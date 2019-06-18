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Etapa 27

Etapa de Sarria a Portomarín

km 22,4
Tempo 05H 00’
Dificultade media
Albergues 26
Dispoñible sen conexión

Unha etapa que non defrauda nin ao peregrino por primeira vez nin ao máis experimentado

Información sobre a etapa 27: Etapa de Sarria a Portomarín

Perfil: Etapa de Sarria a Portomarín

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Puntos de interese da etapa 27: Etapa de Sarria a Portomarín

  • 18 Albergue Manuel
  • 17 Albergue Ultreia (Portomarín)
  • 16 Albergue El Caminante
  • 15 Albergue El Caminante
  • 14 Albergue Ferramenteiro
  • 13 Albergue de Portomarín
  • 12 Albergue O Pombal
  • 11 Albergue A Casa de Carmen
  • 10 Albergue de Barbadelo
  • 9 Albergue Casa Peltre
  • 8 Albergue San Lázaro
  • 7 Albergue Internacional Sarria
  • 6 Albergue Dos Oito Marabedís
  • 5 Albergue O Durmiñento
  • 4 Albergue A Pedra
  • 3 Albergue Don Álvaro
  • 2 Albergue Los Blasones
  • 1 Albergue de Peregrinos de Sarria

O itinerario

  • Km 0. Sarria (Todos os Servizos)

Paira unha boa porcentaxe de camiñantes, a rúa Maior de Sarria é o quilómetro 0 da súa peregrinación a Compostela. A primeiras horas do día e, sobre todo, nos meses estivais, a rúa daría paira realizar una estatística máis que fiable sobre as idades, razas, nacionalidades e vestimenta dos peregrinos que se dirixen a Santiago. O tramo inicial de 2,9 quilómetros entre Sarria e As Paredes ofrece un excelente comezo de etapa. Tras a Rúa Maior, pasando xunto ao edificio da Prisión Preventiva, chegamos ao miradoiro sobre Sarria, adornado cun cruceiro. Uns trescentos metros despois do miradoiro, o Camiño se xunta co Convento da Magdalena, principalmente de fábrica gótica e renacentista e rexentado polos Pais Mercedarios. A etapa descende xunto ao muro do cemiterio até o río Pequeno, afluente do Sarria. O medieval Ponche Áspera permite cruzalo (Km 1,2).Xunto a pequenos prados e hortas particulares pasamos baixo un viaduto paira cruzar as vías. Tras elas salvamos un arroio grazas a una pasarela de madeira (2,2). O curso de auga dá paso a un duro repecho por camiño - envolto por soberbios castiñeiros - que sobe até o lugar das Paredes (Mouteira 109), onde se asenta un castro prerromano do mesmo nome. A aldea aparece despois.

  • Km 2,9. As Paredes

Desde aquí, por pista veciñal, achegámonos até Vilei onde nos recibe una escultura en recordo a Don Germán Arias. De inmediato, a man esquerda, vemos a área de descanso Km 108 de Vilei, repleta de todo tipo de máquinas de vending: café, refrescos, snacks, pilas... e un selo paira adornar aínda máis a credencial.

  • Km 3,7. Vilei (Albergue. Bar)

De novo por pista asfaltada progresamos até a parroquia de Barbadelo, un panel informativo fai recaer a nosa atención na románica igrexa de Santiago, a varios metros do Camiño. Rodeada polo camposanto, merecen a súa atención as portadas e os capiteis.

  • Km 4,5. Barbadelo (Albergues. Bar)

Deixamos o albergue de peregrinos de Barbadelo a man dereita e continuamos outra vez por pista veciñal asfaltada até as aldeas de Rente (Km 5,3) e Mercado dá Serra, con taberna e situada no cruzamento da LU-5709.

