Etapa de Sarria a Portomarín

O itinerario

Km 0. Sarria (Todos os Servizos)

Km 2,9. As Paredes

Km 3,7. Vilei (Albergue. Bar)

Km 4,5. Barbadelo (Albergues. Bar)

Km 6. Mercado dá Serra (Bar-Tenda)

Km 8,2. Leiman

Km 12. Morgade (Albergue. Bar)

Km 13,1. Ferreiros (Albergues. Bar)

Km 13,6. Mirallos (Albergue. Bar)

A Pena (Albergue. Bar)

Km 16,8. Mercadoiro (Albergue. Bar)

Km 17,1. Moutrás (Tenda Peter Pank)

Km 20. Vilachá (Albergue. Bar-restaurante vegetariano)

Km 22,4 Portomarín (Todos os Servizos)

Paira unha boa porcentaxe de camiñantes, a rúa Maior de Sarria é o quilómetro 0 da súa peregrinación a Compostela. A primeiras horas do día e, sobre todo, nos meses estivais, a rúa daría paira realizar una estatística máis que fiable sobre as idades, razas, nacionalidades e vestimenta dos peregrinos que se dirixen a Santiago. O tramo inicial de 2,9 quilómetros entre Sarria e As Paredes ofrece un excelente comezo de etapa. Tras a Rúa Maior, pasando xunto ao edificio da, chegamos ao miradoiro sobre Sarria, adornado cun cruceiro. Uns trescentos metros despois do miradoiro, o Camiño se xunta co, principalmente de fábrica gótica e renacentista e rexentado polos Pais Mercedarios. A etapa descende xunto ao muro do cemiterio até o, afluente do Sarria. O medievalpermite cruzalo.Xunto a pequenos prados e hortas particulares pasamos baixo un viaduto paira cruzar as vías. Tras elas salvamos un arroio grazas a una pasarela de madeira. O curso de auga dá paso a un duro repecho por camiño - envolto por soberbios castiñeiros - que sobe até o lugar das(Mouteira 109), onde se asenta un castro prerromano do mesmo nome. A aldea aparece despois.Desde aquí, por pista veciñal, achegámonos atéonde nos recibe una escultura en recordo a Don Germán Arias. De inmediato, a man esquerda, vemos a área de descanso Km 108 de Vilei, repleta de todo tipo de máquinas de vending: café, refrescos, snacks, pilas... e un selo paira adornar aínda máis a credencial.De novo por pista asfaltada progresamos até a parroquia de, un panel informativo fai recaer a nosa atención na, a varios metros do Camiño. Rodeada polo camposanto, merecen a súa atención as portadas e os capiteis.Deixamos oa man dereita e continuamos outra vez por pista veciñal asfaltada até as aldeas de, con taberna e situada no cruzamento da LU-5709.Ao cruzar non se continúa pola estrada senón que se toma un corredor arboledo que xorde de fronte. Aos cinco minutos pasamos xunto a una fonte decorada con Pelegrín, a mascota do Xacobeo 93. Setecentos metros máis adiante chegamos xunto ás portas do, do ano 1920. En marzo de 2014 inaugurouse ado mesmo nome. Torcemos noventa graos á dereita e atravesamos o pasal de inverno, que evita que metamos o pé na balsa de auga. Pronto cruzamos a LU-633 paira pasarDespois aparece, con bar-panadaríae a presenza dalgúns hórreos (Km 9,2 e Mouteira 103). Dicimos, de momento, adeus ao asfalto paira avanzar por corredoira cara a Cortiñas.Entre muros de pedra e castiñeiros alcanzamospaira chegar, primeiro á falsae uns metros máis adiante ao verdadeiro, coroado de pedras e bañado en grafiti. Bastaría comezar a pé neste punto paira obter apero a peregrinación non é un certificado. O destino é o propio Camiño. Uns metros máis adiante atópaseÁ saída, un cartel dános a benvida ao, que toma a substitución do sarrián. Alcanzamos, primeira parroquia de Paradela.Baixamos por pista asfaltada até o inmediato(Km 13,6 e Mouteira 98). A man esquerda hai un restaurante que rexenta Natalia e que ten 25 camas paira os peregrinos. O prezo é donativo e no bar dan almorzos, menús, bocadillos, etc.Acto seguido atópase a, que se baixou pedra a pedra desde Ferreiros en 1790. O Camiño diríxese por asfalto desde Mirallos áPosteriormente avanzamos até. Non será estraño toparse con algunha familia guiando o gando dun lugar a outro. Deixando atrás o lugar de Rozas sobrevén a mouteira 96,5. Supón tamén deixar, polo menos durante un tramo, a pista asfaltada paira tomar una senda en lixeira costa ao abrigo dos carballos e piñeiros. No primeiro cruzamento que se presenta seguimos pola esquerda. A mouteira 95,5 anuncia a proximidade de, aldea á que chegamos, tras deixar antes a man esquerda una cruz de madeira enrolada con arame de espino e cruzar a estrada LU-4203. Nuns minutos chegamos a MercadoiroO itinerario conduce posteriormente ao próximo, onde hai unaTras unha costa e pistas asfaltadas descendemos até, última aldea do Camiño pertencente a Paradela, onde o surafricanoabriu un albergue na primavera de 2014. En 2016 abriu tamén, un bar restaurante vegetariano.Un brusco descenso achéganos até o, embalsado por Belesar(Mouteira 90). A ponte, de máis de 350 metros de lonxitude, achéganos até ode fachadas brancas e tellados grises. A entrada ao pobo faise por un dos arcos da, reconstruído paira asentar una escalinata e colocar una pequena capela. Subimos por ela e pasando o Centro Virtual de Información ao Peregrino dirixímonos até o centro do pobo. No albergue público, aínda que a distancia percorrida hoxe poida parecer infinitamente maior, liquidamos os 22,4 quilómetros da etapa.