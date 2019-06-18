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Sarriatik Portomarinerako etapa
Etapa horrek ez die huts egiten ez lehen mailako erromesari ez larrituenari
Etapari buruzko informazioa 27: Sarriatik Portomarinerako etapa
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Etapako interesguneak 27: Sarriatik Portomarinerako etapa
Ibilbidea
- 0 km. Sarria (zerbitzu guztiak)
Ibiltarien ehuneko handi batentzat, Sarriako Maior rua Konpostelarako erromesaldiaren 0. kilometroa da. Eguneko lehen orduetan eta, batez ere, udako hilabeteetan, kaleak estatistika fidagarria emango luke Santiagora doazen erromesen adin, arraza, nazionalitate eta jantziei buruz. Hasierako tartea 2,9 kilometrokoa da, Sarria eta As Paredes artekoa. Rúa Maiorren atzetik, Kartzela Prebentiboaren eraikinaren ondotik pasatuz, Sarria gaineko begiratokira iritsiko gara, itsas bidaia batekin apainduta. Begiratokitik hirurehun bat metro geroago, Bideak bat egiten du Magdalena komentuarekin, batez ere fabrika gotiko eta errenazentistarekin, eta Mertzenario Gurasoek zuzentzen dute. Etapa hilerriko hormaren ondotik jaisten da, Sarria ibaiaren adarra den Pequeño ibairaino. Erdi Aroko Ponte Aspesak hura gurutzatzeko aukera ematen du (1,2 km). Zelai txiki eta baratze partikularren ondoan bidezubi baten azpitik pasa, bideak gurutzatzeko. Ondoren, erreka bat salbatuko dugu egurrezko pasabide bati esker (2,2). Ur-ibilguaren ondoren, bideko aldapa gogor bat hasten da - gaztainondo harroputzek inguratuta -, eta As Paredes (109. mugarria) tokiraino igotzen da. Han, izen bereko erromatarren aurreko gotorlekua dago. Herrixka agertu da gero.
- 2,9 km. A Paretak
Handik, auzo-pistatik, Vileira joango gara. Han, Don Germán Ariasen omenezko eskultura bat jasoko dugu. Berehala, ezkerretara, Vileiko Km 108 atsedengunea ikusiko dugu, mota guztietako vending-makinez betea: kafea, freskagarriak, snack-ak, pilak... eta kredentziala apaintzeko zigilu bat.
- 3,7 km. Vilei (aterpetxea. Taberna)
Berriro ere, pista asfaltatutik, Barbadeloko parrokiara iritsiko gara. Informazio-panel baten bidez, Done Jakue eliza erromanikoa ikusiko dugu, bidetik metro batzuetara. Portadek eta kapitelek merezi dute haien arreta.
- 4,5 km. Barbadelo (aterpetxeak. Taberna)
Barbadeloko erromesen aterpetxea eskuinetara utzi, eta auzo-pista asfaltatutik jarraituko dugu berriz ere, Rente herrixkara (5,3 km) eta Serra azokara (taberna eta LUko bidegurutzean).
- 6. km. Serrako azoka (denda)
Gurutzatzean, ez da errepidean aurrera egiten, aurrez aurre sortzen den zuhaitz-korridore bat hartzen da. Bost minutura, Pelegrinekin apaindutako iturri baten ondotik pasatuko gara, Xacobeo 93 maskota (6,6 km). Zazpiehun metro aurrerago, 1920ko Marzán Errotako ateen ondotik iritsiko gara. 2014ko martxoan inauguratu zen izen bereko (7,3 km) etxe-ostatua. Laurogeita hamar gradu egin behar ditugu eskuinean, eta neguko korridorea zeharkatu. Horrela, ez dugu oina ur-putzuan sartu behar. Laster LUa-633 gurutzatuko dugu Leiman pasatzeko
- 8,2 km. Leiman
Ondoren, Peruscallo agertzen da, bar-okindegiarekin eta garondo batzuen presentziarekin (9,2. km eta 103. mugarria). Oraingoz, agur esango diogu asfaltoari, Cortiñas (10. km eta 102. mugarria) eta Lavandeira (101,5 mugarria) bidean aurrera egiteko. Harrizko eta gaztainondozko hormen artean, Brea (11,5 km eta 100,5 mugarria) iritsiko gara. Lehenengo, 100. mugarri faltsura iritsiko gara, eta, metro batzuk aurrerago, benetako mugarrira, harrizko gailurrera eta graffitiz estalia. Nahikoa litzateke puntu horretan oinez hastea Konpostela lortzeko, baina erromesaldia ez da ziurtagiria. Bidea bera da helmuga. Metro batzuk aurrerago Morgade dago.