  • Km 6. Mercado dá Serra (Bar-Tenda)

Ao cruzar non se continúa pola estrada senón que se toma un corredor arboledo que xorde de fronte. Aos cinco minutos pasamos xunto a una fonte decorada con Pelegrín , a mascota do Xacobeo 93 (Km 6,6). Setecentos metros máis adiante chegamos xunto ás portas do Muíño de Marzán, do ano 1920. En marzo de 2014 inaugurouse a casa-albergue do mesmo nome (Km 7,3). Torcemos noventa graos á dereita e atravesamos o pasal de inverno, que evita que metamos o pé na balsa de auga. Pronto cruzamos a LU-633 paira pasar Leiman

  • Km 8,2. Leiman

Despois aparece Peruscallo, con bar-panadaría e a presenza dalgúns hórreos (Km 9,2 e Mouteira 103). Dicimos, de momento, adeus ao asfalto paira avanzar por corredoira cara a Cortiñas (Km 10 e Mouteira 102) e Lavandeira (Mouteira 101,5).Entre muros de pedra e castiñeiros alcanzamos Brea (Km 11,5 e Mouteira 100,5) paira chegar, primeiro á falsa mouteira dos 100 e uns metros máis adiante ao verdadeiro, coroado de pedras e bañado en grafiti. Bastaría comezar a pé neste punto paira obter a Compostela pero a peregrinación non é un certificado. O destino é o propio Camiño. Uns metros máis adiante atópase Morgade.

  • Km 12. Morgade (Albergue. Bar)

Á saída, un cartel dános a benvida ao Concello de Paradela, que toma a substitución do sarrián. Alcanzamos Ferreiros, primeira parroquia de Paradela.

  • Km 13,1. Ferreiros (Albergues. Bar)

Baixamos por pista asfaltada até o inmediato Mirallos (Km 13,6 e Mouteira 98). A man esquerda hai un restaurante que rexenta Natalia e que ten 25 camas paira os peregrinos. O prezo é donativo e no bar dan almorzos, menús, bocadillos, etc.

  • Km 13,6. Mirallos (Albergue. Bar)

Acto seguido atópase a igrexa románica de Santa María, que se baixou pedra a pedra desde Ferreiros en 1790. O Camiño diríxese por asfalto desde Mirallos á Pena.

  • A Pena (Albergue. Bar)

Posteriormente avanzamos até Couto (Km 14,7) e Rozas (Km 15 e Mouteira 97). Non será estraño toparse con algunha familia guiando o gando dun lugar a outro. Deixando atrás o lugar de Rozas sobrevén a mouteira 96,5. Supón tamén deixar, polo menos durante un tramo, a pista asfaltada paira tomar una senda en lixeira costa ao abrigo dos carballos e piñeiros. No primeiro cruzamento que se presenta seguimos pola esquerda. A mouteira 95,5 anuncia a proximidade de Moimentos, aldea á que chegamos, tras deixar antes a man esquerda una cruz de madeira enrolada con arame de espino e cruzar a estrada LU-4203 (Km 16,4). Nuns minutos chegamos a Mercadoiro .

  • Km 16,8. Mercadoiro (Albergue. Bar)

O itinerario conduce posteriormente ao próximo Moutrás, onde hai una tenda de alimentación, bebidas, parafarmacia e artesanía.

  • Km 17,1. Moutrás (Tenda Peter Pank)

Tras unha costa e pistas asfaltadas descendemos até Parrocha (Km 18,7) e Vilachá, última aldea do Camiño pertencente a Paradela, onde o surafricano Gordon Bell abriu un albergue na primavera de 2014. En 2016 abriu tamén 'Os Andantes', un bar restaurante vegetariano.

  • Km 20. Vilachá (Albergue. Bar-restaurante vegetariano)

Un brusco descenso achéganos até o río Miño, embalsado por Belesar (Mouteira 90). A ponte, de máis de 350 metros de lonxitude, achéganos até o Portomarín de fachadas brancas e tellados grises. A entrada ao pobo faise por un dos arcos da vella ponte romana - medieval, reconstruído paira asentar una escalinata e colocar una pequena capela. Subimos por ela e pasando o Centro Virtual de Información ao Peregrino dirixímonos até o centro do pobo. No albergue público, aínda que a distancia percorrida hoxe poida parecer infinitamente maior, liquidamos os 22,4 quilómetros da etapa.

  • Km 22,4 Portomarín (Todos os Servizos)

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

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