetro más adelante la cruza para internarse fugazmente por un tramo boscoso que ataja una curva prolongada. Bajamos de nuevo a la carretera y pasamos en breve junto al. La parroquia del mismo nombre queda por detrás del albergue, a mano izquierda.Quinientos metros después nos desligamos brevemente de la LU-5602 para entrar enTras la población regresamos a los brazos de la carretera por una senda paralela. El Camino deja a mano derecha unrodeado por un jardíny continúa por el andadero dejando a un lado el cruce a Airexe. A la izquierda de la carretera queda la parroquia de. Con vistas de Sarria, el andadero de tierra sigue progresando al pie de la LU-5602 por pequeños toboganes. Pasamos ely el cruce a Ferreiros, que se deja a mano derecha. De inmediato llegamos junto al, con 12 plazas en litera para peregrinos ubicadas en un par de tiendas (ver apartado observaciones), y dejamos Mendros a la derecha. Entramos así entopándonos con el primer albergue. No en vano esta capital de Concello ostenta el mayor número de albergues del Camino Francés y es el lugar escogido por muchos caminantes para iniciar la peregrinación, ya que se encuentra en la distancia ideal para conseguir la Compostela. La rúa José Sánchez nos deja al pie de la rúa Calvo Sotelo, que cruzamos para continuar de frente por la rúa do Peregrino. Salvamos por un puente ely cruzamos en Benigno Quiroga para girar junto a la. Una escalinata sube hasta la entrada de la, que debería cambiar su nombre por el de la "rúa de los Albergues", ya que se contabilizan más de 5, incluido el público.Por este itinerario la distancia recorrida es de 24,7 kilómetros. Los mojones jacobeos que marcan la distancia de medio en medio kilómetro no los veremos en este itinerario, poblado sin embargo por las características flechas amarillas. La ruta acompaña el discurrir del río Sarria, también conocido por el nombre de río Oribio, ya que se forma en las laderas de este monte en el Concello de Triacastela. Hay que tomar la bifurcación de la izquierda. Se sale de Triacastela para desembocar finalmente en la carretera LU-633. Ésta, por terreno favorable llega hasta(Km 3,8), parroquia del Concello de Samos ya documentada en el año 1175. En esta parroquia se encuentra eldel año 1551 y la, albergue de la Xunta inaugurado en 2010. Desde San Cristovo, un camino que acompaña al río por la derecha progresa hasta, otra parroquia de Samos también documentada en 1175. (Km5,5). Al otro lado de la LU-633 queda Vigo. Desde Renche, de nuevo por hermosos paisajes junto a la vega del Sarria u Oribio, se progresa hasta la inmediata Lastres, una aldea de Reche, y se llega hasta(Km 7,3). Después subimos y bajamos hata lacon iglesia de estilo románico rural (Km 8,4). A la salida de esta población regresamos a la LU-633 y la cruzamos para dirigirnos hasta, capital del Concello donde se encuentra el célebre monasterio benedictino y que cuenta con todos los servicios (Km 9,8). Tras Samos se regresa a la compañía de la carretera hasta(Km 11,7), aldea de la, a la que subimos posteriormente (Km 12,8). En Teiguín ya hemos dicho adiós a la compañía de la carretera y desde la parroquia de Santa Uxía de Pascais volvemos al cercano rumor del río para, primero por caminos y más adelante por pistas y tramos asfaltados, alcanzar las minúsculas aldeas de, lugar perteneciente a la parroquia de Santiago de Extrasiz y última entidad del Concello de Samos. Por cierto, entre Veiga y Sivil se se cruza el río Sarria por un puente medieval con capilla a la entrada . Accedemos alpor la aldea de, perteneciente a la parroquia de Calvor y que muestra un pazo con torre vinculado a las familias Monseiro, González, Losada y Sarmiento. Desde aquí salvamos la LU-5602 para llegar finalmente a, población donde enlazamos con el itinerario que proviene de San Xil (Km 20). Desde aquí a la rúa Mayor de Sarria restan 4,7 kilómetros.