- 12. km. Morgade (aterpetxea. Taberna)
Irteeran, kartel batek ongietorria ematen digu Concello de Paradelara, sarriarraren txanda hartzen baitu. Ferreirosera iritsiko gara, Paradelako lehen parrokia.
- 13,1 km. Ferreiros (Aterpetxeak. Taberna)
Pista asfaltatutik jaitsiko gara Mirallos ingururaino (13,6 km eta 98 mugarria). Ezkerrean jatetxe bat dago, Natalia buru duena, eta 25 ohe ditu erromesentzat. Prezioa dohaintza da eta tabernan gosariak, menuak, ogitartekoak eta abar ematen dituzte.
- 13,6 km. Mirallosko aterpetxea. Taberna)
Ondoren, Santa Maria eliza erromanikoa dago, harriz harri jaitsi zena Ferreirosetik 1790ean. Mirallosetik A Pena aldera doa Bidea.
- A Pena (aterpetxea. Taberna)
Ondoren, Coutora (14,7 km) eta Rozasera (15 km eta 97. mugarria) iritsiko gara. Ez da harritzekoa izango familiarekin batera ganadua leku batetik bestera gidatzea. Rozas tokia atzean utzita, 96,5 mugarria dago. Bide zati batean behintzat, asfaltatutako pista utzi behar da, haritz eta pinuen babesean aldapa txiki bat hartzeko. Lehen bidegurutzean, ezkerretik jarraitu. 95,5 mugarriak Moimentos herrixkatik hurbil dagoela iragartzen du. Herri horretara iritsi gara, aurretik, ezkerreko aldean, zurezko gurutze bat utzita, alanbre arantzadunarekin biribilkatua, eta LU-4203 errepidea gurutzatu ondoren (16,4 km). Minutu batzuk barru Mercadoirora iritsiko gara.
- 16,8 km. Mercadoiro (aterpetxea. Taberna)
Gero, hurrengo Moutrasera iritsiko gara, eta han janari, edari, parafarmazia eta artisautza denda bat dago.
- 17,1 km. Moutrás (Peter Pank denda)
Aldapa bat eta pista asfaltatuak igaro ondoren, Parrocha (18,7 km) eta Vilachá (Paradelako bideko azken herrixka) jaitsi gara. Han, Gordon Bell hegoafrikarrak aterpetxe bat ireki zuen 2014ko udaberrian. 2016. urtean, 'Los Andantes' jatetxea ere ireki zuen.
- 20 km. Vilachá (aterpetxea. Jatetxe begetarianoa)
Bat-bateko jaitsiera batek Belesarrek bildutako Miño ibairaino (90. mugarria) eramango gaitu. Zubiak 350 metro baino gehiago ditu, eta fatxada zurien eta teilatu grisen Portomarinera eramango gaitu. Erromatarren eta Erdi Aroko zubi zaharreko arkuetako batetik sartzen da herrira. Berreraiki egin zuten, eskalinata bat finkatzeko eta kapera txiki bat jartzeko. Handik igo eta Erromesarentzako Informazio Zentro Birtuala igarota, herriaren erdigunera joango gara. Aterpetxe publikoan, gaur egindako distantzia askoz handiagoa dirudien arren, etapako 22,4 kilometroak gainditu ditugu.
- 22,4 km Portomarín (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak